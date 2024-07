Martin Villalba convierte un hostel en una gran obra de arte

El destacado artista plástico Martín Villalba trae una nueva propuesta para turistas y vecinos de la capital neuquina. Esta vez se encuentra trabajando en un proyecto para transformar una vivienda en una moderna obra de arte que alojará a turistas.

El artista en diálogo con Mejor Informado manifestó que el proyecto surgió de la mano de Gonzalo Palermo y Pablo Venegas, quienes le ofrecieron transformar una vivienda en una escultura. “Hace tiempo ellos venían trabajando para conseguirlo y me dieron rienda libre para hacer lo que yo quisiera. Lo vi, lo recorrí, y el desafío era total. Yo he hecho murales, pero no tan grandes”, expresó Villalba, quien nació en Cipolletti pero se crió en la ciudad de Neuquén.

La locación se encuentra emplazada en Avenida Argentina al 1200 y se convertirá en Click Hostel destinado a turistas que lleguen a la ciudad.

En cuanto a la obra, el artista explicó que el edificio tiene líneas muy rectas, por lo tanto, tenía que trabajar en algo que no molestara a la vista de los transeúntes. A diferencia de los edificios que se encuentran en el sector, la locación se destaca por su vibrante colorido, dibujos rectos y curvilíneos, convirtiéndose en un nuevo atractivo. Para este trabajo, Villalba cuenta con la colaboración de Ana del Campo y Francisco Gravina con quienes formó Fuerza 3 Colectivo de Arte (@fuerza3colectivoarte).

El objetivo es ofrecer una experiencia única. Villalba mencionó que el primer piso estará decorado con animales acuáticos flotando, creando un ambiente surrealista. "Los visitantes podrán interactuar dentro de una obra de arte, viviendo una experiencia distinta y habitando el espacio de manera artística", afirmó.

“Otra vez más mi trabajo se va a transformar en un punto turístico de la ciudad, dándole otra impronta. Esto es algo que se fue dando y no busqué nunca. Siempre trabajando y generando estos espacios de manera autogestiva”, sostuvo.

Sus originales cuadros, murales y esculturas, que se despliegan en espacios públicos de la capital neuquina, de la provincia y del país, hacen de este artista uno de los más talentosos de la región.

Villalba encontró su pasión por el arte desde muy temprana edad. En su memoria, recuerda que el silencio de las siestas sirvieron de inspiración en sus momentos de soledad. “Con los lápices, el papel y el silencio de la siesta, comencé a copiar personajes, hasta que empecé a crear los propios”, expresó.