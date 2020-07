Poner el cuero

Hace tres años que Marcelo Romano visita Neuquén con un perchero a cuesta, repleto de sacos sastre, trajes y chalecos de su marca SAZKAT. Pero, desde que empezó la cuarentena, la pandemia lo puso a prueba y en una jugada certera apostó al cuero y lanzó una cápsula exclusiva que viaja desde Buenos Aires, y vende en pleno centro de nuestra ciudad.

Romano sabe reinventarse, no le tiene miedo al cambio y es rebelde por naturaleza. Fue productor de seguros durante 16 años hasta que en 2015 decidió largar todo y fundar su propia marca de ropa de hombre. Con un abuelo sastre en su haber, y horas acumuladas dibujando con tiza en las mejores telas, el camino estaba escrito.

Foto: Elegante rebeldía según Sazkat en esta colección sastrera que llamó "Peaky Riders". El dato: Más de uno de estos trajes desfiló por la Avenida Argentina, ¿lo reconocés?

Se contactó con los sastres de la vieja escuela, hombres cargados de experiencias que siguen cortando y cosiendo tal y como lo hacía su abuelo. Eligió telas italianas (lana súper 120, casimires, tramas con relieve), se animó al color y a los parches, hizo un par de muestras y la calesita empezó a girar.

Empecé a diseñar lo que a mí me gustaba, trajes elegantes pero con un toque de rebeldía, usando las mejores telas y con una confección artesanal, con mucho rock, algunas estampas y así empezó a funcionar.

Al poco tiempo abrió un espacio en Buenos Aires donde cuelga toda la colección, participó de producciones de modas en revistas top, hizo desfiles, vistió novios cancherísimos (para dar el sí una y otra vez) y llegó a las masas cuando Andrés Ciro Martinez, frontman de la banda “Ciro y los Persas”, llevó uno de sus sacos sastre customizados arriba del escenario. ¡YEAAAH!

Foto: "El Dios Persa pintado a mano en el saco sastre que le hice a Ciro lo realizó el artista plástico @daggacrimson_tatt2 y fue una intervención muy copada que además nos permitió seguir trabajando juntos para cada show, un lujo y sueño cumplido", dice Romano.

¿DÓNDE VAS A PARAR HOY?

SAZKAT es rock y como todo rockero, quería salir de gira. “Participar en producciones de revistas de novias, vestir a grandes músicos que admiro como Ciro, Z Bosio y las redes sociales dieron a conocer la marca más rápido y muchos hombres de distintas partes del país empezaron a interesarse en esta propuesta. Seguí con el sistema de viajar y llevar la colección a otras ciudades y así llegué a Neuquén, en 2017, por una invitación para participar de una feria de gastronomía y moda, más una amiga que me insistió en que fuera a visitarla”, explica por videollamada.

“No conocía la ciudad y ese viaje fue una sorpresa enorme para mí. De la feria no participé por cuestiones logísticas pero igual quise ir con la valija llena de trajes para mostrarlos. Con mi amiga alquilamos un salón en un hotel, ella se encargó de invitar amigos y conocidos, y de las veinte personas que vinieron a conocer la marca le vendí trajes a doce. Casi me vuelvo loco”, recuerda Marcelo.

Foto: Chaquetas rocker, sacos para hombre y mujer y más los encontrás en Neuquén pidiendo cita en @sazkat1

A partir de ese hitazo de SAZKAT en Neuquén Marcelo empezó a viajar cada tres meses, luego más seguido, hasta que cosechó una clientela de más de cien hombres fieles y selectos que tienen día y hora fijada cada vez que viene al sur.

“Me hice de muchos clientes y amigos a los que les traigo nuevas propuestas de la colección, les hago diseños personalizados, pintados a mano, con parches trash y moteros; o me buscan novios que vienen recomendados porque quieren algo elegante y punk para ese noche especial”, describe. “El neuquino siempre está esperando algo nuevo, y aunque a veces vienen con el discurso de “esto es mucho para Neuquén”, después de que se lo prueban no pueden decir que no. Yo creo que ahí está el secreto”, dice con orgullo.

Foto: Sastrería artesanal con telas italianas, detalles, color, tramas y parches. Un sí rotundo a estos looks.

QUE SEA ROCK

Con las nuevas medidas y el aislamiento por el coronavirus, todo lo calculado tuvo que modificarse. Con ello el trabajo, la producción textil, los viajes y la mar en coche. “A mí, además de todo lo que ya sabemos, me pasa que no puedo producir porque mis sastres son personas de riesgo que, por la edad, no están habilitadas para trabajar. Tengo toda la serie parada y no puedo avanzar. Pero como no quería quedarme quieto volví a viejos proyectos que alguna vez había hecho y empecé otra vez”, relata.

Foto: Sastreros de la vieja escuela confeccionan los trajes tizando las telas sobre la mesada y cortando y cosiendo a mano. Un hacer con valor que sigue vigente aunque hoy esté pausado por la crisis sanitaria.

Foto: Moldería sastrera cortada en cuero para esta edición limitada de blazers 100% cuero vacuno que la rompen en su variedad de colores, además, sacos sastre y 7/8.

Es que la solución para Marcelo siempre fue poner el cuerpo, el cuero y mucho rock. “En este tiempo encontré los moldes de unas camperas de cuero que había hecho para unos amigos, fui a ver a unos cortadores que están trabajando cerca de mi casa y con ellos, entre prueba y error, decidí llevar la moldería sastrera el cuero”.

No se equivocó, el resultado es taquillero. La cápsula incluye blazers de colores, sacos 7/8 y sacos sastreros en cuero cien por ciento vacuno, con interiores de seda estampada, cierres, canelones en las mangas y el entalle justo, para hombre y mujer.

Neuquén es una ciudad que me recibió con los brazos abiertos, donde mi marca gusta mucho y donde visto hombres de todas las edades que quieren algo diferente.

“Esta línea es la que llega a Neuquén a partir de este mes y la que van a poder encontrar de la mano de mi amiga Samanta, con quien ponemos un showroom para recibir a los clientes en forma personalizada. Es una apuesta grande, lo sé, pero Neuquén es una ciudad que me recibió con los brazos abiertos, donde mi marca gusta mucho y donde visto hombres de todas las edades que quieren algo diferente. Para ellos, y ahora también para ellas, nos la jugamos”, afirma Marcelo.

Foto: El saco sastre de tela tramada negra, un emblema de Sazkat, en la percha de Z Bosio.

Un lanzamiento que promete en medio de tanto distanciamiento, y es una muestra para seguir creyendo en la industria textil nacional. A bancar los trapos que el bis con el perchero colmado de trajes ya llegará.

Mientras tanto podés conocer la línea exclusiva de cuero pidiendo cita en @sazkat1 o por whatsapp al 11-3680-5886.

Foto: Marcelo Romano.