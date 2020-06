"Queremos libros que generen cambios"

El planeta actual es un torbellino, de eso no hay dudas. Más específicamente, hablando del movimiento #BlackLivesMatter a favor de la comunidad negra y de los acontecimientos racistas que han estado tomando lugar en Estados Unidos. Es momento de un cambio. El sistema necesita un cambio, y es hora de que lo generemos en conjunto a través de pequeñas acciones individuales. Todos podemos contribuir. Incluso leyendo podemos hacerlo, y por eso comparto con ustedes hoy el mundo de la literatura en el movimiento #BlackLivesMatter.

Como sabrán, ya no nos encontramos en un momento en el que “no ser racista” es suficiente. No lo es. Necesitamos hacer y ser más que eso. El racismo es una escala, y todos tenemos un poco de ello dentro. Aunque no nacemos racistas, sí nacemos en una sociedad donde el racismo es inherente al sistema, por lo que es difícil identificar estos comportamientos en algunas ocasiones. En cambio, es hora de ser activamente anti-racistas. Ha llegado el momento de que todos ayudemos a la comunidad negra.

Para quienes estén pensando que decir “comunidad negra” es ofensivo, parte de todo esto se trata de entender que no lo es. El término “personas de color”, el cual se ha utilizado extensamente como “no racista”, engloba a minorías poco representadas. Pero las personas de color son muchas, incluida la comunidad afro-americana. Cuando queremos decir "persona negra", digamos persona negra, porque estamos hablando de ellos.

Con todo lo que está pasando en el mundo, lo único que podemos hacer es difundir las fotos sobre cómo ayudar, educarse, donar y protestar. La publicidad es importante en el proceso de conversar sobre lo que está pasando a nuestro alrededor. Así desinfectamos a nuestras comunidades de sistemas injustos y problemáticos. Por supuesto, nadie está obligado a compartir publicaciones sobre el tema, pero el silencio, el miedo a "ser políticos" en las redes... Eso es quedarse callado. Eso es indirectamente racista y este es un tema político, una disputa social y humana. El silencio empodera a los opresores. La acción, por más mínima que se sienta, es importante.

Los libros desempeñan un papel vital en esto. Algunos se preguntarán por qué leer novelas sobre esta temática y por qué apoyar autores de la comunidad negra. “No es mi realidad”, dirán. ¡Error! Esta es la realidad de todos nosotros, en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Nadie debería mirar para otro lado. La ficción puede educarnos y ayudar a otros simultáneamente. La ficción nos empodera. Y eso es justo lo que necesitamos hoy. Queremos libros que generen cambios. Queremos ser personas que construyan un mundo mejor. Para ello, mi contribución son estas humildes palabras, mi esperanza de ser escuchada, y tres recomendaciones literarias:

➸ “El Odio que Das” de Angie Thomas

Esta es una novela que relata eventos no tan diferentes a los que han sucedido últimamente en Estados Unidos. Es una novela directa al grano sobre lo que es ser un adolescente creciendo en un entorno tan brutalmente racista, y sobre alzar nuestras voces ante ello. Este libro planta se mensaje de manera cruda, revolucionaria y sin temor, de una forma inspiradora y significativa.

➸ “Ojos Azules” de Toni Morrison

Esta novela publicada por primera vez en 1970 nos explica qué es el racismo a través de distintas perspectivas. Es un libro narrado por numerosas voces pertenecientes a diversas comunidades y grupos sociales, explicando así cómo el racismo se encuentra dentro de todos nosotros en distintos grados. Esta es una novela que nos habla de nuestras acciones colectivas como humanidad, de cuáles son los orígenes del racismo y de dónde vive en nuestro interior.

➸ “Hora de Brillar” de Angie Thomas

Aunque este libro no se trate sobre el racismo puntualmente, sin duda tiene mucho que enseñarnos sobre el tema. Las mejores novelas son aquellas que cambian nuestra manera de pensar y nos señalan cuándo estamos equivocados. Como sociedad, es una obra que tiene un peso importante en todo lo que debemos aprender de nuestra forma de dialogar y creer en otros.