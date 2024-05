Clima astral: Una semana para dejar atrás esa versión vieja de uno mismo

Por @sorormystique

Empieza una semana clave para la comunicación, interacción, conexión con otros, para buscar inspiración, estudiar, viajar y dejarse viajar por nuevas ideas. Vamos a ser llamados a despejar la mente para poder discernir por donde seguir, ver las alternativas posibles a eso que queremos. Seguramente hasta acá todos estamos listos para dejar una versión vieja que ya no nos representa, en algún aspecto de la vida. Y que nos está impulsando para transformarnos.

Esto no quiere decir que tengamos que dejar el trabajo, la pareja, las amistades, la carrera que elegimos. Sino más bien, que estamos ante una semana en la que vamos a poner en consideración como queremos continuar, pero de manera diferente. Son días para romper patrones mentales que nos impiden pensar o ver una situación que nos afecta, de manera distinta para lograr conciliarnos, para estar más flexibles con lo que pensamos de nosotros mismos y de los demás. Puede haber cambios de planes, situaciones imprevistas que nos conecten con otras alternativas, y poder así darnos cuenta donde estamos siendo rígidos con nuestros juicios.

Es importante reconocer que lo incomodo, eso que nos molesta, es el punto de inflexión para comenzar a cambiar lo que necesitamos transformar. A veces la vida es más inteligente y nos muestra que eso que queremos y que forzamos y nos esforzamos, no es lo mejor para nosotros. Entonces vamos a estar viendo con claridad ahí donde estamos haciendo fuerza y no logramos nada. Eso puede traer sensación de frustración, pero atención: no es para quedarse en ese sentimiento, la cosa no termina allí.

La frustración es el catalizador, el motor para avanzar por lo que, si queremos ponernos en acción, es por ahí para re direccionar como vamos a conseguirlo.

Júpiter el benefactor, hizo su entrada triunfal al signo de Géminis el 25 de mayo, lo que trae una revolución en el plano mental, sobre todo para los signos mutables: géminis, virgo, sagitario y piscis. Saturno desde piscis nos estará dando una maestría en manifestación; como materializar, encarnar lo que deseamos, pero siendo totalmente sinceros con nosotros mismos desde una perspectiva realista y práctica.

Vamos a conectar con nuestras partes superiores, con nuestros deseos almicos, con lo que realmente queremos pero que muchas veces nos autoengañamos pensando lo contrario. Somos nosotros mismos, con nuestros prejuicios que muchas veces nos interponemos para lograr eso que deseamos.

Como si esto fuera poco, los primeros días de Junio -más exactamente el 4- Venus hace una conjunción al sol que se conoce como Venus start point o el retorno de Venus ¡que este año será en el signo de Géminis! Felicidades para los géminis que están de cumpleaños, estarán en una mega re-evolución. En materia de relaciones, vínculos y amor comienza un gran capítulo de Aire.

Estaremos revisando que ideas tenemos respecto al amor, y como nos vinculamos amorosamente. ¿Le tenemos idea al amor? ¿el amor es una idea? ¿idealizamos al amor?

Marte en el grado 19 de Aries conecta con Quirón y con lo que nos estaba pasando los primeros días de abril.

¿Qué es lo que empezaste o querías empezar en esa fecha? ¿te animaste? en esta semana nos quedara muy claro que ideas, o patrones mentales están encallando nuestra acción. Recordemos que todo comienza con una idea. Son días para diseñar como vamos a materializar eso que queremos y ponerse en acción.