Anitnegra, la banda de música que se anima a todos los ritmos

Amante de los autos, Julio Sierra llega apenas unos minutos tarde a la entrevista con Mejor Informado pero se disculpa y explica que se demoró en el mecánico, donde está rearmando un Ford Taunus del 76. En un rato volverá a parecer el Taunus en la charla, de la mano de una anécdota que hiela la sangre.

Integrada por él en la Voz y por Juan Pablo Sierra (Guitarra y voces), Cesar Salgado (Guitarra), Santiago Chávez (Teclados), Giuliano Perego (Bajo) y Mirko Aguirre (Batería), Anitnegra es una banda que, con su eclecticismo musical y su energía inagotable, ha sabido ganarse un lugar en el corazón de los seguidores del rock en la Patagonia.

Este grupo de músicos dio a conocer, recientemente, su segundo disco de estudio: “Cuando pase la Tormenta” y Julio, su cantante, nos comparte la travesía que ha sido dar vida a este nuevo trabajo.

Video: "Correr" de Anitnegra, 2023. Video realizado en Neuquén Capital Video por Beta Producciones.

TORMENTA NOCTURNA

“Cuando pase la Tormenta” contiene doce temas que abarcan una amplia gama de géneros, desde el rock pop hasta la murga uruguaya, pasando por la cumbia, el rock progresivo, el country y el reggae, algo que Julio no puede dejar de ligar con su otra banda, La Nocturna.

“En lo musical, somos parte de La Nocturna, así que desde el 2000 que tocamos todos los ritmos, tratamos de ir creciendo a nivel show, vivimos de esa banda que es netamente comercial pero no dejamos que lo musical se embarre. Ser tan eclécticos con La Nocturna nos abrió fronteras. Disfrutamos mucho hacer cumbia, cuarteto, folclore. Y, el disco nuevo de Aritnegra tiene una cumbia y estamos por sacar nuestra segunda que la produce el bajista de La Delio Valdez. Estamos esperando que la lista de gente que quiere grabar con La Delio baje un poco (ríe) porque estamos ansiosos de que salga y vale la pena. Ya la estamos trabajando juntos. Así que eso nos dio versatilidad en Aritnegra. Por eso yo ligo a las bandas, si no hubiera estado La Nocturna no existiría Artinegra”.

Este nuevo álbum cuenta con la participación de destacados músicos invitados como Gonzalo "Japo" Castex (ex percusionista de No Te Va Gustar), César Salgado y Giuliano Perego (ex integrantes de Anitnegra), Fito Tapia (bajista y contrabajista neuquino), y el toque distintivo de la murga uruguaya Agarrate Catalina con su líder Tabaré Cardozo, quien ya había colaborado en el primer disco de la banda.

La banda está integrada por músicos de Neuquén y Cipolletti y

conforman además La Nocturna.

PANDEMIA

El primer álbum debut de Anitnegra, “Al Revés”, salió a fines de 2018 y fue grabado en el estudio de No Te Va Gustar en Montevideo, Uruguay, bajo la producción de Francisco Nasser, tecladista de NTVG. El disco presentó dos cortes destacados: “Saliste a ver” y “Te vuelvo a buscar”. El título del primer disco refiere entre otras cosas a que Anitnegra es “Argentina” escrito al revés. Y el elegido para el segundo disco, “Cuando pase la tormenta”, es en alusión a lo ocurrido a nivel mundial con el Covid 19.

La pandemia trajo consigo nuevos desafíos y algunos cambios de planes. La banda tenía proyectado trabajar en su segundo disco con la producción de Juan Bruno y Pepe Céspedes de Bersuit Vergarabat, pero las restricciones impidieron llevar a cabo este plan. En su lugar, sacaron un disco en vivo titulado “En El Español”, grabado en el Teatro homónimo de la ciudad de Neuquén y que fue mezclado y masterizado por el ingeniero Carlos Nolan.

El nuevo material recorre muy bien, en 12 canciones, varios de los géneros clásicos de la música popular.



Sin embargo, la fusión con Bersuit pudo volverse realidad en 2021 para un homenaje a Maradona con el tema “La Última Charla”, que presentaron en el programa Zurda Infinita de Telesur durante el Mundial de Qatar en el que fuimos campeones.

La chispa para volver al estudio en 2022 vino de la mano de Nahuel Piscitelli, guitarrista, compositor y productor de Cruzando el Charco. Las sesiones de preproducción se realizaron en Neuquén, y las grabaciones se llevaron a cabo en el estudio RAC de General Roca, Río Negro, y en el estudio platense de Piscitelli.

“Muchas de las canciones fueron compuestas durante el confinamiento, algunas de manera presencial y otras a distancia. Armamos la preproducción en la casa de una amiga y añadimos nuevas melodías y letras cuando fue necesario, como pasó con Lejos de la luz que nos gusta mucho. Quedaron canciones afuera, pero respetamos y confiamos mucho en el productor. Fue un proceso creativo muy enriquecedor,” explica Julio, recordando aquellos días intensos de trabajo y creatividad.

Video: “La Última Charla” es una poesía desde la letra (Julio Sierra) y describe un diálogo entre #DiegoMaradona y la pelota. Letra: Julio Sierra Música: Julio Sierra / Juan Pablo Sierra.

LA BANDA

- ¿Siempre componen en conjunto?

- Depende de la canción. Yo propongo con tonos básicos para que Juampi que es el mejor y el que armoniza todo, las complejice y las mejore. Le mando la idea con melodía y letra y después trabajamos con el productor de turno que. en este caso es Nahuel Piscitelli. Antes fue Francisco Nazer. El otro día vino “No te va gustar” a la zona y estuve hablando con Fran y le decía que tuvimos mucha suerte con los productores. Casi se pone a llorar, nos queremos mucho.

- La conexión de Anitnegra con la música uruguaya no es solo una cuestión de afinidad estilística. ¿No?

- Nos hicimos amigos con los chicos de NTVG. Tenemos una relación muy linda que nace en 2010 cuando estábamos haciendo temporada en Las Grutas y ellos vinieron a tocar. Yo había escuchado dos canciones que eran las que tocábamos con La Nocturna, “Pensar” y “Al vacio”. Nunca escucho la banda completa, me aprendo las canciones, cosa que está muy mal. El dueño del bar nos pregunta si queremos pasar a saludar y se dio. Pegamos mucha onda con “Curucha” que lamentablemente en 2012 tiene el accidente y lo perdemos (Nota de la Redacción: Marcel Curuchet era tecladista de NTVG, se encontraba de gira con la banda uruguaya por Nueva York, alquiló una moto para recorrer la ciudad y perdió el control en una curva antes de cruzar el río Hudson).

De hecho cuando tiene el accidente estábamos invitados a su casa en Montevideo. Viajamos igual pero a despedirlo, una cosa increíble. Fueron dos años y medio de una relación muy linda, de escribirnos seguido. Me decía: ¿cuándo vas a venir con el Taunus? No, tengo una camioneta más grande y vamos a ir con la banda a tocar. Listo, se vienen Juampi y vos a casa y a los chicos les consigo algo en un hostel. Así que estaba todo organizado por él. Una locura. Llegaba el 16 de Estados Unidos y el 14 se muere. El 20 de julio, el día del amigo, lo estábamos despidiendo en el cementerio en Uruguay. Muy triste.

Julio Sierra, cantante de Anitnegra.

- ¿Dónde entra La Patagonia en la composición de las canciones?

- Musicalmente no sé si tanto, pero sí tenemos canciones que hablan de lo nuestros como “El viento”, que habla de lo choto que es (ríe). Basta de romantizar el viento, que no aparezca más con esa velocidad molesta. Y otra que habla del Libertador Argentino Collon Curá. La mayoría que iba para la cordillera dejaba algo para él. Esa canción nos identifica mucho. Pero escribimos en general contando historias que nos pasan acá.

- ¿Y qué expectativas tienen con este álbum, qué camino pretenden recorrer?

- Muchas. Estamos tocando bastante por la zona y ahora seremos teloneros de Ella es tan cargosa (15 de junio en Mood Live). También nos gusta tocar en lugares chicos, la gente responde muy bien, se forma una conexión especial con el público. Nos sorprendimos cómo llegaron las nuevas canciones. Tratamos de que en vivo la banda tenga calidad, buen sonido, ensayamos mucho, ver las fallas, aprender. Ahora tenemos material nuevo que nos identifica y estamos muy conformes con eso.

Anitnegra, una banda que avanza en la escena musical patagónica.

Así es Anitnegra: una banda que navega entre la simplicidad de sus raíces y la complejidad de su música, siempre en movimiento, siempre en busca de la próxima tormenta que los inspire a crear. Y, con este nuevo álbum, no solo reafirma su lugar en la escena musical patagónica, sino que también abre un nuevo capítulo en su carrera, cargado de sueños, melodías y la promesa de muchas historias más por contar.

Podés escuchar el último trabajo de Anitnegra en Spotify o Youtube.