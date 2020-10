Pasarela virtual: así fue el lanzamiento de la temporada primavera verano 20/21

Acaban de terminar las semanas de moda más convocantes de nuestro país y, al igual que se hizo en todo el mundo, el formato viró hacia lo digital. No hubo más remedio, la pandemia obligó a los organizadores, diseñadores y marcas a reinventarse y buscar nuevas fórmulas para no perder vigencia.

Designers BA, la semana de moda de diseño de autor, dio el puntapié inicial del 21 al 24 de septiembre y luego fue el turno de BAFWEEK con dos jornadas virtuales, el 13 y 14 de octubre.

Fotos: Evangelina Bomparola.

En ambas ediciones los desfiles se volvieron films y la pasarela se miró por streaming. No hubo codazos por un lugar en la front row, ni filas eternas para entrar y lograr la selfie con la celebrity de turno. No hubo showrooms, ni flashes. Hubo trabajo, riesgo, voluntad y el firme deseo de seguir apostando a que la industria no se detenga.

REDES ALIADAS

Luego de haber suspendido la edición otoño invierno en marzo, Designers BA entró en una faceta experimental y seis meses después apostó a las redes. Transmitió su semana de moda por IGTV @designersba y con los films de Ramírez, Evangelina Bomparola, Benito Fernández, Kostume, Chain, Uzal, Nous Etudions, JT y Fabián Zitta logró más de cien mil vistas.

Foto: Fabián Zitta

Hubo de todo, propuestas performáticas, cortos, cápsulas visuales y videos de detrás de escena para mostrar la temporada primavera verano que ya llega. Bien resuelto y acorde al formato, con contenidos para volver a ver desde sus perfiles de FB e IG.

BAFWEEK, en tanto, logró algo más. La transmisión en vivo por el canal 602 de Flow fue un plus a lo visto a través de sus redes, sumando más de tres millones de reproducciones nacionales. Todo un récord.

Fotos: Ramírez.

Hubo producciones originales, fantasía, videos desopilantes y cuentos post apocalípticos. También realizadores de la talla de Luis Ortega para la pieza audiovisual de Jazmin Chebar, y Martín Piroyansky para las creaciones de Vanesa Krongold, entre otros.

Sumaron entrevistas, ciclo de charlas, vivos, contenido exclusivo para usuarios y hasta una tienda para comprar las prendas de cada colección. Todo el material se puede volver a ver en la plataforma de Cablevisión, junto al resto de las propuestas de temporada que presentaron Adidas, Raimondi, Hous of Matching Colours, Bestia, Valentina Karnoubi, Cher, Levi´s, Daels, Bandoleiro y Cross Clothing.

Fotos: Bestia.

APUESTA AL FUTURO

Las semanas llegaron a buen puerto, la conclusión es positiva. Se consiguieron sponsors, hubo alianzas y trabajo multidisciplinario. Fue una fusión de moda, arte, cine y música que cumplió su objetivo. Si bien hay mucho por mejorar, es válido lanzarse a nuevos proyectos y más cuando el contexto económico no pasa por su mejor momento.

Es que el mundo cambió, las ventas se hacen on line, la moda se muestra en pantallas y no queda otra que verle el lado bueno. La moda digital llegó para quedarse.

Foto: Benito Fernández.

A nivel regional queda abierta la reflexión, ¿será el momento de empezar a mirar estas ediciones como posibles eventos para nuestros diseñadores locales? Marcas con identidad sureña, diseño genuino, materias primas naturales, creatividad, hechuras a mano, calidad, todo eso y más, hay. Buenos realizadores audiovisuales, también.

Queda armar equipo y lanzarse por fin a la aventura de instalar, de una vez por todas, una Semana de Moda Patagónica. Yo lo veo posible y prometedor ¿Vos?