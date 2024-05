El neuquino “encargado” de ponerle música a la serie de Francella

Ignacio Gabriel es un crack del mundo audiovisual. Es un creativo atravesado por el arte que hizo una súper carrera hasta llegar a las grandes ligas donde hoy juega en primera. Es director de cine, talento con el que se desempeña principalmente en publicidad. Y, como músico y compositor de bandas originales, trabajó en algunas de las series y películas más vistas de Netflix.

Cuenta que vivió toda su infancia en la localidad rionegrina de Allen. Luego su familia se mudó a Neuquén donde el hizo el secundario y parte de su formación musical en la escuela Superior de Música de Neuquén, además de incursionar en el rock con su banda de amigos de la adolescencia. “Siempre me sentí atraído por lo estético, por la arquitectura, la pintura, fotografía, desde chico. Me acuerdo agarrar una cámara de fotos vieja de mi papá y empezar a experimentar. Hacía retratos, situaciones cotidianas, o paisajes del Valle”, recuerda mientras revuelve el arcón mental de los recuerdos.

Ignacio es un profesional destacado, buscado por las principales productoras de Argentina.

Sin dudas, su fascinación por las expresiones artísticas es algo que trae con él desde que llegó, inesperadamente, al mundo (continuá leyendo para saber por qué). Y si hay algo de estos pagos patagónicos que dejó huella en su creatividad, es su primer acercamiento al arte. “Mi viejo, de muy chico me mandó siempre a estudiar música, no solo en la Escuela Superior de Música de Neuquén, además iba a profesores de piano particulares y de otros instrumentos. Tenía un incentivo constante en cuanto a lo musical. Y, respecto de la imagen, tengo recuerdos de la secundaria en Neuquén. Dibujaba caricaturas de mis amigos y compañeros y, de hecho, hicimos un fanzine en la escuela que se llamaba “Calentando el banco”. Muchos de esos dibujos los tengo guardados todavía”, dice con un dejo de nostalgia linda.

De aquel tiempo a esta parte, pasaron unos 20 años. Hoy Ignacio es un profesional destacado, buscado por las principales productoras de Argentina, que ya pisó unas cuantas alfombras rojas en festivales internacionales al lado de gigantes del mundo audiovisual. Y, sin perder la grandeza y sencillez del que llegó a la Capital en cero, pero con mil sueños, asegura que la neuquinidad es algo que sigue estando presente en su vida a pesar de que viene poco a Neuquén - por la vorágine laboral, por que hizo nido en Capital o porque ya no tiene tantos vínculos por estos pagos- .

“Siempre me llamó la atención Buenos Aires, pero con Neuquén tengo una fuerte conexión. Siento mucha pertenencia con toda la movida cultural y musical de Neuquén porque fui parte de eso. Además, muchos recuerdos de mi época de estudiante quedaron grabados en mi corazón. Me quedó como una cajita cerrada de sensaciones y recuerdos neuquinos. El neuquino tiene eso, mucha raíz, una fuerza que te atrae", asegura.

Me siento patagónico en un montón de cosas y me lo hacen ver mucho acá: la templanza, mi ritmo, mis silencios. Soy muy tranquilo y observador. Siento que muchas de estas cosas son por Neuquén”.

JUGAR EN PRIMERA

Ignacio tiene su productora llamada “Paisajes Sonoros”, junto con su socio y amigo Alejandro Kauderer. Es un estudio especializado en la composición y producción de música original para films, series e instalaciones artísticas. “Buscamos aquella identidad única que defina la estética musical de cada proyecto”, dicen en su bío. Y, claro, lo logran con creces en cada rodaje. Es que la música, en el cine, lo es (casi) todo. Nos hace entrar en la historia de forma sigilosa e inmersiva, nos acompaña junto al relato, nos alista para sentir, nos hace volar. Y, en ese mundo, “creamos paisajes sonoros”, dice este neuquino.

Ignacio y Alejandro se definen como un estudio boutique especializado en la composición y producción de música original para films, series e instalaciones artísticas.

Junto a su socio, hicieron la música original pare del rodaje de “El encargado”, la exitosa serie de Netflix interpretada por Guillermo Francella. También crearon la música original de la película NADA, en la que actúan Luis Brandoni y Robert de Niro. Y, recientemente se estrenó la película Jaque Mate, de Adrián Suar, para la cual también hicieron la música original.

“Estos proyectos son increíbles y se vieron mucho porque eran series muy buenas. En el caso de “El Encargado” y “Nada”, que son de los mismos creadores (Mariano Cohn y Gastón Duprat), logramos entablar una relación muy buena de admiración mutua, donde a ellos les gusta mucho lo que hacemos y a nosotros nos encanta lo que ellos hacen. Y esto fue un combo explosivo que derivó en El Encargado, que terminó siendo una de las series más vistas de la plataforma”, relata.

Ignacio y Alejandro fueron nominados por la Mejor Música original en la serie El Encargado, en los premios Cóndor de Plata.

Pero, para este patagónico, no es algo nuevo trabajar en proyectos que lideran figuras tan destacadas, que rompen records de espectadores y que son nominados a Premios Gardel, Platino, o los Emmy. De hecho, con “Nada”, fueron invitados al festival de San Sebastián. “Eso fue alucinante”, detalla Ignacio y adelanta que ya están trabajando con la tercera temporada de “El encargado”.

Alejandro Kauderer, Mariano Cohn, Gastón Duprat e Ignacio Gabriel en San Sebastián.

Esto es solo un poco de lo último que hizo este crack. Porque también trabajó para documentales de Greenpeace, Unicef; para productoras como Disney y Star+; y, en el ámbito de la publicidad, también surfeó la cresta de la ola.

EL HUMOR, CLAVE DEL ÉXITO

En publicidad, la dirección. Fue asistente de reconocidos directores nacionales e internacionales como Andy Fogwill, Edi Flehner y Pucho Mentasti, entre otros. Y, como director, fue multipremiado internacionalmente por la dirección del comercial ¨Powepoint¨, por el cual recibió un premio Clio, un premio de oro en Wave in Río, Bronce en San Sebastián y un Lápiz de Platino.

“Estaba muy bueno el guión de ese comercial. Y cuando una idea es buena, es imbatible. Fue un comercial de humor que estaba 100 porciento basado en las actuaciones y en la efectividad del humor de esas actuaciones por eso se hizo tan viral. Y ese comercial, para mí fue un punto de partida en el mundo de la dirección de actores. Creo que hice un buen trabajo y me abrió el juego para pasar a otro nivel de productoras”, recuerda.

Comercial Power Point, dirigido por Ignacio Gabriel para la Agencia Draft FCB.

LA CONSPIRACIÓN (DEL UNIVERSO)

Porque el universo así lo quiso, Gabriel fue dado a luz en Buenos Aires. Pero vivió toda su infancia entre Allen (Río Negro) y la ciudad de Neuquén. “Mis padres se instalaron en Allen de jóvenes. Pero mi vieja viajó a Buenos Aires embarazada de mí y como nací antes, ochomesino, soy porteño (ríe). Pero viví en Allen hasta los 14 años. Luego nos mudamos a Neuquén donde hice la secundaria y cuando terminé la escuela me fui a Buenos Aires” resume.

El quería estudiar arquitectura o diseño gráfico. La cosa iba por el lado de la creación y el arte. El universo volvió a hace sus artimañas y lo puso frente a un pasquín que le marcó el camino. “Encontré el programa de la carrera Diseño de imagen y sonido en la casa de un amigo y me interesó mucho el contenido. Tenía todas las materias que siempre me gustaron: fotografía, cine, historia, arte, dibujo, sonido. Era una carrera muy amplia que abarca todo lo audiovisual. Y me vine a Buenos Aires a estudiar eso”, recuerda.

Alejandro e Ignacio en pleno rodaje.

En el rubro en el que se destaca Gabriel, muchas veces, generar “contactos” o cruzarte con la persona indicada en el momento justo es clave para que se abran puertas interesantes (y, claro, hay que tener talento para que no se cierren). “La FADU, es una facu llena de artistas, gente interesante que te abre puertas. Y me pasó en el mundo de la publicidad. Mi primera incursión fue a través de un amigo de un amigo que estaba trabajando en dirección. Yo entré a hacer sonido de algunos comerciales. Ese fue mi primer acercamiento y la flasheé. Nunca había estado en una filmación de esa magnitud. Yo venía de hacer cortos de la facultad, todo a pulmón y de pronto me encuentro en un rodaje comercial. Fue una locura”, cuenta.

Leyenda

Y recuerda: “Tuve que hacer un trabajo final para la facultad y escribí un guion, lo dirigí y también hice la música. Era un cortometraje que se llamó “Los últimos 3” y lo fui a filmar con todo el equipo de la facultad, a Allen y Neuquén, en los paisajes de allá, en las vías del tren, en la barda. Fue volver a filmar en los lugares donde pase la infancia”, recuerda.

Así, este creador de “paisajes sonoros”, supo conjugar sus pasiones desde el inicio para lograr sacudir nuestros sentidos en cada producción que hace, con la neuquinidad siempre sonándole de fondo.