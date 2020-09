Una vecina de Trevelín sorprendió a un carnicero y lo dejó boquiabierto

"Hoy hice mi primera compra de milanesas sin bolsitas ni folex ni nada que vaya directo a agrandar basurales ", celebró Malena De Vita, una vecina de Trevelin, en redes sociales y así nos enteramos el resto de una historia que dibuja sonrisas de esperanza.

Parece ser que la iniciativa de la chubutense desconcertó al carnicero, quien terminó colocando la etiqueta de precio en la tapa del recipiente (sic). "El carnicero me miró con cara rara... `¿Cómo hacemos con el tuper?`, me dijo y `Ponele la tapa`, le dije. Creo que no se animó a decir que no ante el desafío y el broche final se lo dió él, poniendo sticker con el precio sin preguntar nada", relató.

De este modo, nuestra protagonista propuso realizar pequeñas acciones que eliminen los descartables. Así fue por más y llamó a armar un "kit de compras" con tupers, bolsas de tela y otros elementos no descartables como frascos de -vidrio- y tenerlos siempre a mano en el auto.

“¡¡¡Vamos los comerciantes y compradores de Trevelin que se puede sin bolsitas!!!!", enfatizó.

Más allá de la anécdota, lo cierto es que esta acción forma parte de una movida mundial que llama a reducir drásticamente la cantidad de residuos domiciliarios. Potes, tapitas, botellas, empaques, bolsas, films, bandejas, telgopor, plástico... todo termina en el tacho de basura poco después de llegar del supermercado.

Vale la pena sumarse a la propuesta de la vecina de Trevelin y a amar el kit de compras.