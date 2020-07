Consejos para leer más en cuarentena

Con la abundancia de tiempo libre que ha caído en nuestras manos debido a la cuarentena, sin duda, es hora de retomar viejos hábitos o adquirir hobbies nuevos. Muchas personas que no disfrutaban de la lectura ahora se encuentran sumergidas en esta actividad. Otros directamente se llenan de razones por las cuales no leer. Pero ¿cómo se puede leer más? ¿Cómo se pueden construir hábitos de lectura consistentes y que realmente funcionen?

Los “súper-lectores” de hoy tienen muchos tips al respecto. Así es, los jóvenes que leemos, devoramos muchos libros mensualmente; por ejemplo, yo leo un promedio de diez libros al mes y llego a leer más de 100 libros por año. Los jóvenes leemos mucho, pero eso no se debe puramente a que tengamos “más tiempo libre” que los adultos. Al menos, no por completo. Los “súper-lectores” de hoy tenemos hábitos de lectura sólidos, y que funcionan, además de entretenidos. Aquí van algunas recomendaciones para que puedas llenar estos días de cuarentena con más novelas:

1. Identificar el entretenimiento pasivo.

El entretenimiento pasivo ocupa tiempo. Las publicaciones en Twitter, lo estético de Instagram y los entretenidos videos de Youtube ocupan tiempo que pasa desapercibido. Cuando no leemos, solemos afirmar que no tenemos tiempo para ello, lo cual no siempre es una excusa válida. Pequeñas acciones de entretenimiento pasivo toman tiempo que podría ser empleado en algo distinto, en entretenimiento activo como leer un libro, por ejemplo. Es importante identificar dónde y cómo los minutos se escurren de nuestras manos y tomar las riendas de nuestras actividades. Podemos moldear el uso de nuestro tiempo porque, en realidad, nadie “tiene tiempo” para leer, sino que todos “hacemos tiempo” para ello.

2. Formar hábitos de lectura con horarios.

¡Poner horarios específicos en los que leer también ayuda! Siempre se pueden encontrar ratos libres en los cuales introducir una rutina de lectura. A la noche, antes de dormir, recostados en la cama después del almuerzo pero sin dormir la siesta, por las mañanas antes de comenzar las actividades del día. Determinar cuándo leer (y a veces incluso dónde hacerlo) hace la diferencia, y hace más difícil evitar la rutina ya establecida. ¡Las rutinas de lectura son una manera efectiva de llenar tu día con más páginas e historias ficticias!

3. Escuchar audiolibros.

¿Acaso escuchar un audiolibro cuenta realmente como leer? Según los “súper-lectores” del siglo XXI, así es. Mientras uno lleva a cabo las tareas del día a día, cocina, se viste por las mañanas o sale a caminar, escuchar un libro es leer. Esta es una gran manera de leer más, llenando huecos del día relativamente mundanos con una forma de entretenimiento única.

4. Abandonar libros cuando no los estás disfrutando.

¡No hay nada de malo en abandonar un libro! Si uno no está disfrutando una determinada lectura, lo más probable es que forzarse a terminarla traiga más daños colaterales que beneficios. Los bloqueos lectores surgen de ahí, y romper un hábito lector es mucho más sencillo si lo que se planea leer no resulta entretenido. Cuando un libro no despierta emociones positivas al pensar en abrirlo, entonces ese libro probablemente no lo vale. En vez de torturarse a uno mismo con la supuesta “obligación” de leerlo, es mejor cambiar de novela. ¡Y eso está perfecto! No hay por qué sentir culpa de escuchar a nuestros gustos y preferencias.

5. Leer varios libros a la vez y de acuerdo a tu estado de ánimo.

A algunas personas les funciona, a otras no, ¡pero sin duda vale la pena intentarlo! Leer más de un libro a la vez, sobre todo si son diferentes unos de otros, puede volver la vida lectora mucho más emocionante. Ajustar lo que uno va a leer a sus preferencias y humores del momento ayuda mucho a mantener un hábito. Moldear dicha rutina a uno es sumamente útil, ¡e incluso se leen más libros!

¿Son estos cinco tips un conjunto de ítems infalibles para convertirse en un “súper-lector”? ¿Hace falta leer 50 libros en un año para considerarse un “lector del siglo XXI”? Por supuesto que no. Sin embargo, adecuar nuestros hábitos a lo que está sucediendo en nuestras vidas y dejar de lado las excusas que no siempre sabemos que estamos aplicando es un buen consejo para mejorar nuestros hábitos lectores. No hay una cierta cantidad de novelas que uno deba devorar anualmente. No hay que leer todos los días. Pero sí hay formas de leer más, sobre todo en cuarentena.

---

