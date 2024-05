Koleken, el abelisáurido carnívoro que habitó la Patagonia

La provincia del Chubut es protagonista de un nuevo hallazgo paleontológico. Esta vez, investigadores del CONICET, con la colaboración de colegas de otros países, dieron a conocer en la revista especializada Cladistics, el descubrimiento. Se trata de un nuevo dinosaurio carnívoro que vivió hace unos 69 millones de años en lo que hoy es territorio de la provincia de Chubut.

Este hallazgo, que amplía el conocimiento sobre los dinosaurios de fines del Cretácico, es parte de un proyecto investigación multidisciplinario llamado “El Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”, que cuenta con el respaldo de National Geographic Society y en el cual participan más de 70 investigadores y becarios del CONICET, junto a colegas de otras instituciones del país y también del exterior.

Bajo ese concepto, los investigadores llevan meses explorando y excavando distintas áreas de nuestra región donde estiman que se encuentran los restos de cientos de especies de dinosaurios que vivían en estas tierras hace siglos, y que podrán arrojar un poco de luz sobre cómo fue el fin de la era de los dinosaurios en la Patagonia.

De hecho, tal como detallaron integrantes del equipo de investigación de este nuevo trabajo, el descubrimiento indicaría que es posible que este animal (Koleken) haya convivido con su pariente cercano el Carnotaurus, “del mismo modo que hoy conviven leones y leopardos en la sabana africana o pumas y yaguaretés en la selva misionera, lo cual es revelador porque Koleken y Carnotaurus vivieron muy cerca del momento de la extinción final de los dinosaurios, lo que nos está indicando que al menos en los carnívoros había una gran diversidad de especies hasta el momento mismo de la extinción”, señaló Diego Pol, investigador del CONICET en el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (CONICET, MACNBR) y líder del trabajo de investigación.

Realización de trabajo de campo en el área del hallazgo. Foto María Agustinho. Fuente: CONICET

EL KOLEKEN, EL ABELISÁURIDO

“Es un abelisáurido, una familia popularizada por el dinosaurio más famoso de nuestro continente, el carnívoro con cuernos Carnotaurus”, explicó Pol, y detalló que con estudiando este nuevo se puede interpretar que los dinosaurios carnívoros de la familia de los abelisáuridos eran más diversos de lo que se creía hasta ahora y que, probablemente, más de una especie de carnívoro compartiera el mismo ambiente y ecosistema.

El descubrimiento incluye un esqueleto parcial, con varios huesos del cráneo, una serie “casi completa” de huesos de la espalda, una cadera completa, varios huesos de la cola y, los restos de las piernas casi completas, indicó Pol.

Además, desde CONCET explicaron que esta nueva especie de abelisáurido, que fue bautizada como Koleken inakayali, se distingue de otros gigantes carnívoros por una serie de características únicas que se encuentran principalmente en el cráneo. “La nueva especie muestra varias diferencias con Carnotaurus, incluyendo un tamaño más pequeño y la ausencia de cuernos en el cráneo”, informaron.

Respecto de por qué apodaron de esa forma a esta nueva especie, Pol señaló que “el nombre Koleken proviene del idioma de los tehuelches y significa que proviene de las arcillas y el agua, haciendo referencia a que los sedimentos en los que se encontraron los restos fósiles eran arcillas depositadas en un estuario hace 69 millones de años. El nombre inakayali rinde homenaje al cacique tehuelche Inakayal”.

Restos fósiles de Koleken inakayali. Foto Amalia Villafañe. Fuente: CONICET

EL HALLAZGO

El descubrimiento, recientemente publicado, se realizó en rocas pertenecientes a la formación geológica La Colonia, en el norte de la Provincia del Chubut, una región rica en fósiles de todo tipo. En esa misma formación, y en el marco del mismo proyecto de investigación llamado “El Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”, recientemente también fue publicado el hallazgo de los restos de un titanosaurio que vivió hace 66 millones de años. Fue bautizado Titanomachya gimenezi, y según indicaron los científicos del CONICET, vivió en la Patagonia argentina sobre el final del período Cretácico y se estima llegó a pesar unas 7 toneladas.

Pero, volviendo al nuevo descubrimiento, según pudieron interpretar los científicos, el Koleken es el segundo abelisáurido que habitaba el área donde fue hallado, cerca del fin de la era de los dinosaurios.

“Encontramos una concreción que contenía preservada la mitad trasera del esqueleto del dinosaurio. Seguramente el cuerpo de este animal fue transportado por un río hasta un estuario, donde fue sepultado poco tiempo después de su muerte. Además, pudimos hallar restos del cráneo en la parte de la concreción que había sido erosionada, lo que explica por qué los huesos del cráneo están desarticulados, mientras que la parte trasera del esqueleto, que estaba dentro de la concreción, está perfectamente articulada y en posición de vida”, detalló el investigador.

Especialistas trabajan en la preparación del fósil. Foto María Agustinho. Fuente: CONICET.

Participaron de este trabajo paleontólogos y personal del Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew; el equipo de investigación integrado por David Cerný (The University of Chicago), Ignacio Cerda (CONICET-IIPG, UNRN) y Michael Pittman (The Chinese University of Hong Kong).