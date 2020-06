Parques Nacionales: avanzan hacia la eliminación de plásticos de un solo uso

La Administración de Parques Nacionales (APN) aprobó un reglamento para “la reducción progresiva y la prohibición específica de los plásticos de un solo uso en los parques nacionales y áreas protegidas”.

Esta iniciativa, que va en línea con las acciones de distintos organismos internacionales orientadas a la sustentabilidad y el cuidado del ambiente, tiene como fin la disminución gradual de la presencia de plásticos en dichas áreas naturales, para luego avanzar hacia la prohibición total de las mismas.

Según informaron desde la institución, la medida se refiere a plásticos no reutilizables que son descartables tras su primer y único uso, y que son de baja reciclabilidad como: “botellas de bebidas, vajilla y utensilios plásticos descartables; varillas de soporte de globos o para el consumo de helados; hisopos realizados con plástico no compostable; bolsas plásticas no reutilizables o compostables; envoltorios y productos cosméticos y de higiene oral con micro perlas o micro esferas de plástico”.

Tras esta medida, tanto prestadores de servicios turísticos como concesionarios de las áreas protegidas nacionales, tienen 6 meses para implementar el nuevo reglamento (plazo que comenzará a regir al día siguiente de la reapertura de las áreas protegidas), y disponer “el cese definitivo de la utilización de plásticos de un sólo uso o su reemplazo por productos reutilizables o realizados con materiales compostables”, según detalla APN.