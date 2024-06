Una semana para reconectar con las emociones y reconciliarte con tu historia

Por @lachicadelosastros

Llegamos a la segunda quincena de junio y la energía cambia totalmente. Todos los planetas que estaban en géminis comienzan a mudarse a la casa de Cáncer y se inaugura con ello una temporada a puro corazón, de reconexión emocional y de reconciliación con nuestra historia.

Esta semana también tenemos la llegada del solsticio de invierno en el sur, y la primera de dos lunas llenas en el signo de capricornio el día 21 de junio.

Venimos de un ajetreo mental con tanta cosa pasando en géminis. Venimos de semanas donde el foco estaba puesto en las ideas, la comunicación, la expresión, en hacer cambios en los circuitos mentales, en revisar nuestros puntos de vista, de aclarar nuestras percepciones de situaciones que nos preocupaban. Fueron semanas de expectorar y secretar lo que pensamos. De confusiones, aclaraciones y también de desilusiones. Las tensiones entre Marte y Plutón nos dejaron en modo reacción, enojo y también frustración. Plutón saco a la luz maniobras de control, abusos de poder, enfrentamientos y nos mostró muy claro cuanto dolor y cuál es el costo de hacer la guerra. Estas semanas que pasaron de cuadraturas y tensiones nos colocaron en la decisión para comenzar a gestar un nuevo tiempo, una nueva forma de encontrarnos en este mundo, conectando con lo más propiamente humano.

Hoy lunes Mercurio el planeta más rápido y Venus su compañera, comienzan su paso por el signo Cáncer y esto nos trae una necesidad de conectar con lo esencial, con nuestras necesidades emocionales más íntimas. La cuestión de estos días que advienen es: ¿Qué siento con todo esto que sucede? Estamos acostumbrados a racionalizar las emociones y evadirnos así de la sensibilidad, nuestra gran potencia humana. Pues hemos heredado culturalmente esta forma de ser y estar, siendo estrategas de los sentimientos. Se nos ha enseñado a temer, a ser indiferentes con lo que sentimos, pues la vulnerabilidad es asociada a debilidad. Lo cierto es que en la emoción radica nuestra fuente de transformación. La palabra emoción viene del latín “emotio”, nombre que deriva del verbo “emovere”, que significa movimiento. La emoción nos impulsa a movernos, nos trans-forma, nos mueve de una forma a otra.

Por otro lado, el día 20 de junio (a las 5:50 pm argentina) la puerta de los cielos y de las estaciones comienza a abrirse. El sol pasa por el trópico de cáncer y alcanza, desde el sur el punto mas alejado al norte del ecuador y con ello la llegada del invierno, el retorno solar en el hemisferio sur. Se reorganiza la luz y con ella los próximos tres meses.

En el mito de las estaciones, Perséfone sacrificaba un tercio del año en el submundo para que luego tenga lugar la primavera, así es como el invierno con sus sacrificios anuncia la vuelta del sol, el pasaje de lo oscuro hacia la luz, de la muerte hacia la vida. Este solsticio viene signado por un gran stellium en el signo de cáncer, EL sol, Mercurio y Venus se reúnen allí a partir de esa noche marcando un gran ciclo de apertura hacia lo nuevo. La invitación es a retornar a nuestra casa 4, el retorno a lo propio, a lo autentico, al sí mismo.

Comúnmente se asocia al signo de Cáncer con el hogar, y la familia, pero esto solo una de las manifestaciones de la energía, yendo un poco más allá, y pensando en el ciclo del zodiaco, Cáncer representa las puertas de la fuente primordial de la vida. La energía de cáncer prepara la vida para su manifestación, cáncer representa, así como el invierno, el ciclo de incubación y creación. Por eso esta configuración es especial porque nos invita a regresar a casa, a nuestro sí mismo, prepararnos para el regalo que nos atesora el encuentro con nuestras emociones más profundas.

Tiempo para reconciliarnos con nuestra historia, con nuestras raíces, de donde venimos y hacia donde nos movemos. Es tiempo de refundar el pasado, para dejar de re-sentirlo y poder habitar el presente. Esta es una semana portal para conectar con esas memorias emocionales que emergen, y para hacer una gran depuración, una gran limpieza de hogar en el sentido literal, y también en el plano simbólico, dejando ir todo aquello que no nos nutre el alma. Dejar de insistir en esas situaciones que no fomentan reciprocidad.

Ahí donde no hay retorno se vuelve un adorno. ¿Con que adornamos nuestras relaciones para no hacernos cargo de lo que sentimos? ¿Con que adornos decoramos nuestra existencia para que no se sienta tan vacía? En esta temporada cáncer las aguas comienzan a fluir y emergen memorias emocionales de nuestro niño interno, de nuestras emociones primarias.

Este es un tiempo en donde los vínculos familiares adquieren protagonismo, también la idea de familia que tenemos, y también cuan fiel e incondicionales hemos sido a patrones, dinámicas familiares en lo emocional que ya no nos hacen bien ya no nos representan. Es un tiempo donde vamos a poner el foco en generar y buscar seguridad, pero ya no en lo conocido sino en animarnos a explorar quienes somos ahora, un tiempo de re-evolución para conectar con lo propiamente autentico, y no con lo que nos dijeron que debíamos ser.

En el plano social se vienen días donde el colectivo se hará escuchar, un tiempo de defender los valores identitarios, de defender los valores que nos dan seguridad, de volver a lo que sentimos como hogar, a las raíces.

El día 21 de junio se da la primera luna llena en Capricornio. Esta es la primera de dos lunas llenas que se darán en ese signo. Por ende, esta luna nos muestra el principio de un fin. Comienza la recta final de un ciclo en donde lo familiar, lo conocido termina. Son días para ir registrando que versiones de nosotros y que vemos en los otros comienzan a caducar. Donde no nos sentimos acogidos, donde no sentimos que somos nutridos, ni podemos nutrir. Esta luna llena concluye una etapa en la vida emocional, nos muestra que aquello que extrañamos ya no existe. Nos invita a ver ahí donde estamos siendo rígidos con nuestros juicios hacia a los otros. Ahí donde hay rigidez, esta luna va a mostrar mucha incomodidad para que dejes fluir el agua emocional que te libera.

En el plano colectivo habrá mucho malestar y se cuestionará todo lo que se presente de manera rígida y autoritaria, todo aquello que no conecte con la más vulnerable de la experiencia humana será cuestionado.

En resumen, esta es una semana para tener conversaciones de corazón a corazón, para conectar con la emoción, y dejar fluir lo que sientes para reconocerte y poder así alcanzar mayor autenticidad con lo que te está sucediendo, sea lo que sea que estés pasando. Enfrentar el dolor, ya no desde la reacción si no desde el amor. Abrazarte ahí donde más necesitas de ti. Es una semana para dejar de anestesiarse con creencias ilusorias, sacarse los parches mentales para realmente poder conectar con la emoción y poder ir así hacia la transformación que necesitas.

Es una semana para bucear las incomodidades existenciales y darle cauce a las mareas interiores. Que la desilusión no solo sea un estado de confusión si no un agente político de transformación, motor de cambio y de liberación.

Que sea con todo el amor y la paz que se pueda.

Estrellas para todos

@sorormystique