Diez tendencias que no vimos venir y ya son un hit

La pandemia, sabemos, lo ha cambiado todo, hasta impuso nuevos códigos de vestimenta y marcó tendencia con el vestir de “entre-casa”, ese look con el que antes no queríamos que ¡nos viera nadie! Por unos meses todo fue superado por la comodidad, pero claro, la moda siempre va por más.

Lo nuevo del verano 2021 pasa por animarse a todo, volver a viejos furores y darle vida a nuestro espíritu glamoroso incorporando aquello que alguna vez pensaste que no combinaba con nada. Hoy más que nunca, todo vale.

1. UÑAS GATUNAS

En súper punta, afiladas o cuadradas, decoradas con brillos y apliques, ya sea en todas o sólo algunas en cada mano. Las uñas son tendencia y se usan lo más largas que las puedas dominar. No es para cualquiera, claro, pero vale el intento de volver a los años 80´, hacerse la francesita invertida y repiquetear el teclado de la compu. La paleta de color es amplia, flúos, pasteles, con el lila a la cabeza, los clásicos colorados, negro y metalizados. Más nail-art geométrico, floral, batik o lo que se te ocurra.

Las uñas stilletto, bien en punta, son el accesorio fashionista de muchas cantantes pop. Las arty de La Rosalía son un sello indiscutido.

2. TIRO BAJO EL REGRESO

¿Quéeeee? Sí, así como lees. La confirmación del uso de pantalones y faldas más abajo de nuestra línea del Ecuador la selló la cantante JLO días atrás en la alfombra roja de los premios American Music Award. No queríamos aceptarlo pero el regreso del tiro bajo ya es un hecho y conquista a más de una. Lo vemos en jeans anchos, minis, joggers o vestidos irregulares. Vale aclarar que la cintura alta estiliza y es comodísima, la baja… qué decir. Queda la duda existencial, ¿vendrá el tiro bajo con la lencería que asoma?

Te acordás de los looks de Britney Spears y Christina Aguilera? Bueno, veinte años despues llegó la revancha de la cintura baja. ¡Ojo con la tanga exhibicionista!

3. EN MODO ZANCO

Las plataformas siguen invictas superando todas las batallas zapateriles. La clave de su éxito es que saben subirse a todos los modelos de calzado, y sino miremos las zapatillas con suela serrucho, las sandalias tractor, los zuecos con base y los zapatos con tacos al cielo. Cuanto más altas, más pavoneo. Difícil desterrarlas y fácil incluirlas en todos los looks. Es que una vez que las caminaste y sorteaste un desliz, la sensación es estar bien arriba. Además, son genderless. Al diseñador Marc Jacobs le gusta esto.

Para el diseñador Marc Jacobs no hay un día sin plataformas. Tanto que las incluyó en su último desfile y en su vida diaria, obvio.

4. LOCO LOPE

La cabellera icónica de la cantante Billie Eilish fue de casualidad, casi tanto como cuando en casa probamos teñirnos el pelo y la sorpresa yace debajo de la toalla. Nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar, y tal vez ahí esté la magia. Es que el furor de probar nuevos tonos en nuestra cabeza se puso de onda y cada vez más los rosas, violetas, celestes, grises, rojos y azules invaden raíces, puntas o mechas por doquier. Después de tanto confinamiento es divertido jugar y renovarse. Hay que tener en cuenta que muchas de estas tinturas requieren decolorar el pelo por completo para luego teñirlo. Sino la otra opción son las tinturas no permanentes que se pueden hacer en casa y se van con los lavados. En el súper vas a encontrar un spray que funciona muy bien.

La paleta de colores fantasía invadió todas las cabezas. En tu casa seguro hay algún miembro de la familia con nuevo look.

5. EL CUELLO, BEBÉ

Los cuellos de los vestiditos de la infancia llegan recargados a los escotes de camisas, cárdigans, sacos y vestidos. Se ven los clásicos baberos en broderie, con puntillas, voladitos y bordados, y también otros con nueva moldería de corte en picos o más cuadrados. El resultado es una pinturita. Delicado, naive, romántico y con un twist de onda. ¿Sos de la partida?

La actriz Lucy Boynton es una de las tantas celebrities que adoptó la moda del cuello babero.

6. PANTALONES CON ARRASTRE

El terror de las abuelas. Los ruedos extra largos en pantalones sastreros y jeans van más allá del piso. Los impuso Victoria Bekcham tanto en su uso diario como en su última colección 2021, volviéndose una marca registrada. Es cierto que visualmente alarga las piernas pero también vale decir que el arrastre limpia pisos es una puñalada al cuidado de las prendas. ¿Te imaginás caminando por la avenida con un ruedo sin fin? Te encargo el lavado.

El ruedo sin fin de los pantalones de Vicktoria Beckham se llevan todo a su paso.

7. MEDIAS PROTAGONISTAS

El economista Roberto Lavagna la vio venir. Primero indiscutido en usar medias a la canilla con sandalias de goma y presumir el estilismo del futuro sin siquiera saberlo. ¿Polémico? Qué más da, la comodidad ajena no se discute, se testea, se hace carne y si funciona, se vuelve moda como lo vemos ahora. A las pruebas me remito, las medias se llevan todas las miradas y el diseño se rinde a sus pies. Hay zoquetes bordados, con perlas, encaje, las de tenistas originales, con motivos fantasía, dibujos arty y más que van con todo tipo de calzado, ¡hasta con stilettos! El punto a favor es que por fin vamos a desear recibir pares de medias para esta Navidad.

Las medias puede ser el secreto mejor guardado de cualquier equipo. Sumalas a cualquier calzado y de paso cuidas tus piecitos.

8. PORTA TODO

Para salir llevamos de todo, barbijo, alcohol, agua, celular, cartera, computadora y la lista sigue. Tantas cosas van en la mano que ya no contamos con agarre seguro. Por suerte el diseño vino a resolver nuestra vida de ekekos. El primero en lanzarlo fue el diseñador Martín Churba con su Kit Collar de Cuarentena que incluye tiras para atarle las cosas cuando tenés que cruzar la puerta de casa. De ahí en más surgieron otros “porta-todo” de la mano de muchas marcas. Tiras porta barbijo para mantenerlo en el cuello cuando momentáneamente no lo usás, bandoleritas porta celulares, ganchos porta alcohol en gel, y cintos para calzar la botella de agua. Lo que se llama moda funcional.

Los sujeta barbijos pueden funcionar como collares cancheros y divertidos. En Neuquén conseguís los más lindos en @EstiloSurNeuquen

9. CALZAS CON RELLENO

Las calzas de siempre se convirtieron en bikers y ante tanto pedaleo fue fundamental el relleno amortiguador. Parece mentira, nunca quisimos que se notara algo extra en nuestra parte trasera y hoy lo lucimos sin remordimientos. Aplausos para nosotras que además de superar complejos absurdos, hacemos ejercicio y lucimos las piernas con orgullo, y las estampas más cool. Por suerte la oferta es cada vez más variada.

Lady Di es el ícono fashion que lo usó todo antes que nadie. Las ciclistas son su mejor ejemplo.

10. OJOTAS

Las de suela finita, minimalistas, de origen brasilero y un millón de colores disponibles vuelven a las calles. También las de base mullida y de tiras anchas, súper cómodas para no sacárselas nunca. Aunque no lo creas completan todo tipo de outfits, sastrería, maxi vestidos, pijama style y lo que dé. Dígale no a las crocs. (Lo último corre a cuenta de la redactora).

La comodidad no para, sigue sigue.

El ranking está planteado, elegí tus favoritos y salí al ruedo. La moda es eso que pasa en la calle. Sabelo.