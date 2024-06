Una apuesta al trabajo genuino a través de la soguería criolla

La Sociedad Rural de Neuquén y el Centro Piuqué-Cahuell de Actividades Ecuestres de Aluminé, en el marco del Programa de capacitaciones “Entre leznas y cuchillos”, idearon el Primer Curso Práctico de Soguería Criolla que se hace en nuestra región.

Pensado para personas de 12 años en adelante, y sin límite máximo de edad, esta iniciativa surge de la necesidad que ven desde estas intuiciones, de promover los oficios tradicionales del campo. “La educación y la formación profesional es la mejor herramienta para enfrentar el día a día sin dependencias estatales, apostando al trabajo genuino, en defensa de nuestras tradiciones, revalorizando las habilidades de la gente del campo neuquino y de todos aquellos interesados en incursionar en el trabajo en cuero crudo”, informaron desde la organización.

Por su parte, Pedro Ochoa, integrante del centro de actividades ecuestres Centro Piuqué-Cahuell, agregó: “lo único que necesitas es tener ganas de aprender”.

La soguería criolla suele ser un oficio que se transmite de generación en generación a través de los varones. También hay muchos que lo hacen de forma autodidactas. Foto: Sociedad Rural del Neuquén.

En diálogo con Mejor Informado, Ochoa comentó: “Después del primer encuentro de sogueros que se hizo en la última Exposición Rural del Neuquén que se realizó en enero, vimos una gran demanda de esta actividad. Y también la necesidad de fortalecerla, no solo entre los jóvenes, sino también entre las personas que ya están trabajando en esto. La idea es que puedan tener un espacio para valorizar y ponerle nombre al trabajo que están haciendo”.

Además, aseguró que los jóvenes del campo cada vez tienen menos llegada y acercamiento a este tipo de oficios que se están perdiendo pero que, aun así, son labores que despiertan gran interés. Al respecto explicó que esta iniciativa, a pocos días de haber abierto las inscripciones, ya tienen una gran aceptación en la zona de cordillera de nuestra provincia.

“Ya hay dos sedes, Junín de los Andes y Las Lajas, en las que los cupos están casi cerrados y hay más de 40 personas inscriptas. Hay más disponibilidad en los cursos de Aluminé, que empiezan más tarde, pero tuvimos una grata respuesta”, celebró Pedro.

Muchos elaboran piezas artesanales que luego ofrecen en feria y exposiciones de campo. Foto: María Marta Martínez.

ATANDO CABOS

La soguería criolla es una técnica artesanal de confección de productos trenzados, en cuero crudo de vaca, que forma parte de las tareas del campo. Para muchos es un trabajo, de los más tradicionales de Argentina. Y, aunque suele ser un oficio que se transmite de generación en generación a través de los varones, también hay muchos que lo hacen de forma autodidacta.

Es por eso que, la idea de este Primer Curso Práctico de Soguería Criolla, es acercar esta técnica a todas las personas que quieran interiorizarse en ella, ya sea como salida laboral, para uso en su trabajo, o por mera curiosidad.

Por eso, tal como informó La Sociedad Rural del Neuquén, durante los encuentros se verán desde nociones básicas sobre el trabajo del cuero hasta costuras y trenzados.

Hoy la soguería criolla también es una fuente de trabajo, a través de la elaboración de productos artesanales. Foto: María Marta Martínez.

DALE CURSO

La capacitación está pensada en 6 encuentros de 12 horas de trabajo teórico-práctico. Y los contenidos teóricos estarán divididos en módulos que serán evaluados en forma parcial. En el módulo 1 se verán nociones básicas sobre el trabajo del cuero, herramientas y utensilios para estas labores (cuchillos, leznas, sacabocados, pinzas para moldear, etc). Y, en los siguientes módulos, se abordarán temas como costuras, trenzas, botones, sortijas y pasadores.

Además, el curso se divide en dos niveles: uno destinado a principiantes, que no tengan ninguna noción de soguería criolla y que estén interesados en dar sus primeros pasos en esta actividad. Y el otro nivel es para cursantes avanzados, ya sean artesanos de cuero crudo o que tengan conocimientos sobre esta labor.

Sobre la estructura en niveles, Ochoa detalla que se diagramó así para poder dar lugar tanto a personas con experiencia como a principiantes. “Las personas que no tienen conocimientos sobre esto, van a aprender a secar un tiento, a hacer una costura, etc. Y los avanzados podrán, no sólo mejorar algunas técnicas, también vamos a ofrecer herramientas que les permitan mejorar su calidad de trabajo y, por ende, poder ofrecer otras opciones de su trabajo”, explicó Ochoa a Mejor Informado.

Los capacitadores de esta actividad serán Daniel Posse y Carlos Olave, dos experimentados en esta labor, quienes brindarán los encuentros en tres distintas sedes: Junín de los Andes, Aluminé y Las Lajas, entre los meses de junio y octubre. Y, una vez finalizada la cursada, se entregará la correspondiente acreditación final y certificado de participación.

Podés ver el programa e inscribirte en este link

Sedes del curso, capacitador y fechas tentativas:

Las Lajas: Salón de Usos Múltiples de Villa Rural La Buitrera. Capacitador: Carlos Olave. Inicia el viernes 21 de junio y el último encuentro es el sábado 31 de agosto.

Aluminé: Centro Piuqué Cahuell. Capacitador: Carlos Olave. Inicia el viernes 9 de agosto hasta el sábado 19 de octubre.

Junín de los Andes: Salón de Tejidos de SRN. Capacitador: Daniel Posse. Comienza el viernes 12 de julio y la última clase es el 21 de septiembre.

Para más info, podés contactar a Pedro Ochoa al 294 428-6829 o a la Sociedad Rural del Neuquén.