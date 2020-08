El rey del aire puede planear durante 5 horas sin mover sus alas

Científicos del Instituto de Investigaciones en Biodiversidad y Medioambiente (INIBIOMA, CONICET-UNCOMA), y la Universidad de Swansea (Reino Unido), estudiaron en detalle el vuelo del cóndor andino, el ave planeadora más grande del mundo y encontraron un dato sorprendente: aletea solo el 1 por ciento del tiempo de vuelo y puede recorrer distancias de hasta 170 kilómetros, por más de 5 horas, solo planeando entre corrientes de aire, las cuales elige estratégicamente.

Esta investigación, publicada en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), consistió en estudiar en muy alta resolución el movimiento de ocho cóndores en la zona andina de Bariloche durante 10 días para conocer, por primera vez y en detalle, cómo el vuelo del cóndor andino y cuál es el costo energético que tiene para el animal.

Cóndor Andino. Foto: Bruno Osorio. Fuente: CONICET

Para ello, utilizaron tecnología de última generación “que consiste en un dispositivo llamado dayly diary que incluye, entre otras tecnologías, un acelerómetro, magnetómetro, medidor de presión y además usaron un GPS”, informaron desde CONICET.

El revelador dato que arrojó este trabajo de investigación es relevante y valiosísimo, no sólo para entender mejor su vuelo, también para trabajar en su conservación, considerando que el cóndor es el ave planeadora más grande del mundo (puede llegar a pesar hasta 15 kilos) y su supervivencia depende, en gran medida, de cómo regula la energía en cada uno de sus despegues, vuelos y aterrizajes.

Figura 3. "The distribution of flapping in gliding flight" del artículo "Physical limits of flight performance in the heaviest soaring bird". Fuente: PNAS.

Según los expertos, gastar la menor cantidad de energía posible para trasladarse, particularmente cuando tiene que acercarse y alejarse del suelo en busca de alimento, es esencial para su subsistencia.

Sergio Lambertucci, investigador principal del CONICET en el INIBIOMA, quien realizó el estudio en conjunto con sus colegas de la Universidad de Swansea, explicó que se trata de un animal carroñero que debe recorrer áreas muy grandes para encontrar su alimento. “Cuando encuentran esa carroña, al aterrizar o despegar, es cuando (los cóndores) realizan más del 70% del aleteo total, o sea, el mayor consumo de energía”, aseguró y continuó: “¿Cómo resuelve ese problema? Reduciendo al mínimo el gasto de moverse, para poder mantenerse en el aire y recorrer grandes áreas”.

Figura 5. "Daily and seasonal changes in the cost of thermal soaring" del artículo "Physical limits of flight performance in the heaviest soaring bird". Fuente: PNAS.

El trabajo de Lambertucci también reveló que el cóndor elige su ruta de vuelo de forma estratégica, optimizando sus recursos al máximo, lo cual destaca la inteligencia de este ave súper eficiente que saca provecho tanto de las condiciones climáticas como temperatura y dirección del viento, como de la rugosidad del terreno que sobrevuela.

Así, ninguna otra ave puede destronar a este majestuoso plumífero que, cuanto más se conoce de su forma de vida y vuelo, más se asegura el trono de Rey del aire.