El fascinante mundo de las abejas y el apicultor

Denis Cruz es apicultor desde el año 70. “Estudié Técnico Agrónomo. En cuarto año tenía apicultura y ahí empezó mi pasión por esto”, dice. Pero, además de recordar sus inicios, cuenta que hoy trabaja con sus colmenas en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y en Valle Verde, cerca de Catriel, en la cuenca del río Colorado.

Foto: Denis Cruz, apicultor del Alto Valle.

Es un apasionado con todas las letras. Maneja unas 120 colmenas de las cuales obtiene diversos productos derivados del trabajo de las abejas, que cuida como oro. Por su parte, las abejas le dan mucho más que miel. Denis asegura que, por indicación de un médico, dejándose picar los brazos y rodillas, le curaron la psoriasis.

Esta es una de las tantas cualidades increíbles que este apicultor nos cuenta de estos pequeños insectos que tienen un rol fundamental durante la floración: la polinización, que permite que las plantas se reproduzcan y que generen sus frutos.

Foto: Ahumar las abejas con humo frío es una técnica para que no sean agresivas. "Cuando entra el humo la abeja interpreta que se le está prendiendo fuego la colmena entonces su primera reacción es ir a tomar mucha miel. Comen tanta que quedan pesadas y no pueden ser agresivas porque casi no se pueden mover".

¿Qué te fascina de las abejas?

Que nunca terminás de conocer cómo funciona su vida. Aunque no parezca, sabemos muy poco de ellas y todos los días me enseñan algo nuevo.

Comenzó la floración. Es uno de los momentos del año más importante para las abejas. ¿Qué tareas debe llevar a cabo el apicultor en esta época?

Cuando hay un 10% de la floración aproximadamente, colocamos las colmenas en las chacras, cerca de las flores, para que las abejas hagan su trabajo. Y tenemos en cuenta varios factores. Entre la pera hay un yuyo nativo que es el diente de león, que es mucho más atractivo para las abejas que la pera. Por eso, vamos a la pera cuando tiene un 10% de floración porque ellas ven más cantidad de flores blancas que amarillas y tienden a ir a la pera que es donde tienen que hacer su trabajo. Luego, cuando abrís una colmena y ves el polen que tienen en reserva, como los polen son de diferente color, sabés cuál es el de pera y cuál de diente de león.

Foto: "Las abejas almacenan el polen en celdas distintas. Cuando empiezan con diente de león, por ejemplo, hasta que no terminan con esa flor siguen acumulando en esa celda diente de león y, capaz que en la celda de al lado están poniendo pera o manzana, pero no mezclan. Y, si lo mezclan, lo aislan con una capa de miel. ¿Por qué lo hacen? No se sabe. Debe haber algún secreto de ellas. Debe haber proteínas entre un polen y otro".

En el manejo de las colmenas en floración, cuando hacés la recorrida por las colmenas, ¿en qué te fijás?

Hay que conocer el ciclo de la abeja. Se sale del invierno con una reina que estuvo en letargo, que no puso casi nada de huevos, y que la acompañan unas 20 mil abejas. Al pasar del invierno, donde no había casi población, a la primavera en plena floración, donde llegamos a los 8 cuadros de cría, hay que darles cuidados, ver que puedan mantener la temperatura del nido que necesita estar a 35 grados, así haga frío o calor afuera. Otra tarea es garantizar el área de postura adecuada para la reina, que no sea ni muy grande ni muy chica. Si no lo hacemos, la colmena se puede enjambrar. Si la reina no tiene superficie donde poner, las abejas empiezan a acumular polen y néctar en el área de postura y le sacan espacio. Por consiguiente, la reina empieza a poner menos huevos, las abejas piensan que la reina está perdiendo su capacidad de poner y hacen un golpe de estado, echan a la reina.

Foto: "Durante el invierno, las abejas se agrupan en el centro de los panales en los que han reservado miel para su supervivencia invernal. De esta forma, pueden mantener su colmena caliente y aprovechar las reservas de alimento almacenadas durante el resto del año. Así, generan su propia calefacción dentro de cada colmena, con el consumo de néctar, que se mantenga el nido en unos 35 grados promedio".

¿Qué pasa cuando termina la floración?

Es cuando empieza la otra parte de nuestro trabajo, la cosecha. Nosotros obtenemos varios subproductos de las colmenas: la miel, el propóleo, el polen, la cera, la apitoxina que se usa en medicina alternativa para enfermedades reumatológicas o autoinmunes. El propóleo es un producto que no sabemos la cantidad de propiedades que tiene. Es la farmacia de las abejas, lo usan como antibiótico porque, como cualquier ser vivo, ellas también se enferman, sufren de diarrea, tienen hongos, parásitos internos o depredadores naturales como la chaqueta amarilla, las hormigas o las polillas.

Foto: "El polen se le saca con una trampa. Se engaña para que pase por medio de un agujero donde solo pasa el cuerpo y se les cruzan las patitas traseras, y ahí se deprende el polen".

¿Y cuándo se saca la miel?

Yo hago una cosecha de limpieza de miel, por un tema de control, para ver cómo viene todo y, a partir de diciembre, se hace lo que te pida la abeja, ellas te van diciendo si necesitan más superficie. Luego, en marzo hago la última cosecha de miel y ahí empiezo a prepararlas para el invierno. Y acá en El Valle, como hay una floración bastante diversa y algunas plantas tienen más taninos que otras, obtengo mieles de distinto color. Por ejemplo, en Valle Verde tengo una miel clara, acá en el Alto Valle cambia porque la miel del olivillo, por ejemplo, es naturalmente verde y la miel de jarilla o de otras plantas es más oscura. Las mieles oscuras son mejores en porcentaje de minerales y taninos, que es lo que le da color a la miel.

Foto: “La abeja que va a una flor sigue yendo a esa flor hasta que se termina la floración. O sea, la abeja que va al diente de león, no va a la pera. Y si ves las patitas de la abeja el color es siempre el mismo y cuando cambia la floración cambia el color de las patitas".

¿Cuánto vive una abeja?

La abeja de otoño puede llegar a vivir 3 meses. Pero en temporada, la abeja puede llegar a vivir 4 semanas siendo productiva a full, y si no la maten antes las pulverizaciones o las malas prácticas de los chacareros. Es lindo ver que una abeja que muere de vieja, muere con las alas gastadas porque para producir una gota de miel tienen que recorrer casi 2.000 flores. Son muchos viajes.

Foto: "En invierno, acompañan a la reina, unas 20 mil abejas. Es un kilo y medio de material vivo, que no es mucho comparado a cuando hay plena floración, que llegamos a los 8 cuadros de cría, con unas 80 mil abejas”.

Las abejas son esenciales para las actividades agrícolas porque cumplen un rol fundamental para la reproducción de las plantas a través de la polinización, transportando polen de una flor a otra. En términos ecológicos, tienen un rol esencial para el ecosistema y la importancia que tiene el trabajo que hacés con ellas, es destacable.

Sí, soy consciente de eso, más cuando veo que van a tomar agua a un desagüe que está contaminado y se mueren. Hay una gran cantidad de abejas muertas por malas prácticas de los chacareros. No tiene sentido curar si hay abejas en el campo.

¿Qué debemos hacer cuando veamos una abeja en problemas?

Primero, no matarla. Segundo, si la vemos cansada, hay que dejarla que se recupere. Podés darle un poco de agua con azúcar que ella va a tomar. Y si pasas por donde hay muchas abejas, trata de hacerlo con movimientos suaves. La abeja es agresiva cuando se siente en peligro.

Foto: "Si una laucha entra a la colmena, las abejas la aguijonean y la matan. Luego la cubren toda con propóleo, la momifican y la aíslan completamente. Y cuando vamos nosotros a cambiarles el piso o el techo, nos damos cuenta que hubo una laucha porque quedan solo los huesos".

¿Qué te enseñan las abejas?

Con su forma de actuar. Creo que deberíamos pensar un poco más como ellas para vivir mejor en sociedad. A los zánganos los sacan en otoño, no los dejan adentro, y a la reina cuando es mala, la echan.