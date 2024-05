La insólita historia del nombre de una joya turística de la Patagonia

El 3 de mayo, la ciudad de San Carlos de Bariloche cumple 122 años desde su fundación y como es tradición en cada aniversario, habrá un gran desfile en su calle céntrica principal y actividades que tendrán que ver con la cultura, el deporte y el reconocimiento a antiguos pobladores.

Muchos eventos y circunstancias sucedieron en la vida de esta localidad que supo convertirse en una de las más importantes de la Patagonia y en el polo turístico por excelencia para argentinos y extranjeros. Sin embargo, el punto de partida de esta historia centenaria es anecdótico y remite a la evolución de su toponimia.

Según recuerdan los documentos de la época, el origen del nombre de esta ciudad se debe a un “error de pluma”. Sí, el nombre San Carlos de Bariloche es un desliz de sus primeros pobladores.

Cuenta la historia que todo fue un error.

Bariloche, Siglo XX

Allá por 1895, cuando se construyó la primera casa en lo que, tiempo después, se convertiría en pueblo, había muy pocos habitantes; poquísimos. El más destacado fue, Carlos Wiederhold – recuerden este nombre –, originario de Puerto Montt (Chile), hijo de alemanes y “miembro de esa raza enérgica y trabajadora que se está formando al Sud de Chile, y que argentinos deberíamos tratar de formar en Patagonia”. Al menos así lo describía Francisco Pascasio Moreno en su libro “Apuntes preliminares sobre una excursión á los territorios del Neuquén, Rio Negro, Chubut y Santa Cruz” (1897).

“La casa de negocios de Wiederhold provee ya las necesidades de una vasta zona y exporta los productos de la misma a Puerto Montt, para lo cual dispone de embarcaciones. Vi allí una de doce toneladas que construían carpinteros chilotes. Será la primera embarcación de alguna importancia que surque los lagos patagónicos”, relató por entonces el famoso perito.

Juan Steffen, colega chileno de Moreno en la exploración de la cordillera patagónica, describió así a la población: "En el año 1897 el número total de las habitaciones alrededor del lago llegaba sólo a 14 y en el sitio que actualmente ocupa San Carlos no existía otra cosa que una bodega para depositar lana que llevaban los indígenas desde las pampas patagónicas, desde muy lejos, con el fin de comerciarlas por víveres, vestuario y objetos de utilidad doméstica”.

Carlos Wiederhold, fue uno de los primeros pobladores.

A Wiederhold le sucedió la razón social Hube y Achelis, alemanes también venidos de Puerto Montt quienes para 1902 habían montado un establecimiento que contaba con saladero, aserradero y un servicio semanal de comunicación con Chile por el actual paso Pérez Rosales. “Para la navegación del Nahuel Huapi trajeron un vapor, El Cóndor, primer vapor que surcó sus aguas”, dicen los documentos históricos.

Con ya poco más de una docena de casas en el inhóspito poblado, en el que entraban capitales argentinos y chilenos, el Gobierno argentino le otorgó la liberación de derechos para lo que importara por vía del Pacífico, en una zona determinada.

En su obra “El Neuquén y su colonización”, José Marimón cuenta que “En 1904 San Carlos de Bariloche presentaba un aspecto próspero y pintoresco […] Si bien este pueblo carece de abundante edificación, no sucede lo mismo en cuanto movimiento comercial, que hoy puede considerarse la llave y centro de posición de la mayor parte del lejano sur de la Patagonia. El pueblo tiene unas cincuenta casas todas construidas de madera de coihue o ciprés, altas, bien ventiladas y con su frente en su mayoría hacia el lago”.

Para 1909, ya contaba con 1250 habitantes, correo y telégrafo, Juzgado de Paz, registro civil y servicio de automóviles con Neuquén, que era punta de rieles del Ferrocarril del Sud.

Así se veía en los inicios de pueblo lo que hoy es la actual calle Moreno del centro de Bariloche

¿Error o acierto?

La localidad lleva por fecha de fundación 3 de mayo de 1902, a través del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, “reservando para el pueblo de San Carlos de Bariloche una superficie de 400 hectáreas sobre el Lago Nahuel Huapi”.

En el libro “Toponimia del Parque Nacional Nahuel Huapi” (1967), del autor e historiador Juan Martín Biedma, figura que el nombre "Bariloche" “alude al famoso paso cordillerano que descubriera Guíllelmo a comienzos del Siglo XVIII y cuyo nombre correcto es Vuriloche o Buriloche”.

Así lo mencionan los primitivos cronistas y viajeros, y por eso trasciende que el uso de la voz "Bariloche" es un error.

Lo señala también Francisco Fonck en su publicación “Viajes”: "La lección Bariloche usada con frecuencia por los autores modernos y aceptada oficialmente en la República Argentina por la denominación del departamento Bariloche, no está bien fundada, a mi humilde modo de ver. Parece que es debido a un error de pluma o de imprenta en que es fácil incurrir por consistir la diferencia sólo en una vocal”.

Este error no es moderno como muchos afirman. "Actualmente se sostiene que al fundar el pueblo de S. C. de Bariloche fue por una equivocación en las actas que se escribiera Bariloche y no Vuriloche como se afirma sería correcto, pues el nombre proviene del Paso que descubriera el Rdo. P. J. Guillelmo, en 1714 y que Moreno redescubriera en 1880; pero lo curioso del caso es que el pueblo de Bariloche se delineó en 1902 y ya Moreno, en el año 1853 en un artículo que publicó en el diario La Nación. lo escribe Bariloche y así también figura en el mapa del Instituto Geográfico Argentino, edición 1896", apunta Biedma en su relato.

Esta es una vista aérea de la ciudad de San Carlos de Bariloche en 1935.

¿Y San Carlos?

No está claro cuándo se unieron las palabras San Carlos y Bariloche, pero dentro del texto “Toponimia…”, Biedma apunta a Carlos Wiederhold, dado que (no hay un documento histórico que así lo precise) “San Carlos” se habría originado a partir de una carta que le enviaron al comerciante. Por hacerle una broma, o por error, quien le mandaba la carta escribió “San Carlos”, en lugar de “Don Carlos.

Se cree que en dicha carta existían estas dos referencias: San Carlos y Vuriloche, y que la unión de ambas palabras le dieron origen al nombre de la ciudad.

La Alemana, almacén de ramos generales que perteneció a Carlos Wiederhold.

Celebrar la ciudad

A pesar de este tropiezo en el bautismo de la ciudad, nada opaca las bellezas naturales de este lugar, ni las postales que supieron construir para crear el destino turístico por excelencia de Argentina; o el polo científico y tecnológico que muchos profesionales han desarrollado desde hace décadas; o el hecho de ser una de las poblaciones más grandes de la Patagonia; o uno de los mejores destinos de nieve del continente.

Por su historia y por su futuro, ¡Feliz cumple, Bariloche!