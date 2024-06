Clima astral: Una nueva realidad es posible

Por @lachicadelosastros

Llegamos a Junio y todos los planetas se van mudando al signo Géminis. Tenemos una semana potente de alineaciones planetarias, un Stellium en el signo de los gemelos. Esto significa que hay mas de tres planetas pasando por allí.

En el cielo de este lunes y martes muy temprano en la mañana podremos apreciar a simple vista a varios planetas en línea: Mercurio, Venus Marte, Júpiter, Saturno, Y también con ayuda del telescopio podremos ver a Urano y Neptuno. Una alineación única que inicia un gran capitulo de Aire. A encender antenas, a conectar el wifi existencial que estarán llegando ideas que nos van a revolucionar la manera en la que hacemos las cosas.

Excelente esta semana para desarrollar proyectos creativos, para comunicar, interactuar, para realizar presentaciones, publicitar y lanzar nuevos emprendimientos. Si estabas esperando el momento para hablar, contar esa noticia que te estabas aguantando, mandar ese mensaje de texto, ese whatsapp, esa invitación, ¡es esta semana!

Escritores, músicos, desarrolladores, artistas prepárense por que llega la inspiración, en modo de ideas nuevas que nos encienden, nos mueven a expresarnos y comunicar. Nuestro software mental recibirá un gran reseteo con ideas transformadoras. Estaremos más mentales que de costumbre, por ello es importante organizar esta semana, por que la energía de géminis es la de estar en varias cosas al mismo tiempo y eso puede sentirse como abrumador. Comunicaciones, intercambios, debates, charlas, publicaciones, mudanzas, estudios, viajes todo esto esta muy auspiciado. A organizar los grupos de whatsapp, los mails, y la agenda de trabajo, por que todo esto va a estar en llamas.

El 4 de junio, Venus hace una conjunción al Sol en el signo de los gemelos, que se conoce como Venus Star point. Esta conjunción nos va a estar mostrando lo que nos enamora, lo que nos seduce y nos magnetiza, lo que nos divierte, aquello que nos da placer y no sabíamos hasta entonces. También ese mismo día Mercurio el mensajero, se encuentra con Júpiter el gran expansor, y esto hace que el día sea bastante especial, un día de recibir grandes noticias, comunicaciones en temas de relaciones, valor personal, economía y trabajo. En general, a partir del martes de esta semana son excelentes días para expandir la comunicación, la interacción, para compartir, para aprender e ir por nuevas rutas, nuevos caminos que nos llevan a conectar con nuevos horizontes.

Todo en materia de vínculos se vera revolucionado, nos estaremos cuestionando las narrativas que tenemos acerca de como nos vinculamos y que queremos de los vínculos en general. Esta configuración se dio por ultima vez en el año 2020. Un gran año catalizador de muchos cambios en esos ámbitos. Por eso es importante rememorar que nos estaba pasando en ese momento en cuestiones afectivas, de pareja, de asociaciones. ¿Qué se estaba reorganizando en aquel entonces en tu vida? Pues estaremos cerrando un gran capitulo en esos temas con este gran convite astral. Venus nos invita a revisar el cuento que nos estamos contando, ya sea en todas esas ideas con las que nos autoengañamos para no accionar sobre lo que queremos y deseamos, como también ahí donde estamos fantaseando, suponiendo, sobrepensando e idealizando estas cuestiones. ¿Dónde ponemos nuestro valor? ¿Cómo valoramos nuestras ideas? Vamos a estar con ganas de explorar, descubriendo nuevas facetas y gustos, buscando salir de ideas rígidas que nos estancan, o nos llevan a callar nuestras verdades.

Tendremos ganas de revelar y rebelarnos ante situaciones en las que no nos sentimos escuchados o reconocidos, estaremos llamados a reivindicar nuestra expresión, a honrar nuestra verdad interior, a valorar lo que pensamos y creemos sobre un asunto y o situación.

Venus estará mostrando que la buena convivencia, los vínculos reales se construyen bajo conversaciones que muchas veces resultan incomodas, haciendo espacio para compartir y reconocernos, en donde toca expresar necesidades y poder reconocer las necesidades de otros, construyendo así espacios genuinos de diálogos sinceros.

Como si esto fuera poco, siguiendo el camino de la luna, el 6 tenemos una luna nueva en Géminis que estará iniciando un gran capitulo de nuevos sentidos de vida. Esta luna nos impulsa a buscar nuevos caminos que nos abrirán a pensar las cosas de manera diferente y a conectar con mundos diferentes, personas nuevas que nos traerán una gran renovación a nuestra vida. Quizás estemos tentados con empezar a estudiar, a hacer algún curso, a practicar algún deporte, o alguna actividad que nos despierte y nos conecte con la pasión por la vida.

Estaremos tentados a mudarnos de nuestra realidad, de realizar cosas nuevas que nos devuelvan el placer por ser.

Saturno desde piscis y en cuadratura a esta luna nos estará mostrando que posibilidades concretas tenemos para manifestar estos nuevos sentidos, nos da un shock de realidad, nos muestra los limites y nos organiza para poder comprometernos con esas nuevas rutas, con esos nuevos impulsos.

Es una semana para animarnos a lo nuevo. A conectar con lo diferente, a abrirnos a ideas renovadoras, para impulsar , comunicar y concretar. Una nueva realidad es posible.