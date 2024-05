Olivia Firpo, la neuquina que brilló en el Teatro Colón: "Me pusieron Barro tal vez y me enamoré"

La semana pasada Olivia Firpo se subió al escenario del Teatro Colón para interpretar "Barro Tal Vez” de Luis Alberto Spinetta. Su llegada al mundo de la música no es casualidad. Es que la joven desde pequeña sintió una fuerte atracción por el espectáculo. Actualmente estudia en una escuela de música y se prepara para dar un show en Neuquén.

En una entrevista exclusiva con Mejor Informado, la joven de 16 años comentó que a los 6 años comenzó sus estudios en comedia musical en la escuela de Julio Boca y allí permaneció hasta los 11. Luego sumó canto. A los 12 ya sabía tocar varios instrumentos, entre ellos, batería, guitarra, piano y bajo. Desde marzo, vive en el barrio porteño de Palermo, aunque anteriormente vivía en el centro de la capital neuquina, nada más ni nada menos que en la Avenida Argentina. Cursó estudios secundarios en el colegio Alma Libre y en el IFES.

Su decisión por sumergirse en el mundo de la música y profesionalizar su carrera llegó de la mano de la Escuela Superior de Música de Neuquén. Precisamente, un año antes de irse a Buenos Aires, estudió guitarra en esta emblemática institución y allí conoció la música de uno de sus cantantes favoritos.

Recordó que le costó mucho entrar, pero ahí es donde empezó a escuchar Spinetta, y ser más fanática de la música. “Yo escuchaba a Adele o cualquier cosa menos reggaeton, pero tampoco rock y me acuerdo patente la primera vez que escuché a Spinetta. Fue cuando mis amigas me dijeron deja de escuchar esto y toma, me pusieron Barro tal vez y me enamoré”, advirtió.

“Ahí empecé con el rock nacional, después con Cerati, pero me acuerdo patente la vez que mis amigas me invitaron a tocar Spinetta. Por eso digo que la gran mayoría de las cosas que sé se las debo a Neuquén porque ahí me forme, el nivel es buenísimo, la gente es super amable y salí aprendiendo un montón de cosas y me llevé un montón de amigos también”, expresó.

Se podría decir que Neuquén le abrió las puertas al programa, y es que Olivia llegó a los estudios de Olga con un cartel que decía “Tengo 16 y toco Spinetta”, luego una vez en el programa dijo que exclusivamente había viajado desde Neuquén para ir al programa. La intención era impactar y lo logró.

Olivia se subió al escenario del teatro Colón para interpretar "Barro Tal Vez” de Luis Alberto Spinetta.

Olivia contó que la idea del cartel fue de su papá. Él fue quien le dijo que en Olga, el programa que conduce Migue Granados, estaban regalando entradas para el Spinetta Day y ella quería ir a toda costa al show. "Me volví loca, me dijo todo en chiste y me lo tomé literal. Fui con el cartel para que me viera, pero sabía que podía pasar, y cuando me invitó a cantar en el Colón fue increíble", relató.

Olivia Firpo en Olga con Migue Granados.

Mencionó que el día que fue al programa se estaba quedando con su papá, su mamá había viajado por trabajo a Neuquén, pero cuando le dijo que iba a cantar en el Colón se volvió de inmediato para ayudarla en los preparativos.

“Había ensayado un montón, y ese día me levanté, hice mi bolsito, guardé mi maquillaje, mi vestido y me fui. Iba a tocar a las 12:30. Llegué y me tocó un camarín para mi sola como era la única menor. Me maquillé, me peinó mi mamá y salí”, comentó.

Ahora Olivia se prepara para cantar, probablemente, en julio en Neuquén.

“No me sentí nada nerviosa, estaba super tranquila y eso se notó. Fue raro porque siempre que cantó en público me pongo nerviosa, y muchas veces le pifio al principio, pero esta vez de principio a fin estuve super tranquila y disfrutando el momento que me estaba pasando”, recordó. Sobre los músicos que la acompañaron aquella noche, destacó la amabilidad y humildad de todos los artistas presentes. "Benja Amadeo y Abel Pintos, entre otros, se presentaban diciendo 'Hola, ¿qué tal? Soy...y yo respondía: sí, sí, te conozco, sé quién sos'. Eso me sorprendió mucho", manifestó.

Ahora se prepara para cantar en Neuquén. Según manifestó, junto a la Municipalidad se está definiendo la fecha y lugar donde cantará, aunque anticipó que será en julio.

Su día a día lo vive rodeado de música, es que asiste a un colegio con orientación musical en Palermo. Además durante los fines de semana asiste a un atelier de comedia musical en la escuela de Cris Morena. ”En la escuela tenemos cinco horas con instrumentos libres. Nos sentamos a tocar hasta que nos vamos, es re divertido el ambiente, también hago canto afuera. Mi día a día es dedicarme a la música, llego a mi casa y sigo haciendo música. Para mí es tiempo libre y me veo en el futuro dedicándome a esto, me encantaría poder vivir de la música y del arte”, señaló.