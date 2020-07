Su hobby es salir a "pajarear" y aquí nos cuenta cómo lo hace

Cecilia de Larminat es descendiente de hombres y mujeres de campo, pioneros de la Patagonia. De allí su pasión por la producción agropecuaria y la naturaleza. Es ingeniera agrónoma y se dedica a la ganadería en su estancia “La Porteña”, ubicada en la localidad de Las Lajas (Neuquén) donde vive junto a su marido e hija.

Su dedicación en el campo es tal que, además de realizar las tareas que demanda la cría de ganado, y de ser una pionera en el uso de la tecnología aplicada al agro, es Vocal de la Sociedad Rural del Neuquén. Pero, las vacas y los rodeos, no son todo lo que ella cuida. Su afición por la fotografía de naturaleza y la observación de aves, la llevó a descubrir una forma de combinar su trabajo como productora agropecuaria con el “mirar los pajaritos”, como dice, y fomentar la preservación de la naturaleza.

Hoy, es miembro de la ONG Aves Argentinas, forma parte de la Asociación Argentina de Fotógrafos de Naturaleza (AFONA) una gran comunidad de fotógrafos de todo el país que utilizan sus lentes como una herramienta de “sensibilización, conservación y difusión artística” de la naturaleza; y, como integrante del Club de Observación de Aves de Las Lajas, hace 6 años que registra especies que habitan la zona norte de Neuquén.

Vivir en el corazón de Las Lajas, al pie de la cordillera de los Andes, con condiciones climáticas extremas puede parecer una proeza, y lo es, pero para Cecilia también es una bendición porque se trata de un lugar privilegiado para la observación de aves, justamente por esas condiciones ambientales que favorecen la presencia de cientos de especies.

Lagunas y valles, humedales y monte, estepa y precordillera, hacen de Las Lajas y sus alrededores el lugar elegido por cientos de especies de aves para nidificar o hacer escalas en sus migraciones. Y, los genes de los pioneros patagónicos hacen de Cecilia una afilada observadora que ya tiene en su historial un aporte excepcional a la ciencia: haber sido la persona que hizo el primer registro comprobado y documentado del Falaropo de Picofino, un ave del Ártico nunca antes fotografiado en Argentina.

Aquí compartimos una selección de sus registros, relatados en primera persona.

Araña. (Argiope argentata).

“Así se llama ese bicho. Esa es la foto que menos me gusta de todas. ¡Jaja! La tomé este verano, cuando caminaba por un pastizal en la costa del río Agrio. Era la tardecita y de pronto me vi rodeada de varias de estas Arañas tigre. Por supuesto que me quedé inmóvil y aproveché para hacerle varias tomas. Se alimentan de otros insectos, son llamativas y terroríficas, pero no atacan. En esta foto, el bicho visto de atrás, ¡se parece al Guasón!"

Biguá y flamencos.

"Esta foto la tomé el domingo pasado (19/07/2020). Aproveché que el día estaba soleado para dar una vuelta completa a la laguna que, al no haber viento, estaba planchada. Había unos juncales y me senté a esperar a los flamencos que se veían más lejos. De pronto apareció este biguá, muy curioso, y aproveché para retratarlo. Estos cormoranes no suelen permitir demasiado los acercamientos, por me dediqué al biguá y dejé a los flamencos en segundo plano”.

Esparvero variado. (Accipiter bicolor).

"Esta es de una serie de, más o menos, 500 disparos (sin exagerar) que le saqué a este rapaz. Estaba en un bosque de la zona de laguna Trolope, caminando en silencio bajo los árboles y de pronto siento un aleteo por encima de mi cabeza. Ahí estaba este curioso esparvero o peuquito, una especie normalmente esquiva y difícil de ver. Se quedó en esa rama por un buen rato hasta que me tuve que ir. Fue uno de esos encuentros mágicos que te regala la naturaleza".

Falaropo pico grueso. (Phalaropus fulicarius).

"Esta es una especie de ave migratoria de la que vemos algunos individuos casi todos los años en las lagunas de la zona. Son raros de ver y no se sabe muy bien su recorrido migratorio. Sólo sabemos que se reproduce en la Tundra Ártica y que luego viaja hacia el sur, al Pacífico, pero lo hemos registrado varias veces por aquí. Es muy interesante aportar estos registros a la ciencia, para que los que estudian estas cosas, tengan los datos a disposición".

Hay otra especie parienta de este, el Falaropo Picofino a la que le pude sacar la primera foto para Argentina. Fue el primer registro documentado de esa especie para el país. Y lo vimos con un grupo de chicos de 4to grado de un colegio de Zapala. Los chicos estaban tan emocionados que se creían Darwin, mas o menos. El hallazgo fue en la laguna neuquina La Solitaria, a 12 kilómetros de Zapala.

Flamencos en El Cristo.

"Cerquita de Zapala, en la Laguna del Cristo, se reúnen numerosas aves acuáticas. Yo estaba en Zapala, haciendo tiempo para que abrieran los negocios, y me escapé hasta la laguna. Le pedí permiso al puestero del lugar y llegué. No había muchas especies, hacía muchísimo frío, y ahí estaban ellos, los flamencos, que me dejaron acercar bastante (botas de goma, ¡imprescindibles!)".

Garza bueyera. (Bubulcus ibis).

"Esta toma está hecha con la técnica de hydrohide, un escondite acuático ambulante. Estábamos haciendo un curso de esta técnica con Claudio Sarco y tuve la suerte de que se asomara esa garza entre los juncos, justo frente a mí".

6. Pareja de patos cabeza negra. (Heteronetta atricapilla).

"Estos patos son parásitos, es decir, no crían a sus propios pichones sino que ponen sus huevos en nidos de otras especies. La técnica de hydrohide te permite acercamientos como este porque las aves no desconfían y el fotógrafo puede aproximarse a distancias imposibles de lograr de otra manera".

Peludo.

"En esta foto sorprendí a mi modelo comiendo un huesito viejo que había encontrado. Como son bastante cortos de vista, y yo me acercaba muy despacio, no me vio hasta que estuve bastante cerca".

Caburé. (Glaucidium nanum).

"Este pichón volantón de caburé observaba el mundo que lo rodeaba haciendo contorsiones muy graciosas con su cabeza, ¡como si estuviera probando de qué manera se veía mejor!"

Torcacitas en la nieve. (Columbina picui).

"Ese día nevaba copiosamente. Arriesgué mojar un poco la cámara pero no podía no sacarles una foto a estas pobrecitas aguantando el temporal. ¡Se lo merecían!"

Zorro colorado.

"Esta foto la tomé desde la camioneta en marcha. Lo vi y paré. Iba a bajar con la cámara pero, pensé: ´se va a asustar´. Asique me quedé y el me dio unos segundos que aproveché para sacarle un par de tomas. Después, seguimos cada uno nuestro camino".