“Tomate esta pastilla y volvé en 15 días”

Por Leticia Zabala Rubio

Desde Zapala



La medicina tradicional a veces se queda sin respuestas (eso lo entendemos hoy más que nunca cuando vivimos en un mundo atravesado por una pandemia) y hay quienes buscan respuestas que vayan más allá de “tomate esta pastilla y nos vemos en 15 días”. Horacio Trapassi pertenece a este grupo y por estos días se anima a transitar caminos alternativos en Zapala.

Horacio estudió la especialidad de Clínica Médica en el Hospital Castro Rendón de Neuquén, luego viajó a Buenos Aires para hacer la especialidad en Toxicología en el Hospital Fernández (mediante la Universidad de Buenos Aires). Una vez de regreso en Neuquén comenzó a sentir que en la atención a sus pacientes había algo que le faltaba y así fue cómo se introdujo en el mundo de la medicina ayurvédica.

“Había algo más que yo no estaba viendo o no estaba pudiendo dar respuesta. Sentía que a veces las personas se quedaban con gusto a poco en una consulta porque era: ´Tomate estas pastillas y nos vemos en 15 días` y no le preguntaba nada desde el punto de vista emocional o no veíamos en que época del año por ejemplo le empeora algo de esta relación con el entorno”, explicó.

Hablemos de la ciencia de la vida

La Ayurveda se conoce como la ciencia de la vida, y es una ciencia védica que se originó junto al yoga. Se trata de una medicina que no sólo estudia síntomas sino también la relación mente y conciencia dándoles a los pacientes una sanación de raíz, y eliminando los desequilibrios provenientes de nuestra constitución dóshica (mente-cuerpo, la manifestación del predominio de esas fuerzas en nuestro ser).

“Se calcula que la ayurveda tiene más de 2000 o 3000 años de cuestiones escritas pero podría ser más antigua aún y no tener registro de ese material escrito. Se originó en India y lo que concibe este sistema médico es la constitución mente, cuerpo, espíritu o la constitución mente, cuerpo, emoción; depende de lo que cada uno crea pero básicamente en esos tres niveles. Algunas fuentes dicen que incorpora también los sentidos”, nos explica Horacio.

Y continúa: “Se le da importancia también al equilibrio entre todos los componentes y no solamente de la persona en sí misma sino en la relación con todo lo que lo rodea, por eso la ayurveda dice que cada persona es un microcosmos que está en relación a un macrocosmos que va desde la época del año, el clima, un estímulo sonoro, un estímulo visual, un estímulo táctil, entre otras cosas. Todo lo que nos rodea puede tener efectos positivos o negativos sobre nuestra salud”.

Tiempo al tiempo

Así como la concepción es diferente en la medicina ayurvédica, también lo son las consultas. El tiempo de cada cita no es breve; Horacio se toma 60 minutos para indagar sobre la historia del paciente y así determinar cómo seguirá el trabajo.

“Se averigua cómo fue la persona a lo largo de su vida y no sólo en el momento actual, porque muchas veces a la consulta vamos cuando ya tenemos un síntoma de algo, de algún desequilibrio o una enfermedad y si nos quedamos preguntando solamente eso volvemos a lo mismo, te doy una pastillita, te calmo el síntoma y no sé desde cuándo venís con esta desequilibrio. Entonces tenemos que formar la constitución de la persona, que se forma desde el día que nacemos”, detalló.

La energía que nos mueve

“Los doshas constituyen una forma de explicar desde el punto de vista ayurvédico energías por las cuales funcionamos -y acá tenemos que hacer un paréntesis porque tenemos que remontarnos a esos miles de años atrás para poder comprender que en aquella época sin microscopios, sin ensayos clínicos, pruebas moleculares, sin ensayos de fármacos, todo debía explicarse a través de elementos de la naturaleza”, detalló.

“Por eso hoy en día suele pasar que una persona que escucha sobre esto, lo toma como algo sobrenatural o supersticioso pero no, es la manera en la que se pudo interpretar hace miles de años, sin toda la tecnología que tenemos hoy”, agregó.

“Entonces, los doshas hablan de energías por las cuales fusionamos nuestra mente, cuerpo, espíritu a través de la unión de ciertos elementos de la naturaleza. Si una persona va a una consulta ayurvédica o se hace un test de doshas -que hay muchos disponibles en Internet- y le sale que es Pitta, sabemos que Pitta está compuesto por la energía del fuego y del agua; Vatta por la energía del éter y Kapha por agua y tierra”, explicó.

“Muchas veces comparándonos con estos elementos de la naturaleza comenzamos a comprendernos más. Por ejemplo, si tenes una muy buena digestión y a veces sufrís de acidez y tenés un carácter muy intenso -por lo cual si alguien te contradice vas al choque o discutís-, el elemento predominante en vos es el fuego. Entonces, esto sirve no sólo para comprender los funcionamientos del cuerpo, sino rasgos del carácter, rasgos de las respuestas emocionales, etc”, señaló.

El profesional aclaró que de todas formas “podemos atravesar enfermedades por más que hayamos hecho todo en equilibrio con la naturaleza, pero tendremos un cuerpo mejor preparado para hacer frente a esto y tendremos una apertura mental y emocional más adaptada y con herramientas que nos van a ayudar a llevar mejor esa enfermedad que nos esté tocando atravesar”.