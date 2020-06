Médico cipoleño crea un revolucionario programa de salud digestiva, gratuito y online

Malestar y distensión abdominal, dificultad para bajar de peso, dolores articulares y musculares, hinchazón de manos y pies, ansiedad, depresión son algunos de los síntomas recurrentes en los pacientes del Dr. Facundo Pereyra, el gurú de gastroenterología local.

“Son síntomas muy comunes que vemos todo el tiempo en los consultorios. Por eso decimos que 2 de cada 10 personas tienen su salud afectada por un mal funcionamiento digestivo pero la inmensa mayoría no lo sabe”, explica.

El Dr. Facundo Pereyra (segunda generación de gastroenterólogos) es especialista en medicina interna, gastroenterología y endoscopía digestiva. Además de atender su consultorio particular, hace 12 años que trabaja ad honorem en el hospital público de Cipolletti. En base a su amplia experiencia médica y, ante la recurrencia de pacientes con sintomatología asociable al síndrome del intestino permeable, desarrolló el programa de autogestión “Medicina Digestiva y Bienestar” que propone invertir voluntad durante 15 días para obtener un resultado que no tiene precio: calidad de vida para toda la vida.

Foto: Dr. Facundo Pereyra, gastroenterólogo.

¿Qué significa la frase: “En el intestino está la raíz de la salud”?

En nuestro intestino está el 80% del sistema inmunológico. De hecho, 2 de cada 10 argentinos tienen problemas en el intestino que le generan un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces, es la base de muchas enfermedades crónicas o inmunológicas, de la piel, reumatológicas, metabólicas o de ansiedad y depresión. Cualquier enfermedad autoinmune puede estar vinculada con problemas digestivos. Para hacerlo fácil, el intestino y su microbiota influyen en muchos más aspectos de la salud de los que nos imaginamos.

¿Y qué es el síndrome del intestino permeable y por qué se empezó a hablar de él?

Este concepto todavía no tiene gran entidad en la medicina tradicional porque, como todavía no se encontró un marcador biológico que lo determine, no podemos hacer un diagnóstico certero. Pero, que sea un síndrome que todavía no está reconocido del todo por la medicina, no significa que no exista. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que lo está sufriendo, y hemos detectado que un 20% de la población genera síntomas muy comunes, asociables al síndrome del intestino permeable, pero que son mal interpretados por nuestra medicina.

¿Cómo saber que estamos ante este síndrome?

Algunos de los síntomas asociados a este problema son la distensión abdominal, hinchazón de manos y pies por retención de líquidos, adormecimiento y hormigueo en los miembros, dolor de cabeza, visión borrosa o neblina mental que genera un estado de confusión. Todo eso lo generan las toxinas. También puede haber aftas, dificultad para bajar de peso, síndrome de piernas inquietas, dolores articulares y musculares, candidiasis o infertilidad. Son síntomas muy comunes que vemos todo el tiempo en los consultorios.

Foto: Una de las novedades del Programa Mdb15 es el mate coco. Además de ser muy rico, es ideal para personas con problemas digestivos o de insomnio. Entre sus múltiples beneficios del coco se destacan sus propiedades antioxidantes y su capacidad para disminuir triglicéridos.

¿Y qué lo provoca?

La teoría postula que ciertos factores pueden alterar la permeabilidad del intestino y permitir el paso de toxinas y alimentos mal digeridos, desde la luz intestinal hacia la sangre. Esos factores pueden ser el gluten, el estrés, los lácteos, los analgésicos, los antibióticos, los cambios hormonales como en los embarazos o puerperio, infecciones virales en el sistema digestivo, etc. Entonces, la barrera que nos protege de lo que está en el intestino, y que es muy selectiva en el paso de sustancias, se ve alterada y permite el paso de sustancias a la sangre que generan un conjunto de síntomas que coinciden con el síndrome del intestino permeable.

¿Por qué decidiste desarrollar este programa?

Después de muchos años de estudiar diferentes corrientes médicas, descubrimos este síndrome y nos dimos cuenta que la incidencia era altísima y que la medicina tradicional no ofrece un tratamiento especialmente creado para este problema. Por eso armamos este Plan que es el único en el mundo de este tipo, gratuito, online y comunitario.

¿Y por qué es tan revolucionario?

Lo revolucionario del Plan es que permite que la gente, antes de comenzar, pueda autotestear sus síntomas a través de un score de puntos que indica si el paciente es compatible o no con este síndrome. Así, seleccionamos con precisión quién puede beneficiarse con el Plan y evitamos esfuerzos o desilusiones. Y, la otra característica interesante es que parte del tratamiento es la información. Ni más ni menos. Porque el poder de sanar está en cada uno, y ahí también reside su la clave.

¿En qué consiste?

Entre otras cosas, en ofrecer herramientas y consejos para cambiar e incorporar ciertos hábitos de nuestra alimentación. El pilar más importante del programa es el plan alimentario de exclusión que consiste en retirar transitoriamente ciertos alimentos inflamatorios de la dieta. La segunda parte del programa son los suplementos prebióticos y probióticos. Este síndrome es multifactorial pero algunas de las causas más comunes para que el intestino se ponga permeable son el estrés o el gluten que tienen incidencia sobre la microbiota que modula la permeabilidad intestinal. Entonces, los suplementos ayudan a superar este cuadro. Y, la tercera para del programa, es la “Gestión del estrés” para que, desde su casa, el paciente pueda hacer algunos cambios de hábitos muy importantes para la salud digestiva.

Foto: El programa también ofrece listas de ingredientes que no puede faltar en la alacena y recetas para elaborar comidas sanas y fáciles de preparar.

¿Por qué el estado emocional influye tanto en el bienestar digestivo?

Hace mucho tiempo que se sabe que el cerebro maneja el aparato digestivo, pero lo novedoso es que ahora, con estos nuevos conceptos, se puede comprobar que un intestino con alteración de la permeabilidad, puede causar, por ejemplo, una depresión o problemas de ansiedad.

¿La depresión se puede superar con este programa?

Sí. Lo más satisfactorio para mí de este programa es ver como personas con ataque de pánico, depresión o ansiedad, que toman antidepresivos, después de años de sufrimiento pueden resolver la tristeza con totalidad, luego de hacer el programa. Por lo general, son personas que tienen síntomas asociados con el intestino permeable y, al mejorar esto, el intestino deja de producir toxinas y el cerebro se acomoda. Eso es lo más reconfortante de este programa.

¿Cuáles son algunas de las formas de gestionar el estrés?

Hay muchas personas que tienen el ritmo circadiano cambiado. Se acuestan muy tarde, usan pantallas muchas horas, y eso genera un impacto importante en el sistema digestivo y en la salud. Puede provocar insomnio, ansiedad, malas elecciones de alimentos o conducir a la depresión. Entonces, damos algunos consejos como tomar 20 minutos de sol a la mañana, evitar los estímulos fotolumínicos después de las 7 de la tarde, hacer meditación y actividad física.

Foto: Este es, según el Dr. Pereyra, EL DESAYUNO PERFECTO: huevos con tomate, oliva y semillas tostadas. "Desayunar con proteínas reduce el hambre, estabiliza la insulina y produce mejoras en el estado mental y anímico. Los huevos son ricos en proteínas, tienen omega 3, vitaminas D, E y B12 y minerales como el selenio. A los beneficios evidentes para la salud se suma el precio accesible”, destaca.

¿Y cómo se implementa el plan de forma online?

Lo mejor que tiene este programa es que usamos la estrategia de Terapia de pares, consagrada en problemas crónicos como la obesidad o el alcoholismo, que consiste en estar en comunidad. Empezamos cada lunes y agrupamos a los pacientes en chats que tienen dos o tres coordinadores que responden consultas, dan recetas y monitorean a los pacientes que, muchas veces, los primeros días sienten lo que se llama crisis curativa (sentirse peor).

¿Se trata de un programa de medicina no convencional o la definís de otra forma?

Es medicina integrativa, una medicina que integra conceptos de medicina tradicional con aspectos de la medicina alternativa. Nosotros, lo que hicimos, es implementar el concepto de intestino permeable a la práctica de la gastroenterología y nos va muy bien porque los pacientes que antes no podíamos curar hoy, a través de este programa, mejoran notablemente.

¿Y cómo se logran los beneficios a largo plazo, en tan solo 15 días?

Es sencillo, cuando tenés el intestino inflamado y síntomas de intestino permeable hay algo que está generando ese fenómeno. En general es el estrés que despertó una intolerancia al gluten o a los lácteos y son todas cosas corregibles. Entonces, con este programa, vamos directo a corregir eso. Una vez que sacás el gluten o los lácteos, sumas los probióticos y haces gestión del estrés, el aparato digestivo reposa y se desactiva la cascada inflamatoria. Y, en general, al día 7 el paciente ya se siente bien.

Son numerosos los testimonios que acompañan el entusiasmo del Dr. Pereyra. Hombres y mujeres de todas las edades que recuperan su vitalidad y superan afecciones como la ansiedad, fatiga crónica o dificultades para perder peso; familias que hacen el tratamiento en equipo y mejoran notablemente su calidad de vida. El doctor, oportunamente, aclara que de ninguna manera "MDB 15" reemplaza la consulta médica, pero asegura que para muchos esta puede ser una oportunidad certera para un cambio de vida duradero.

