Naturaleza superpoderosa

Para Ain, lo más lindo de trabajar respetando los tiempos de la naturaleza es que “te hace trabajar la paciencia, observar cada ciclo y cada proceso de las plantas”. Y de otro proceso, 100% sustentable, es que nacen sus creaciones.

Todo comienza con la recolección de las hojas que, luego de ser puestas en remojo, serán plasmadas en la tela. Este es uno de los momentos de todo el proceso creativo que esta diseñadora textil más disfruta. “Me gusta mucho salir a recolectar las plantas, pedirles permiso para tomar algunas hojas y conectarme con la naturaleza. También disfruto mucho la parte de la alquimia del momento del teñido y el estampado. Disfruto mucho todo el proceso creativo”.

Foto: En su proceso creativo, Ain experiementa todo el tiempo probando y buscando nuevos colores de origen natural.

Una vez en remojo las hojas, al siguiente día se preparan los mordientes y se plantea el diseño sobre la tela (con la disposición de las hojas) y luego, se enrolla el textil y se lleva a cocción por dos horas. Cuando termina la cocción se deja reposar el paquete cerrado por 3 días hasta que se abren y ¡Voilà! El diseño es un hecho.

Muchas veces vemos yuyitos a los que no les damos significado y, en realidad, cada plantita es súper poderosa y tiene muchísima medicina para entregarnos.

Lo que hace Ain es aplicar la técnica ancestral de estampado botánico (donde se imprimen las hojas, tal cual se dispusieron en la tela, aprovechando su pigmento y forma natural) a lo que ella suma el espíritu emprendedor y sustentable, viendo la realidad de la industria textil, una de las más contaminantes del planeta.

Foto: “Cada planta individual aporta un color único e irrepetible según el suelo, las lluvias, el sol, el momento en que se cosecha, las temperaturas del ambiente, entre otros factores. Es algo maravilloso”, asegura.

Así nace este emprendimiento de textiles artesanales hechas con prácticas sostenibles, desde la localidad de Aluminé, provincia del Neuquén. Ahí vive Ain, donde se vale del agua del río Aluminé para lavar sus telas, de la flora nativa y también de otra gran fuente de materiales reutilizables: los desechos de cocina.

Foto: Ain vive en la localidad de Alumniné y desde allí ofrece sis telas a todo el país. Principalmente las compran otros emprendedores para hacer prendas sustentables.

La basura como materia prima

Ella se levanta y lo primero que ve por su ventana es la montaña, el río, árboles y mucho verde. “Mi ventana es como un cuadro”, detalla antes de decir que sus telas las compran principalmente otros emprendedores que quieren realizar productos con sus telas 100% naturales.

“Uso principalmente algodón, lino y seda, telas 100% de fibras naturales, porque los tintes son de origen natural, provienen de plantas, flores, hojas, raíces, cortezas, entre otros productos orgánicos y tienen mejor afinidad con fibras de origen natural”.

Otra fuente de materiales para hacer sus estampas son los desechos de cocina: desde cáscara de cebolla, hasta el carozo de una palta. Todo sirve para luego extraer pigmentos que generan distintos colores. Y para eso, cuenta con la colaboración de vecinos de la comunidad y las verdulerías del pueblo de Aluminé que le proveen los desechos o, según como lo veamos, materia prima.

Foto: "Usé unas 15 pieles y semillas de paltas para hacer este bote de tinte. Las pieles y carozos se lavaron y guardaron en una bolsa para secarse. Teñí con calor muy suave para mantener los colores lo más brillantes posible y dejéla tela sumergida en el tinte durante la noche para profundizar el color”, explica.

100% amigable y poderosa

Cada pieza hecha por Ain es 100% artesanal, natural y amigable con el ambiente. Y claro, la originalidad de lo natural y hecho a mano, hace que no haya una sola estampa igual a otra.

A mano alzada o valiéndose de sellos, stencils, serigrafía, entre otras herramientas, esta artesana plasma su creatividad inspirada en la naturaleza patagónica. Y la tiene muy clara porque además de ser Diseñadora Textil egresada en la UBA, amante de la naturaleza y nacida en Patagonia, se capacitó en varias ramas del ámbito textil a nivel nacional e internacional.

Foto: Seda estampada a mano con hojas de roble, cochinilla y cáscara de cebolla.

También dicta cursos y capacitaciones de tintorería natural con desechos de cocina y la flora del entorno y es docente del taller Arte Textil en el Centro de Iniciación Artística de Aluminé, provincia de Neuquén. Y, por si fuera poco, ha investigado el mundo de la tintorería natural tanto en la Patagonia Argentina como chilena, haciendo una recopilación de la flora nativa y su pigmentación natural.

“Con esta recopilación encontré que muchas veces vemos yuyitos a los que no les damos significado y, en realidad, cada plantita es súper poderosa y tiene muchísima medicina para entregarnos. Por eso, con mucho respeto hay que empezar a observarlas y aprender de ellas”, remarca.

Foto: Ain dicta cursos de estampado botánico sobre fibras naturales.

AIN la patagonia

Tal como cuenta en su biografía, Ain decidió ponerle a su emprendimiento su mismo nombre, de origen Mapuche, porque significa AMAR porque esa es la esencia que trasciende todo lo que hace con sus creaciones. Y también significa amar el lugar que habita, otro lado esencial de su trabajo.

Foto: El río Aluminé es su gran fuente de agua para lavar sus telas y quitar el excedente de tintes naturales.

“La Patagonia para mí significa todo. Soy de acá, vivo acá y la amo. Me parece un lugar mágico en el mundo. Me gusta mucho viajar, voy a diferentes destinos, pero viviendo en la Patagonia es como que tengo una vara muy alta porque es bella y abundante. Me gusta que haya agua por todos lados. Es un lugar que hay que cuidar. La Patagonia es un lugar maravilloso”, concluye.

Si querés ver su trabajo y proceso, visitá su Instagram o Facebook o su página web Ain Textiles.