El emocionante cruce entre el papa Francisco y Luquita Rodríguez que se volvió viral

Durante este jueves, el papa Francisco lanzó oficialmente la Universidad del Sentido, una institución que busca abordar la crisis que aqueja al mundo contemporáneo. A través de la iniciativa de Scholas Occurrentes y el Banco de Desarrollo de América Latina y Caribe (CAF), el sumo pontífice tuvo distintos encuentros con los participantes, en la cual se destacó particularmente su encuentro con el streamer Luquitas Rodríguez.

"Estuvimos hablando sobre el sentido en estos días y se me hizo difícil no acordarme de Dante y su viaje en La Divina Comedia. Y eso me trae la pregunta: ¿Qué rol cumple el arte en la búsqueda de ese sentido?", fue la consulta del humorista argentino que decantó en una emocionante respuesta del papa: "El arte te abre horizontes".

Allí, comparó las búsquedas artísticas con los aportes de las matemáticas y la filosofía a los modos del pensar moderno, pero aclaró: "El arte te tira adelante, te libera y te ensancha el corazón".

Para ejemplificar, el papa Francisco citó de memoria un fragmento de la poesía “Evernees”, del escritor Jorge Luis Borges, el cual despertó los aplausos de toda la sala:

Sólo una cosa no hay. Es el olvido.

Dios, que salva el metal, salva la escoria

y cifra en su profética memoria

las lunas que serán y las que han sido.

El sumo pontífice recordó su infancia en donde su papá le leía y lo incursionaba en el mundo de la literatura, cuyos pasajes todavía recuerda. "El arte te abre, te abre mucho. Te hace comprensivo y te aligera el corazón", sentenció.

El Papa Francisco sobre el arte y el sentido. pic.twitter.com/ZMtBf9L8hg — Luis Luis Pichin (@LuquitaRodrigue) May 23, 2024

En Twitter (ahora denominado X), el video tuvo más de 1 millón de visualizaciones. Posteriormente, pudieron cruzarse cara a cara ambos argentinos, y el papa le agradeció "por hacer reír a la gente”.