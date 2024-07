Semana de gestación de una nueva realidad y reactualización

Por @sorormystique

Por @lachicadelosastros

Llegamos al mes de julio y con el queda inaugurada la temporada Canceriana. Un mes para catapultarnos hacia nuevos horizontes, pero antes necesitamos reactualizar y sanar nuestra visión del pasado. Será un mes de mucho despertar en lo emocional que nos llevara a mudarnos no solo de estación, de dimensión si no también de condición. Un mes propicio para una gran transformación.

La influencia de Neptuno estará muy activa este mes, ya que este planeta comienza su fase retrograda y empieza a transitar su ultimo tramo por piscis. Es un mes para despertar a nuestra intuición, para expandir la percepción y alcanzar otra comprensión y reactualizar así nuestra visión: no todo es como lo imaginábamos.

Sera un mes en el que estaremos impulsados a conectar con nuestros sueños, con la fe, con toda esa dimensión que no vemos pero que sostiene esta realidad, para confiar en los proceso de la vida, por que como dice la canción "aunque no lo veamos, el sol siempre esta"

De donde venimos

Venimos de una gran luna llena en capricornio que nos mostro claramente el final de un ciclo. Este gran plenilunio puso de manifiesto aquello de lo que ya estábamos completos, para comenzar a hacer espacio en nuestro interior a nuevas maneras de manifestarnos y de comprometernos con la nueva realidad que queremos crear. Con esta luna llena en capricornio y Saturno que también comenzó su fase retro nos quedo claro en donde tenemos que crecer, madurar, y hacernos responsables de lo que somos y hacemos.

Esta semana tenemos muchos tránsitos planetarios pero vamos camino hacia la luna nueva en cáncer. Una luna que nos invita a inaugurar un nuevo ciclo en lo emocional y en lo sentimental.

Hacia donde vamos

Esta semana Neptuno el planeta de los sueños, que esta en su propio signo comienza su fase de retrogradación en el grado 29 de Piscis. Allí donde también esta Saturno en su fase retro. Dos influencias que nos invitan a revisar todo eso que estábamos idealizando, todas aquellas fantasías, expectativas, ideas que estábamos proyectando, ahí donde nos estábamos autoengañando. El pasado, eso que extrañas ya no existe como tal y esto puede resultar incomodo o doloroso, pero con esta influencia es necesario poner orden ante el caos que rodea.

Se trata de poder reactualizar la visión del pasado para no volver a repetir patrones emocionales que nos mantenían estancados.

Con Neptuno tan presente puede que todo el biorritmo vital y nuestra actividad onírica se vea alterada. O bien estamos con mucho sueño sin poder conciliarlo o bien estamos como muy enchufados y acelerados en modo automático. Dormimos poco, soñamos mucho. Con Neptuno activo nuestros sueños se vuelven mas profundos y mas nítidos y nos traen información de otros mundos. Se profundiza nuestra conexión con lo inconsciente. Puede que tengamos momentos de alteración de la percepción, confusión mental, sensación de estar perdidos en el tiempo, mareados y con sensación de incertidumbre general. Puede ser una época en la que se manifieste mucha inseguridad respecto de lo que es real y concreto en nuestras vidas.

Pueden aparecer recuerdos, memorias, que traen información de mundos invisibles y nos ayudan a reorganizar nuestra realidad de otra manera. Lo que antes pensábamos deja de tener sentido, lo que antes para nosotros era una certeza hoy es una pregunta sin respuesta. En ese sentido Urano conectando con Marte en el signo Tauro nos lleva a buscar hacer las cosas de manera diferente, a no reaccionar en automático. A ser prudentes y no caer así en lugares comunes y conocidos de impulso y reacción.

Por eso Julio será un mes en el que la energía esta disponible para reconciliarnos con nuestra historia y sanar nuestras guerras internas.

Por otro lado, el día 5 de julio se da un novilunio en el signo de Cáncer. La luna, el sol y venus se reúnen los tres en ese signo, son días especiales para conectar con nuestro niño interno, con la necesaria compasión y el perdón para sanar nuestro pasado, la visión que tenemos de el y poder así hacer la paz con nuestra propia historia para no seguir recreando nuestras relaciones pasadas en nuestro presente. Esta luna nueva nos habilitara nuevos comienzos en temas familiares y vinculares. Estaremos empujados a buscar conectar con nuestros orígenes almicos, profundizando en nuestras raíces para integrar las figuras parentales: madre-padre, los divinos masculino y femenino cósmicos. Esta Luna nueva nos va a mostrar claro donde estamos recreando el pasado, pero para transformarnos.

Estamos listos para hacernos cargo de una nueva madurez emocional que en los procesos personales dará lugar para ser mas sinceros con nosotros y todos los demás. Como siempre digo, el cuidado de si es cuidado de todo lo Otro.

En lo social

El día 3 de julio Mercurio se va de cáncer y entra en el signo de Leo, y se opone por primera vez en siglos a Plutón que esta en Acuario.

Esta oposición nos empuja a revisar nuestra visión, como nos manipulamos con la historia que nos contamos, como estamos justificándonos en nuestras excusas, y como reaccionamos cuando nos dejamos llevar por lo que dicen los demás.

Este es un transito que enfatiza mucha resistencia ante la imposición de ideas. Es un aspecto que nos trae mucha rebelión ahí donde algo se impone como razón única y absoluta. Por eso será crucial esta semana armarse de paz ciencia. No son días para la comunicación, puede haber muy poca disposición al dialogo, a la escucha y mucha reacción. Son días de mucha tensión por que algo se nos revela y nos des-cubre, nos des-nuda, pone al descubierto que algo debemos cambiar en nuestra actitud mental. En lo colectivo pueden revelarse situaciones de abuso y manipulación a través de la comunicación, se pone al descubierto como la información se usa para la manipulación y quienes quieren imponer su razón. La obsesión y el fanatismo son expresiones de esta influencia Plutoniana.

Todo el mes también podemos estar teniendo novedades y llamados de la tierra a través de terremotos y movimientos telúricos. En general julio es un mes portal que nos elevara espiritualmente y nos abrirá a otras dimensiones a otras maneras de ver la vida, nuestra historia y a reconciliarnos con esas heridas que nos mantenían presos del impulso y la reacción.

Como siempre afirmo: no hay otro mundo, hay otras maneras de vivir en el, que este sea el mes donde comencemos a manifestar otras formas con toda la paz y el amor que se pueda.

Que tengan un gran comienzo de mes.