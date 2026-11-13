Un niño de un año fue asistido por personal de la División Bomberos del Cuartel Seis de Neuquén este viernes 13 de noviembre, luego de que sufriera una presunta convulsión. El episodio ocurrió cerca del mediodía, en la intersección de las calles Casimiro Gómez y Primero de Enero, cuando su madre pidió ayuda desde un vehículo.

Los efectivos se encontraban realizando una comisión de servicio cuando advirtieron la situación. De inmediato, intervinieron y brindaron los primeros auxilios al pequeño, a quien lograron estabilizar.

Posteriormente, personal de la Comisaría 18 quedó a cargo del procedimiento, mientras se aguardaba la llegada del equipo de salud. Hasta el momento, no se informó oficialmente cuál fue el diagnóstico médico ni si el niño necesitó ser trasladado a un centro asistencial.

Cómo fue la intervención de los bomberos

De acuerdo con el reporte oficial, la madre del niño solicitó asistencia desde el vehículo en el que se encontraba con su hijo. La emergencia fue advertida por los bomberos durante una comisión de servicio.

La rapidez de la intervención permitió que los efectivos actuaran antes de la llegada del personal sanitario. Tras brindar los primeros auxilios, consiguieron estabilizar al pequeño.

Qué se sabe sobre el estado de salud del niño

El dato más relevante del procedimiento es que el niño logró ser estabilizado por los bomberos. Sin embargo, no trascendieron detalles sobre su evolución posterior.

Tampoco se confirmó el motivo del episodio, ya que esa información requiere una evaluación médica. Por el momento, el reporte oficial describe el cuadro como una presunta convulsión.

La intervención quedó bajo la órbita de la Comisaría 18, mientras se esperaba la asistencia del equipo de salud.

La importancia de actuar ante una emergencia

Las convulsiones en niños pequeños requieren atención médica y una evaluación profesional, incluso cuando el episodio parece haber terminado. Una primera intervención puede ayudar a proteger al paciente mientras llega la asistencia sanitaria.

En estos casos, es importante mantener al niño en un lugar seguro, evitar sujetarlo con fuerza y no introducir objetos ni los dedos en su boca. También se recomienda solicitar asistencia médica de emergencia y seguir las indicaciones del personal especializado.

La estabilización inicial no reemplaza el control médico posterior, especialmente cuando se trata de un niño de corta edad.