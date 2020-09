Sus creaciones inspiradas en la patagonia son el must have de toda Europa

Reinas, actrices, sopranos, modelos, novias, conductoras de Tv, hasta futbolistas y diseñadores de muebles de lujo, eligen sus diseños para completar sus outifts ante los eventos más importantes del mundo del arte y la moda. Lisi Fracchia, sin dudas, es la diseñadora de joyas del momento. Y en ese torbellino de buenas noticias no se aleja ni por un segundo de sus raíces y de la Patagonia.

Foto: Lisi Fracchia, cuando recibió el Premio Pernamo a la Joya de autor.

Pasos de gigantes

Esta diseñadora de joyas rionegrina crea piezas inspiradas en la Patagonia y acaba de lanzar la nueva colección cápsula “Paso de gigantes”, inspirada en El Chocón. “No existen casualidades, todo tiene una razón. Hace tiempo, estaba en un evento organizado por una Marquesa, y conocí a una señora argentina. Resultó que su suegro fue una persona clave en la aprobación de la ley para la construcción de la represa de El Chocón, y también fue Director de la Empresa Hidronor. Coincidentemente, este año es el centenario del nacimiento de Abel Castro, por lo que pedí a su hijo que hiciera la descripción de la colección y me facilitara fotos de su archivo familiar”, detalla.

Foto: Esta colección destaca tres sortijas: una con coral fósil “para representar los fósiles”, cuenta Lisi. La otra, es una sortija doble, con la cabeza de un dinosaurio herbívoro (su fisonomía era más armónica con la línea, que el giganotosaurus carolinii). Y la tercera, es una sortija de topacio argentino que representa el agua del embalse.

Dentro de la colección del Chocón, también hay unos pendientes que Lisi diseñó en honor a Aldo Mástice (padre de su cuñado), el creador del escudo de Neuquén. “Con su permiso hice unos pendientes inspirados en el escudo de la provincia de Neuquén, que están por salir próximamente”.

El Valle de su corazón

Cada vez que viene a su ciudad natal, dedica tiempo a visitar instituciones de desarrollo de la patagonia. Así es que hoy en día, brinda asesoramiento para charlas, congresos y capacitaciones en gemología para nuestro país. Mantiene convenios con la embajada argentina y también con las provincias de Río Negro y Neuquén con instituciones como el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE). Y, dada su trayectoria, es una gran referente del talento femenino nacional lo que le valió el premio de Miss Talento en Argentina hace unos días.

Creó varias colecciones inspiradas en los paisajes patagónicos e hizo caber un glaciar en un pendiente.

Muchas de sus colecciones son muy representativas de la Patagonia como “Amancay” o “Glaciares patagónicos” que retratan la maravilla natural que el hielo hace en Santa Cruz.

Foto: Piezas de la colección Amancay inspiradas en la flora y fauna local, con oro de tres colores, zafiros, esmeraldas, rubíes y diamantes.

Y también puso una ficha en el mundo del vino. La bodega rionegrina Gerome Marteau la eligió para que diseñe una colección de broches hechos en plata y oro 18K amarillo mate y baño de rutenio, con el logo de la bodega.

“Todo lo que se pueda hacer de mi provincia, me emociona mucho y me gusta hacerlo”, explica, y recuerda que todavía tiene pendiente una charla con el diseñador de joyas mapuche, Gustavo Nawel.

Camino real

Lisi es cipoleña. Cuando todavía vivía en el Valle, era profe de inglés en el Instituto Privado Ingeniero Julio Krause hasta que, por el trabajo de su marido, comenzaron a ir por el mundo. Vivió en Brasil donde descubrió su pasión por las gemas. Ahí estudió orfebrería y se recibió de Perito en Gemas. Luego, instalada en España puso su propio estudio en Madrid y se abocó de lleno al diseño de joyas con las que llamó la atención de la realeza europea.

Hace menos de dos años, diseñó unos pendientes para la reina Letizia, con esfalerita española (una gema poco usada en joyería). La reina los usó para su viaje oficial a la Casa Blanca. “Eso fue lo más”, recuerda sobre aquella sorpresa que le permitió ingresar por la puerta grande a los palacios de Europa. Máxima no tardó en destacar sus diseños y hoy, distintas casas reales la convocan para completar, con sus joyas, el outfit de sus reinas.

Foto: Reina Letizia. Sus joyas se volvieron el must have de las realezas del mundo. Las reinas y primeras damas, tienen en sus joyeros varias piezas de ella.

La argentinidad hecha joya

Lisi, ya es una reconocida y multipremiada joyera y gemóloga, y codearse con la realeza y el jet set no la hizo tomar ni medio paso de distancia con sus raíces. Todo lo contrario. En cada cosa que hace, levanta la bandera argentina como fuente de inspiración y tiene muchas colecciones con espíritu argentino.

“Destellos de Argentina”, entre sus piezas cuenta con el anillo del Colón y el brazalete de Argentina. “Hace poco gané un concurso de joyería en Milán, con diseñadores de joyas de más de 57 países y donde se presentaron más de 2 mil piezas. De esas 2 mil piezas, 4 mías fueron seleccionadas, entre las que están el anillo del Colón y el brazalete de Argentina. Ese anillo lo usó la soprano Virginia Tola para cantar en el Teatro Colón. Es un orgullo para mí”, cuenta con el entusiasmo de siempre.

Foto: Así se ve el Teatro Colón dentro de una sortija. Anillo de la colección Destellos del Colón.

Los eventos en los que participa esta cipoleña a nivel mundial, son lo máximo a lo que puede aspirar cualquier artista del mundo de las joyas, el arte o la moda. Lisi está en la cresta de la ola y, sin dudas, su presencia en esos espacios (que son observados por el mundo), siempre honra a la celeste y blanca y destaca que el talento argentino, es otro de nuestros grandes valores.

Una joya de tamaño humano

En diciembre de 2019, el artista venezolano Antonio Azzato, sacó Las Meninas de Velázquez a las calles de España (literal). Creó una exposición callejera de 84 Meninas de 1,80 metros de alto por 1,50 de ancho que, durante dos meses y medio, habitaron distintas ciudades de España. Distintas figuras públicas, artistas y asociaciones se sumaron a la muestra interviniendo las Meninas y Lisi también hizo lo suyo.

Junto con los diseñadores de muebles Sasha y Bryan de Element&Co (espacio de arte y arquitectura en Madrid) crearon una Menina recubierta en su totalidad con 35.000 teselas de Madreperla blanca, coronada con una tiara de Lisi Fracchia, con la gema esfalerita española.

Foto: La Menina joya “Lustre de Mar”, de tamaño humano, fue la más lujosa de todas y todavía se la puede ver expuesta en esta muestra.

“Con los chicos de Element&Co también hice una colección inspirada en los muebles que ellos hacen que, aunque ya la eligieron varios famosos, todavía no la presenté oficialmente. Pero va a estar a la venta en su galería, lo cual es algo impresionante”, explica.

Alta costura

Además de que participa en las ferias de gemas más importantes de Europa, y de que está a punto de oficializar su incorporación a la mesa directiva del Instituto Gemológico Español y que todos los años forma parte de destacadas exposiciones en hoteles, embajadas y galerías de joyas muy exclusivas, Lisi también supo ganarse un lugar privilegiado en el mundo de la moda.

Y no es broma. Ella no hace nada que no trascienda. Está en Vogue, Vanitatis, Vanity Fair, por mencionar solo algunas de las revistas de moda más emblemáticas del mundo gráfico.

Foto: La actriz Amaia Aberasturi @amaiaaberasturi lució pendientes, sortijas y collar en oro blanco18k con zafiros, en el Festival de Cine de San Sebastián.

Sus diseños adornan la alfombra roja de eventos como los Premios Goya, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (2020), el festival de Málaga de cine, las fashion week de Londres, Madrid, Nueva York y Milán... y más.

Y, aunque es la favorita de diseñadores internacionales de alta costura, su corazón late más fuerte cuando se trata de acompañar al diseñador argentino Roberto Piazza con quien hizo desfiles en Argentina y Madrid. Juntos, fueron declarados ciudadanos distinguidos de la provincia de Santa Fé.

Foto: “Con Roberto hicimos un montón de eventos juntos, entre ellos, un mega desfile llamado 60 Diamantes, en España, en la embajada Argentina. Diseñé para ese desfile unas 60 piezas de tiaras, sortijas y pendientes, para acompañar los vestidos de Roberto”, recuerda y asegura que la amistad con el diseñador es otro gran valor en su vida.

Otra diseñadora argentina de alta costura que vio la grandeza en los diseños de Lisi, es Ivana Picallo. Juntas formaron una alianza de moda con el fin de potenciar sus talentos y sus creaciones fascinaron al público en la London Fashion Week y en el desfile International Catwalk de Madrid. Más allá de los flashes, ambas concuerdan en que lo mejor fue que sus diseños fueron premiados por su originalidad e innovación.

Ellos, también la aman

El futbolista brasileño (ex Real Madrid) Jesus Reinier adora los pendientes de Lisi. “Ahora que está en Alemania le estoy haciendo un anillo del maracaná pero todos los pendientes que ves en las fotos de él, se los hice en exclusiva para él. Y eso es lo que más me gusta, cuando puedo hacer piezas personalizadas, mirar a la persona a los ojos y conocerla. Es ahí cuando puedo pensar mejor el diseño”, explica.

Foto: El futbolista brasileño (ex Real Madrid) Jesus Reinier, usa diseños personalizados.

Foto: “También le hice unos gemelos a Mario Kempes, para la presentación de su libro ´El matador´, en la embajada Argentina en Madrid”, recuerda.

“Reflejarte en los ojos de la persona para hacer un diseño”, responde Lisi ante la pregunta sobre la clave de su éxito y agrega “Trabajo mucho desde chiquita. Tengo que estar las 24 horas haciendo algo, pero también agradezco todo lo que me pasa. Y creo que los que eligen lo que hago, valoran la conexión como personas. Eso busca la gente. Y yo trabajo feliz”.