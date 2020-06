Apps: todos usamos una alguna vez, ¿pero sabemos qué son?

Por Gerardo Gil, productor Digital & Analista UX. Licenciado en Publicidad. Desarrollador de productos digitales y startups.

Aguanten las App, pero ¿sabemos realmente qué son?

Arranquemos por lo básico. Es importante aclarar que una "app" (application) o aplicación no es más que un nuevo formato de lo mismo de siempre. Es, simplemente, un programa que se puede ejecutar en tu celular, como cuando te bajabas el Winamp o el Ares hace 15 años atrás, o como cuando instalás un programa como el Photoshop en tu computadora.

En estos ejemplos, su versión app o su versión computadora, funcionan de la misma manera y usando la misma información. La tecnología siempre es la misma, o bien, nunca es la misma, siempre se va mejorando. Pero, la base tecnológica que hace funcionar una aplicación para el celular es la misma que hace funcionar cualquier página web que puedas visitar. La gran diferencia es el humano, como siempre. Y la forma de consumir la tecnología en base a nuestra forma de vida nos lleva directamente al uso del celular por sobre cualquier otro dispositivo.

Hablando de diferencias

Ahora, ¿porqué nos bajamos una aplicación y no entramos a una web como, en general, hacemos desde la compu? La gran diferencia entre una app y una página web es que la aplicación está adentro de nuestro celular y, a la página web, sólo la visitamos; nada entra al celu. Esto permite que esa aplicación tenga mejor dominio de las funcionalidades de tu celular, como puede ser modificar tus contactos, acceder a carpetas de imágenes, generar notificaciones, etc. Si fuese una página web no tendría el poder de hacerlo, nuestro celular nunca se lo permitiría. Es por eso que, en general, nos bajamos apps de los sitios oficiales como puede ser Google Play o bien App Store para usuarios de Iphone.

Hay aplicaciones para todos los gustos, usos y necesidades. Algunas son más ocurrentes que otras; algunas más prácticas que otras, o de mayor trascendencia en nuestra vida diaria. Pero todas tiene algo en común: son atractivas y nos facilitan las cosas. Hay apps de música, de arte, de fechas especiales, para entrenamiento físico, gastronómicas, de salud, turismo, envíos a domicilio, chats, y la lista es interminable.

Una recomendada

Y aquí me detengo en una app que me resulta muy interesante: Splitwise, una plataforma digital que te permite ordenar tus cuentas compartidas. Si vas a un restaurante es muy fácil dividir la cuenta entre los comensales, o bien seguir las cuentas ordenadas con esos amigos con los que te reunís frecuentemente o durante un viaje. Si bien su principal uso es desde la app, porque casi siempre andamos en la calle cuando debemos agregar un gasto, Splitwise también se puede usar desde su sitio web, e incluso mejorar la experiencia. Recomiendo fervientemente esta aplicación.

Full space

Ahora: a nuevas soluciones, nuevos problemas. Nuestros celulares se están empezando a llenar, la capacidad no da abasto para tantas apps, que son cada vez más pesadas. Es por eso que se creó, ya hace un tiempo, un formato nuevo burdamente llamado “Web app”, una página con derechos y permisos de una aplicación, pero que no ocupa espacio porque no está en tu celu sino en la nube.

¿Qué es la nube? Lo dejamos para el próximo capítulo.