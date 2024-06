Ladrón de Chatarra: “Le tengo respeto al caos, no es tan malo como pensamos”

“Después de muchas idas y venidas sobre la propia calificación que uno le puede otorgar a lo que hace, y teniendo en cuenta la opinión de los demás y gente vinculada al arte: sí, parte de lo que hago, capaz que se pueda encuadrar en el arte. A mí me gusta más inventar. Para mí soy más un inventor, que juega y se anima a compartir lo que hace”. Así arranca la charla que Guillermo Galetti, más conocido como @ladrondechatarra, con Mejor Informado.

Este inventor, artista y docente instalado hace años en Villa La Angostura, hace ocurrentes y divertidos inventos. Alguno de ellos, dieron la vuelta al mundo a través de sus rede sociales. Uno de sus reels llegó a los 100 millones de vistas, e incluso el emblemático “Slash” de Guns N´Roses, lo compartió en su feed. Se trata de “El eslabón más fuerte de tu melena”, uno de sus diseños que es el movimiento típico de un guitarrista de rock, de bajar y elevar la cabeza con rapidez al ritmo de la música.

Algunas de sus creaciones más virales. Incluso la de remar en dulce de leche se transformó en meme.

¿Dónde arranca la faceta del inventor?

De muy chiquito. Para mí muchos atravesamos alguna etapa parecida, sobre todo los de mi generación (tiene 41 años), que fuimos inventores a nuestra manera. El contexto favorecía muchísimo, te condicionaba, te llevaba a la invención, a la creatividad, a la imaginación. Había una necesidad positiva de tener que generar a veces tu propio objeto para el ocio. Tenías que diseñar, de alguna manera, cómo matar el tiempo libre. Eso que tampoco tenemos tanto ahora. Y además nos podíamos aburrir, lo teníamos permitido. Algo que parece hoy no ocurrir.

¿A qué edad empezaste a crear?

Desde los ocho años me acuerdo muy bien lo que hacía, de los diez años ni hablar, de la adolescencia también y, bueno, de ahí en adelante es más fácil cada vez poder hacer un reconocimiento de los artilugios que uno hizo, dónde nos tocó usar un poquito la creatividad.

Desde su casa taller en Villa La Angostura, donde vive hace ya varios años este inventor crea esculturas móviles.

¿Siempre fueron del mismo tenor, con la misma materia prima?

No, yo creo que, sobre todo de chiquitito, jugas con lo que tenés. No sé si se puede elegir. Hoy sí, elijo lo que más me gusta o lo que mejor domino. En ese entonces, el objeto de juego podía ser una tapita, un palito, un alambre, una bolsa, hilos, insectos o cualquier cosa. Después, conforme uno va adquiriendo alguna técnica, algún oficio, va yendo para el lado de lo que te provoca más placer o hacia el rubro que mejor manejas. En este caso, yo voy con los metales.

Mientras su discurso va tomando carriles disímiles, su mirada va creciendo en intensidad, como si fuera encontrando en su decir alguna novedad incluso para sí mismo. “Le tengo respeto a todos los materiales. Veo a alguien que sabe trabajar bien cerámica, arcilla y me fascina, alguien que sabe trabajar la costura también me moviliza un montón, o quien teje una red, todo lo que sea modificar el medio natural. Demasiadas evidencias de que el universo concreto que estamos habitando es mucho más importante de lo que he pensado".

Historia, redes y anécdotas

¿Cómo fue tu desembarco en Villa La Angostura? ¿Qué te llevó a ese lugar?

El lugar ya lo conocía de chiquitito porque lo habíamos visitado con mi familia. Me tocó salir un poquito de casa, de Quequén, de Necochea, que era la ciudad donde he vivido varios años, donde hice mis estudios secundarios y terciarios. Fue un poco para buscar otros horizontes, motivado también por mi familia, para ver cómo podía meterme con lo que sabía o con lo que vocacionalmente quería implementar para ganarme la vida. Y terminé en Villa, por suerte. Es hermosa, me encanta. Amo cada lugar que pisé, porque tengo anécdotas maravillosas, pero bueno, me gusta a dónde fui a parar. Y terminé de hacer un montón en estos 18 años que llevo acá. Terminé de madurar, eso me ayuda también a saber que me espera aprender mucho todavía. Y eso me ilusiona mucho. Hay muchas cosas que pueden surgir. Todo es mucho más imprevisto y más desordenado de lo que pensamos y hay que aceptarlo. Me encanta planificar, pero no todo es planificable. Le tengo respeto al caos. No es tan malo como pensamos.

Llama mucho la atención el tamaño de tu popularidad en las redes. ¿Cómo llegaste a ese manejo tan creativo y a la vez profesional?

¿Profesional? Me gusta escucharlo. Fueron horas. Ensayo-error y jugando mucho. Como consecuencia de actuar de una manera bastante desordenada y bastante intuitiva, termino recibiendo, por ejemplo, una devolución en la que me dicen que es un uso profesional. Es muy interesante. Subí lo que hago, lo que soy, lo que me acompaña y lo que me rodea. A veces, si bien tengo un hilo que, creo, que es el que más gusta, porque gusta mi trabajo, las obras y qué sé yo, soy, como dicen ahora los más jóvenes, muy random con la exposición del material y me divierto. Me gusta a veces jugar también con la polémica, pero de una manera constructiva. Me parece que tiene que estar eso, tengo que ser honesto con la gente que acompaña en redes. Cuanta más honestidad, mejor.

Fue invitado a "El Hormiguero”, uno de los programas de televisión más populares y vistos de España.

La charla se corre por un momento hacia el conflicto aduanero derivado de su reciente visita a “El Hormiguero”, uno de los programas de televisión más populares y vistos de España. El inventor cuenta que, más allá de que la producción del programa cumplió con todo lo pautado, y que lo atendieron muy bien, el problema fue con las piezas que eligió para llevar al programa del otro lado del charco. Las obras quedaron en la aduana del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y no las puede recuperar. No sólo fue el disgusto de no contar con las piezas en su taller, sino que la estadía de las distintas creaciones retenidas tiene un costo que se transforma en deuda en el depósito fiscal y que sube cada día.

Otra de las historias que tiene por contar Guillermo, sucedió cuando un alumno de 7 años del colegio le acercó una prótesis de su antebrazo que se le había desgastado para que él pudiera repararla. Y se puso a manos a la obra fiel a su estilo, a lo Ladrón de Chatarra: “Agarré un tacho de 20 litros, de esos que se usan para pintura, corté un pedazo para hacer la plantilla, le di un poco de calor, la puse en un molde, utilicé una prensa hidráulica muy sencilla y en pocos minutos generé una pieza de plástico de altísima resistencia, con polietileno de alta densidad en una sola pieza”, detalla. A eso le sumó sus conocimientos de biomecánica para generar pinza y articulación en la mano. Tiró la idea en las redes, a ver si podía volverse una acción que generara que gente incluso más idónea tomara su prototipo para un desarrollo más “profesional”.

La prótesis para su alumno hecha con un tarro de pintura de descarte.

Y, claro, reflexiona al respecto: “Tenemos un problema. Propuestas hay un montón. Ideas, voluntades… La voluntad es una fuerza poderosa, pero a la hora de hacer, a la hora de concretar, de materializar, de comprometerse, de meter el tiempo de uno, es como que disminuye la cantidad de posibilidades y de voluntarios. Y de eso reniego mucho. Yo soy del hacer. Es profundo y para una charla larga. Pero si alguien dice ¿podríamos hacerlo? Bueno, buenísimo. Háganlo. Yo me la paso haciendo cosas y no tengo nada en este momento. ¡Mirá mis medias! (muestra un agujero grande en su talón derecho). No me quejo, la verdad que soy muy feliz. Y veo gente que con nada hace un montón. Entonces hagan, porque se han contactado empresas, gente con una solvencia económica importante y después nada. Hay algo muy poderoso en el hacer porque sí. Y hay una devolución igual, que es la gratitud del otro y eso es una satisfacción muy importante. No vas a comer, no es metabólicamente aprovechable, no es que puedas satisfacer tus necesidades calóricas con el afecto, pero es algo que vas a recibir y vas a verdaderamente trascender”.

La charla se extingue con sus carcajadas, pero nos deja estos renglones repletos de conceptos para repensar… y saber que el Ladrón de Chatarra muy pronto nos robará otra sonrisa con sus divertidas creaciones.