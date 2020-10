5 propuestas infantiles con esencia patagónica

View this post on Instagram

Para algunos una simple camio, para nosotros es nuestro segundo hogarud83eudd70 Para quienes no nos conocen la Chaket fue nuestra casa en un viaje que hicimos por parte de Argentina, Uruguay y Brasil antes de empezar con Aike. Fue la testigo de nuestra historia de amor y el comienzo de un viaje eterno donde nos unimos para siempre. Fue una aventura espectacular que tuvo de todo, tenemos miles de historias y kilu00f3metros recorridos, conocimos lugares increu00edbles, experiencias u00fanicas y el camino nos regalu00f3 gente muy especial que aun guardamos en el cuore, la familia viajeraud83dudc9c Como no ibamos a hacer una ru00e9plica en madera de nuestra amada casita con ruedas? La chaket se transformu00f3 en juguete de madera para que todos jueguen a viajar! . Les compartimos algunos momentos del viaje mientras miramos la Chaket de reojo y le prometemos que pronto volvemos a salir!ud83dude09 Quiu00e9n mas con ganas de rutear por acu00e1? ud83dude4cud83cudffd