Semana de turbulencias en los vínculos afectivos

Venus hace su ingreso al signo de Leo y trae con ello una nueva energía afectando las relaciones, lo vincular, y el plano de la economía, como administramos y valoramos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra energía, nuestras potencias.

Urano pide cambio y Plutón renovación. Este combo astral es una gran apertura y una oportunidad de cambios rotundos de vida. Como hacer de lo de siempre algo diferente.

Venimos de un nuevo ciclo lunar que se dio en el signo de Cáncer. Esta luna nueva nos dio un vistazo hacia atrás. Nos permitió hacer un pantallazo, una revisión de eventos del pasado para poder reconciliarnos en nuestro interior con esa vieja versión nuestra que ya esta lista para ser transformada. Esta luna nos conectó con eventos ancestrales para alquimizar nuestra verdad interior, para reconocernos quiénes somos ahora y recuperar así el impulso y el entusiasmo para ir por ese nuevo horizonte que se asoma.

Con esta luna nueva inicio un nuevo ciclo emocional, una nueva estabilidad. Se movieron los fundamentos vitales, lo que nos daba sostén, lo que creíamos que seria eterno. Nada es como lo imaginábamos, ni el cuento que nos contábamos.

Toda la energía estaba enfocada en asuntos familiares, en resolver asuntos con el entorno, con los vínculos parentales, padre madre, situaciones con hijos o con ser hijo. La energía de cáncer nos impulsa a conectar con nuestra tribu con una nueva familiaridad. Estamos inaugurando un nuevo sentido de familia. Reconociendo con quienes queremos hacer hogar y esos valores que vamos a cuidar y nutrir de ahora en mas.

Hacia dónde vamos

Venus se muda de Cáncer a Leo y estará allí hasta el 3 de agosto, pasamos de necesitar estar en nuestro interior, reconocer nuestras necesidades mas intimas a reconocerlas públicamente, a mostrar nuestros talentos. Con Venus en Leo ponemos la atención en la autovaloración, lo que nos enciende nuestra pasión, esa llama que hace vibrar nuestro corazón. Queremos jugar y expresarnos.

Pero antes de que Venus transite sobre Leo, el 8 de julio hace un trino con Neptuno Rx y un sextil a Urano que vamos a sentir toda la semana y esto nos lleva a una apertura espiritual muy poderosa, vamos a despertar del sueño para concretar los sueños.

El 11 de julio Venus cambia de signo y empieza a tensar la trama con los otros planetas que están haciéndole una cuadratura. Y nada menos que los titanes como Urano y Plutón. Esto significa que algo genera un sacudón, un movimiento de estructuras, que nos pone en jaque en nuestra zona confort. Y sobre todo en materia de las relaciones afectivas. Esta no es una semana para tomar decisiones que impliquen situaciones a largo plazo, por que estaremos mas impulsivos y erráticos.

Apenas entra Venus en Leo se opone a Plutón esto es un astro alerta para todas las relaciones, para todos los vínculos que están en veremos, en terreno movedizo. Plutón pone fin al final. Como dice el tema de Lenny Kravits "It Ain’t Over Till It’s Over". Plutón maestro de las sombras nos muestra que todo lo que hemos expulsado a la clandestinidad de nuestra psique emerge ahora como un desconocido a nuestras vidas.

Como cuando se rebalsan las cloacas, Plutón saca a la luz todo lo oculto, todos esos hábitos de manipulación salen a flote para poder ser transformado, y esto se da en contexto de vínculos. Este transito es un llamado de atención en materia de relaciones, vínculos y dinámicas vinculares. Puede traer momentos tensos en las relaciones si se actúa de forma inconsciente. Plutón empuja a que veamos esas acciones vampíricas de poder, de control y posesión para que podamos accionar sobre ellas. Las relaciones familiares y conyugales estarán puestas a prueba, y pueden sufrir grandes tensiones que harán necesario que cooperemos si deseamos mantener la paz, y la unión. Estaremos revisando donde estamos queriendo llamar la atención, donde queremos tener la razón, donde hay situaciones que implican manipulaciones y abusos de poder. Por otro lado esta tránsito también puede estar despertando atracción fatal hacia personas que nos inspiran.

El lunes 15 Marte en Tauro se une a Urano y esto significa revolución. Marte en tauro quiere moverse en terreno firme, quiere ir lento, por lo seguro. Por el contrario, Urano quiere lo nuevo, ir rápido por aquello que aun no ha sido experimentado.

Marte y Urano juntos pueden traernos originalidad, innovación e independencia pero tienden a una acción drástica y sorpresiva. Pueden ser radicales y pelear por la independencia.

Para Urano lo que se resiste ya no existe, por eso corta con todo lo que se vuelve repetitivo. Con este tránsito podemos sentir hartazgo en situaciones donde nos sentimos atrapados, o que no nos podemos mover, expresar o ser con fluidez. Como todo esta configuración cuadra a Venus, seguramente las relaciones o dinámicas vinculares que se sientan rígidas, o donde no se pueda expresarse con autenticidad y espontaneidad serán las mas afectadas.

Todo lo que se quiera retener Urano lo va a remover. ¿Dónde estas fijando tu postura, donde estas necio queriendo imponer tu versión de las cosas, donde quieres tener la razón a toda costa?

Urano y Plutón nos traen una maestría en desapego. Se mueven las placas tectónicas de nuestro corazón. Estos dos nos confrontan allí donde dábamos algo por sentado.



Se viene un estallido

Marte Urano juntos en tauro traen una revolución, sobre todo en temas referidos a la tierra, la vivienda, la economía y como estamos administrando nuestros recursos. Ojo que puede ser una revolución por innovación a través de "descubrimientos" científicos. Se viene un gran cambio de valores y este es un transito que trae mucha incomodidad, irritación, estados nerviosos alterados, acciones radicales e inesperadas que dan lugar a lo explosivo.

Por otro lado la oposición de Venus y Pluton puede sacar trapitos al sol de figuras de poder. Vamos a estar viendo muchas estrategias de manipulación, situaciones de abuso de poder, a las que se les dirá "basta". Estos tránsitos traen una gran sensación de hartazgo al colectivo. Puede ser un transito muy conflictivo con cortes, rupturas abruptas y cambios inesperados. Veremos como muchas relaciones finalizan y como otras sorpresivamente se concretan. Atencion con movimientos teluricos ¡Urano puede estar trayendo movimientos sísmicos. Se nos mueve el piso literal!

Lo cierto es que estas alineaciones nos piden que pongamos limites a lo de siempre, para que hagamos las cosas de manera diferente. Como digo: no hay otro mundo hay otras maneras de vivir en el. Que sea una gran semana con toda la paz y el amor que se pueda. Estrellas para todos.