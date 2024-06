Nos mudamos de estación, de condición y de dimensión

Por @lachicadelosastros

@sorormystique

Llegamos a la última semana de junio. Tal como lo venia advirtiendo, junio vuela y ya se nos va. Todos los planetas se van mudando al signo Cáncer, el Sol, Mercurio y Venus ya están transitando por ese signo. Esta semana Saturno comienza su fase retrograda en el signo de Piscis, y Lilith comienza a transitar por Libra haciendo grandes aspectos a los nodos.

Como para empezar ¿de dónde venimos?

Venimos de una luna llena en capricornio que ocurrió el 21 de junio, bastante incomoda porque nos mostró con fuerza que algo en nuestras vidas se termina, que se cierra un capítulo. Esta lunación fue bastante particular por un lado por que coincidió con el Solsticio de Invierno en el hemisferio Sur, momento de renovación de las fuerzas solares y porque, además, el 21 de julio tendremos la segunda luna llena en este signo caprino. Todo esto nos indica el final de un ciclo, algo comienza a perder fuerza y poder en nuestras vidas, pero para ganarlo en otros sentidos. Quizás situaciones, maneras de hacer las cosas, patrones emocionales que ya no eran beneficiosos o no aportan a quienes somos hoy. Lo cierto es que esta luna nos trajo sensaciones de incomodidad, de poner el foco en hacer orden emocional para reorganizar la sensibilidad, de priorizar lo que estamos sintiendo.

Saturno, el regente de Capricornio nos muestra todo lo que hemos logrado hasta aquí, todo el esfuerzo que hemos invertido, esos sacrificios que hicimos para algo que quizás ya está cumpliendo su función, su maestría en nuestras vidas. Si entraste en crisis este fin de semana vas por buen camino, estas siendo llamado a reconciliarte con todas esas emociones que tenías silenciadas, con esas autoexigencias de lo que debe ser y no fue, con las guerras de tu propia historia. Las lunas llenas nos traen claridad en todo aquello que sostenemos innecesariamente, sean creencias, cosas, estados, situaciones, y que ya no alimentan nuestro ritmo vital.

Lo cierto es que ya no somos los mismos, y todo lo que nos resultaba familiar se vuelve algo foráneo, algo extraño. Estamos en pleno ejercicio de reconocernos quienes somos ahora, porque lo cierto es que estos son tiempos de gran transformación. Nos mudamos de estación, de dimensión y con ello de condición. Estamos en plena transición: todo lo que creíamos respecto de alguna situación está cambiando. Sentimos la incomodidad de esa transición, de dejar atrás anhelos, expectativas, deseos, pero no para no creer más en eso, sino más bien para su transformación.

Entonces, ¿Hacia dónde vamos?

Esta semana tenemos al Sol, a Mercurio y Venus en Cáncer estarán haciendo aspectos a los nodos lunares. Es un tiempo de abrazar nuestras emociones y confiar en que la vida guía. Es una semana muy emocional y con una impronta mística de destino. Dale la bienvenida a todo lo que llega a tu vida esta semana, pues será lo que estará llevándote a un gran cambio en la visión.

El día 26 Mercurio hace trino a Saturno estacionario en Piscis. Mercurio estará muy activo esta semana llevando nuestros pensamientos en un tour por el pasado. Y esto no se trata de que vuelva el pasado, más bien es un repaso de nuestras formas de comunicarnos, de cómo hemos sido en alguna situación que nos preocupa, de cómo venimos actuando y accionando en automático y desde la reacción. Es momento de propiciar una conversación honesta con vos mismo para caer en la cuenta de las heridas internas que proyectamos en otros. Todo lo que hemos heredado en cuestiones de patrones emocionales es ahora re considerado, revisado. Esto nos muestra donde estamos dejando aspectos de autoexigencia, donde nos volvemos rígidos y austeros y donde somos duros con nuestros pensamientos, pero no para autocomplacernos, si para ser responsables en ello.

El 28 de junio Venus desde cáncer hace sextil a Marte en Tauro nos muestra que es necesario nutrir los vínculos que nos generan reciprocidad, ahí donde nos sentimos alojados, apoyados, valorados, ahí donde podemos construir con otros y donde podemos reconocernos en nuestra mayor sensibilidad y vulnerabilidad. Este es un aspecto que nos invita a romper cascarones y callos de autosabotaje en las formas de vincularnos con otros, recuperar nuestra vulnerabilidad sin temor a expresarla. Nos auspicia la reconciliación.

Desde la astrología tradicional se asocia a Cáncer con lo familiar, con la familia y el hogar. Lo cierto es que cáncer representa la capacidad de hacer hogar ahí donde sea que estés. Nos enfocamos tanto en donde queremos estar, a donde queremos llegar que finalmente nos olvidamos de donde estamos y con lo que y con quienes contamos. A veces sentimos que tenemos que estar en otro lugar, y nos terminamos perdiendo lo que realmente queremos.

Esta semana todos los planetas que están en cáncer van a hacer cuadratura a los nodos lunares. Esto nos llevara a comprender que estemos donde estemos, hay un único lugar para habitar y para cambiar, y ese es nuestro propio hogar, nuestro ser. Gravitar donde estamos para luego comenzar a girar y movernos de perspectiva, de lugar, de paisaje. Si hay de-mora es porque algo de ti mora allí. Revisa tus moras.

El nodo norte indica otros horizontes, habrá que hacer lugar en el hogar interior ahí donde creemos que nos tenemos seguros para poder ir descubriendo quienes somos ahora, para saber cómo y con quienes queremos hacer refugio vital.

El domingo Saturno se pone en su fase estacionaria, retrograda hasta el 15 de noviembre

Comienza un periodo de despertar, para asumirse y hacerse cargo de sí mismo. Saturno retro en piscis nos muestra de que está hecha nuestra realidad, como estamos construyendo eso que anhelamos, y nos mostrara si eso que queremos es realmente propicio para nuestra vida o no. Saturno pregunta ¿Dónde estás entregando tu poder? ¿Dónde estás buscando un padre, un apoyo, seguridad, estructura? Recordar que Saturno nos muestra que, aquello que nos frustra, nos lustra. Es decir, allí donde algo se frustra, nos indica por donde no tenemos que continuar, pule el camino, saca brillo y alumbra. La felicidad es interactiva, no es un estado espontaneo que viene de afuera, que nos otorga otro, la vida. No es un paquete que podemos encargar. Es un estado interactivo de permanente responsabilidad de cómo queremos sentirnos en cada momento con todo eso que sucede. Saturno es el que se encarga de rasgar los velos narcóticos con los que anestesiamos el dolor, el duelo y nos despierta del sueño de las falsas expectativas, pero es un gran maestro de la construcción porque nos indica lo que tiene real valor.

¿Y lo social?

El guion planetario de la vida está en crisis, no todo es como creíamos. Necesitamos reconsiderar algo de lo que heredamos, ya sea para poner en jaque todas esas creencias que funcionan como verdades que nos someten, o bien para reconsiderar los llamados ancestrales y revisar la historia. Nos urge, pues no hay otro mundo. Nos va quedando muy claro que el pasado ya no es opción. Vamos cerrando una era de tierra representada por Capricornio, que nos mostró que el viejo mundo tiene fecha de vencimiento. Es necesario hacer el fértil ejercicio de recapitular nuestros consensos ahí donde hemos consentido a nuestra propia esclavitud creyendo en fantasiosas libertades.

Esta es una semana para caer en la cuenta del tiempo que necesitamos para nosotros mismos para volver a refundarnos de nuevos deseos, de otros caminos más auténticos en sintonía con estos nuevos capítulos emocionales que estamos inaugurando. Hacernos un tiempo de ser, un tiempo íntimo, para ordenarnos de cara a un mundo cuya narrativa histórica colapsa, con el objetivo de cuidar nuestros valores y los vínculos con quienes los sostenemos, haciendo nuevas comunidades de sentido. No hay otro mundo, pero hay otras maneras de vivir en él.

Que sea con toda la paz y el amor que puedas.

Estrellas para todos.