El arte de la producción de quesos artesanales en el norte neuquino

En la escuela del paraje La Salada, a 10 kilómetros de Chos Malal, la producción de quesos artesanales es más que una actividad económica: es una tradición que se transmite de generación en generación. Mariela, una de las productoras más destacadas de la región, compartió su historia con Celina Barchiesi, corresponsal de Prima Multimedios en Chos Malal, y la importancia de este oficio para su familia y la comunidad escolar.

La producción de leche y queso en La Salada no se detiene en ningún momento del año. Mariela explica que, aunque la cantidad de leche producida varía según la alimentación de las vacas, el trabajo de ordeño y elaboración de quesos es constante. "Cuando las vacas comen pasto verde, producen más leche que cuando consumen pasto seco y maíz, como ocurre en invierno. Sin embargo, la crianza de terneros y la producción de leche se mantienen casi todo el año", dice Mariela.

El trabajo en la escuela de La Salada es vital para la economía de Mariela. "La venta de quesos nos permite tener ingresos para mi casa. Nos dan una parte de los quesos producidos, y la plata que obtenemos por su venta nos ayuda. Tengo muchos pedidos, gracias a Dios, desde que empecé con los quesos no he parado de vender", cuenta con orgullo.

Mariela y su producción.

Mariela recuerda con cariño sus inicios en la producción de quesos, influenciada por sus abuelos. "No pensé que aquel primer queso que hice en una lata de sardinas llegaría a ser tan buscado. Mis quesos han llegado incluso a Chile, donde fueron muy bien recibidos. Estoy muy agradecida por el trabajo que tengo", relata.

En la escuela de La Salada, la producción de quesos también es una herramienta educativa. Los estudiantes aprenden sobre el proceso de ordeño y elaboración de queso, lo que les proporciona conocimientos prácticos y valiosos. "Los chicos vienen a ver cómo se ordeña y se hace el queso. Es parte de su aprendizaje en la escuela", comenta Mariela.

El trabajo de Mariela no está exento de desafíos, especialmente en los días de clima extremo. "Cuando hace mucho frío o llueve, ordeñamos en el galpón. A veces, los chicos vienen a ayudar, pero no siempre pueden con el trabajo duro", explica. A pesar de esto, Mariela encuentra una gran satisfacción en su labor. "Me siento feliz y orgullosa de que los niños de la escuela coman los quesos que yo hago. Es un trabajo duro, pero gratificante", afirma.

Mariela en plena producción.

El queso de Mariela es conocido por su alta calidad, resultado de un proceso meticuloso y artesanal. "Después del ordeño, la leche se filtra y se cuaja. Luego, la cuajada se lava, se sala y se coloca en moldes. En un día, el queso ya está listo para ser consumido", detalla.

La pasión de Mariela por la producción de quesos proviene de su infancia en el campo, donde aprendió el oficio de sus abuelos. "Siempre he estado rodeada de animales y naturaleza. Me encanta este trabajo y lo hago con mucho amor. Saber que la gente disfruta de mis quesos y que puedo contribuir a la economía de mi hogar es muy lindo", expresa.

El día a día de Mariela es intenso, pero su dedicación no flaquea. "Llego a casa cansada, pero con la satisfacción de saber que estoy haciendo algo valioso. Al día siguiente, vuelvo con ganas de seguir trabajando", dice. La producción de quesos artesanales requiere un esfuerzo constante y una atención al detalle que Mariela perfeccionó a lo largo de los años.

El dibujo que le hicieron los alumnos de la escuela La Salada a Mariela.

Mariela ve con optimismo el futuro de la producción de quesos en La Salada. "Aunque es un trabajo que algunos consideran sucio, para mí es una pasión. Espero que más personas se interesen en este oficio y que la tradición continúe. Además, planeo seguir expandiendo nuestra producción con nuevos productos, como la manteca casera", menciona entusiasmada.

El reconocimiento que Mariela recibió por sus quesos, tanto a nivel local como internacional, la llena de orgullo. "Estoy agradecida de Dios y de la Virgen por el trabajo que tengo y por el reconocimiento que he recibido. Es un honor que mis quesos sean tan valorados, incluso fuera del país", finalizó.

Mirá la entrevista a Mariela: