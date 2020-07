Además de todo lo que ya conocemos, ¿qué deja la pandemia?

Por Carla Barbuto

Cuando analizamos tendencias, cuando tratamos de leer entre líneas lo que está pasando de forma vertiginosa, cuando intentamos poner nombre a movimientos sociales que se mueven casi sin que nos demos cuenta, allí está Laureano Mon.

Su nombre resuena en el mundo de lo nuevo desde que formaba parte del Observatorio de Tendencias del INTI y continúa haciéndolo desde su bunker global, la agencia The Sprout Studio. Desde París, Laureano se toma un momento para atendernos y contarnos qué cambió con la pandemia que cambió el mundo.

¿La pandemia cambio en algo tu forma de trabajar?

No. Nosotros, desde que el proyecto comenzó hace un año y medio o dos, se planteó como una plataforma online. Como trabajamos para distintos países en todo el mundo y los traslados no es lo más conveniente por una cuestión de costos, siempre se planteó trabajar online. Nuestro equipo es online desde siempre con gente en Argentina, Suiza, Francia e, Inglaterra. Como estamos acostumbrados a trabajar así, no nos cambió en nada.

"Creo que hay mucha creatividad aplicada a encontrar estrategias para sortear la emergencia".

Y a vos puntualmente, ¿te cambió en algo?

(Lo piensa, duda, piensa en voz alta y responde) Mi trabajo es más interesante cuando suceden muchos cambios -culturales, económicos y demás-. Esta situación me puso más alerta, me motivó mucho a observar más, a analizar más, a conectar más con otras personas…

Por eso acepté hacer muchas conferencias, webinars, lives en Instagram o meetings online con universidades o empresas de todo el mundo. Me motivó a estar más atento. Para nosotros, que trabajamos en tendencias, es un momento muy interesante y con mucha actividad.

Personalmente, tengo un modo de trabajar y vivir en el que puedo pasar mucho tiempo en casa. No me cambió tanto la rutina aunque sentí el agobio cuando pasaron varias semanas sin poder salir de mi casa. En líneas generales, no lo sentí como un momento muy estresante.

¿Qué nos deja toda esta situación, en términos de nuevos consumos, de hábitos?

Lo que va a dejar la pandemia va a depender mucho de cada país. Es una problemática global con soluciones locales. Al menos se planteó así desde el momento que se cerraron las fronteras y cada gobierno aplicó distintas medidas de contención. Con sus aciertos y errores, en cada país se desarrolló un escenario diferente de pandemia. Así tuvimos lugares donde la gente estaba durante más o menos tiempo adentro de sus casas, donde había más o menos muertos, más o menos shock emocional, más o menos impacto de la crisis económica… En cada país fue diferente la combinación del impacto económico, con el sanitario, el psicológico y el medioambiental.

"El mayor impacto de las cuarentenas y la pandemia es haber roto el automatismo en el que veníamos"

Hay algunos comportamientos transversales que se repiten en algunos países. Por ejemplo, la mayor consciencia sobre qué producto/servicio/experiencia ayuda a mejorar nuestra performance física, emocional, cognitiva… Hay más atención en eso, hay un consumo más local, de apoyo a emprendedores o marcas locales. Se ve un intento de construir una comunidad próxima que nos contiene en situaciones difíciles como ésta, hay mayor consciencia de dónde vivimos (del edificio, el barrio, la calle).

Creo que, a nivel general, hay una mayor atención de lo que se consume y eso no quiere decir que se traduzca en mayor conciencia o reducción del consumo (aunque sí puede darse por la cuestión económica), pero sí las personas tienen y tuvieron más tiempo de pensar en qué están consumiendo, qué compran, cómo lo compran. El mayor impacto de las cuarentenas y la pandemia es haber roto el automatismo en el que veníamos, en la moral, el consumo, el estilo de vida, la rutina… No será tan fácil retomar (el automatismo) en esta nueva normalidad en la que estamos algunos países de Europa.

Al mundo creativo, ¿cómo lo atraviesa la pandemia?

Teóricamente es un momento muy interesante para analizar y crear. Sin embargo, hay que comprender que es un momento muy estresante y pesado para mucha gente. Hay muchos insumos para pensar, historias insólitas, hay mucho material para crear pero los creativos son seres humanos y están inmersos en el agobio que implica estar en sus casas, o ver imágenes difíciles de procesar… Hay una dicotomía.

A nivel creativo lo más interesante fueron las estrategias que se implementaron para sortear las limitaciones para trabajar, para entretenerse, para socializar, para aprender… Ahí recurrieron a todo, a canciones de balcón a balcón, a herramientas digitales, usar una red social para hacer un concierto o una app para hacer una fiesta, los sistemas de venta y delivery que se adaptaron a las necesidades, servicios de tutoriales (de gente que enseñó a cortar el pelo a distancia, por ejemplo)... Creo que hay mucha creatividad aplicada a encontrar estrategias para sortear la emergencia, eso es lo más interesante de los últimos meses.

Desde ahora, Suplemento Vivo compartirá los análisis de The Sprout Studio sobre tendencias, diseño y lo que se viene. (Una buena noticia para este lunes gris)