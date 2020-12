Ramona: la mujer autodidacta que crea con lo que otros desechan

La cuarentena nos hizo renegar, pero también nos hizo emprender muchas cosas que ni siquiera sabíamos que éramos capaces de hacer. Tal es el caso de “Ramona”, como le dicen los vecinos a Graciela (La Turca).

Tiene 44 años, vive en Trelew junto a su familia y es portera de un jardín “pero cómo ahora los jardines están cerrados por la pandemia, está de ama de casa y artista”, dice entre risas Galenzo, su marido, quien fue el responsable de que la historia de Ramona se conozca del portón de su casa hacia afuera.

“Ella no quiere saber nada con mostrarlo, pero yo no puedo no hacerlo, es hermoso lo que hizo. Por eso decidí publicarlo en redes sociales, para que la gente lo vea”, dice él mientras se le llena el pecho de orgullo. Ella está al lado de él pero no quiere hablar, la timidez puede más.

Tenían que terminar un paredón de la casa y no querían hacer un revoque común o simplemente pintarlo como habitualmente se hace. Ella quería algo distinto. Así, sin conocer la técnica, Ramona se metió de lleno en el arte del mosaiquismo y con pequeños fragmentos de cerámicos que encontró donde otros tiran lo que a ella le sirve, encontró piezas de gran valor.

“Vivimos cerca del basural y lamentablemente hay mucha gente sucia que tira sus desechos en cualquier lado. Entonces, ella iba con mis hijas y buscaban en los descampados, y encontraron mucha cantidad, de todos los gustos y colores. Lo único que tuvo que comprar fue el pegamento” relata el mensajero de esta nota.

A ella le gusta dibujar y por ahí empezó. Después pensó en pintar los dibujos gigantes pero no, faltaba darle una vuelta de rosca más. Hasta que un día: ¡eureka! Decidió hacerlo con cerámicos que se podían encontrar fácilmente. En algunas ideas que vio en internet, Ramona encontró la inspiración y aplicando la famosa ley de las 3 R (reciclar, reducir y reutilizar), hizo 3 grandes murales que llevan la cuarta R, la de Ramona.

“No se cuanto tiempo le lleva, pero le mete muchas horas de trabajo en su tiempo libre y dependiendo del clima también, pero en 3 semanas completa un mural”, detalla Galenzo.

Ramona, ¿qué mensaje te gustaría que transmitan tus murales a quien los vea?, le preguntamos. Y el audio con la voz de Galenzo decía: “Ella quiere que la gente no se quede con que no puede. Siempre hay que ir más allá y esmerarse en hacer lo que uno quiere, porque se puede y porque nunca es tarde para empezar”.