El primer mural de lengua de señas - braille de la Argentina está en la Patagonia

Por Ceci Russo, desde Bariloche.

En la intersección de las calles Gallardo y Sáenz Peña, a pocas cuadras del Centro Cívico de Bariloche, se levanta un mural que es único en su tipo, en el país. Se trata de una pintura sobre un paredón en lengua de señas argentina (LSA) – braille, destinado a que toda la ciudad y todo aquel que pase por allí descubra y aprenda el abecedario dactilológico, base de la comunicación con personas sordas y ciegas.

Los responsables de su reproducción fueron los miembros de la Asociación Civil Alas de Águilas, con base en Bariloche: “esto es el inicio de la comunicación, se utiliza en el deletreo de nombres, apellidos, pero en la lengua de señas, cada palabra tiene su seña, no se deletrea todo el tiempo. Así también la LSA tiene estructura y cultura”, aclara Elsa Stopp, secretaria de la institución.

Águilas a volar

Alas de Águila es una asociación de personas sordas, hipoacúsicas y oyentes. Es una ONG sin fines de lucro cuyo objetivo es ayudar, compartir, enseñar y aprender, y difundir lengua de señas.

El presidente de la ONG es Juan Colinier, nacido en Bariloche, sordo y con una larga trayectoria en cuanto a la lucha por los derechos de las personas sordas. Con apenas un año y medio, Juan sufrió un accidente doméstico dramático. Una fuerte caída le destrozó los tímpanos. Nunca pudo hablar y sólo se comunicaba con su familia en forma gestual. Recién a los 5 años le diagnosticaron que era sordo.

Por años luchó y, con mucho esfuerzo, se pudo abrir camino en la vida. Hoy es profesor sordo, y tiene por objetivo que otros chicos no vivan la experiencia de no poder comunicarse.

"Cuando un chico o chica sube al colectivo y no puede explicar adónde se dirige porque el conductor no conoce la lengua de señas, es muy frustrante", dice Elsa Stopp.

Por su parte, Elsa cuenta que “en más de una ocasión algún chico sordo fue detenido por la Policía porque no podía comunicarse y el empleado policial pensó que se estaba burlando de él. O cuando un chico o chica sube al colectivo y no puede explicar adónde se dirige porque el conductor no conoce la lengua de señas, es muy frustrante”.

Alas de Águila nació para trabajar con los chicos y jóvenes sordos en la enseñanza de la lengua de señas. Juan es presidente de un equipo de trabajo de doce personas donde todos ponen el hombro.

“Estamos en Bariloche desde 2015. Nacimos a partir de la necesidad de que la gente aprenda la lengua de señas”, explica Elsa. “Desde el principio, el desafío fue difundir la lengua de señas y comenzamos a trabajar con algunos chicos en las casas”, recuerda. Hoy, tienen más de cinco grupos de trabajo de diferentes niveles al que asisten cerca de 30 chicos sordos o hipoacúsicos de varias edades.

“Es una experiencia hermosa porque cada vez somos mucha más gente”, destaca la mujer. “Y todos con el mismo compromiso de ayudar a las personas sordas. Se sumaron hasta maestras integradoras”. También dice que hay dos bomberos voluntarios y chicos de la Policía que quieren aprender la lengua de señas. “Vemos que se acercan familiares de personas sordas y hasta algún vecino que quiere comunicarse con su vecino que es sordo”, relata.

“Nada sobre nosotros sin nosotros”

Durante septiembre, Alas de Águilas realizó diferentes actividades ya que se conmemoraron varias fechas alusivas a la comunidad sorda, tales como Día del Interprete LSA pedagógico (13), Día de la Persona Sorda en Argentina (19), Día Internacional de las Lenguas de SEÑAS (23) y Día del Interprete LSA en ámbitos Sociales (27).

Además del mural, semanas atrás repartieron volantes en el Centro Cívico con información y abecedario en lengua de señas y vendieron pañuelos sobre la “Lucha por la LSA” y barbijos con visor transparente. “Repartimos lazos azules y enseñamos a quienes se acercaron, a señar sus nombres en Lengua de señas”, indica Elsa.

Y agrega: “el lema que nos acompaña en todo el mundo sobre la lengua de señas es Nada sobre nosotros sin nosotros, eso implica que todo lo que tenga que ver con lengua de señas, se llame a la comunidad sorda para dar aval. Para ello existen asociaciones de personas sordas, quienes los pueden ayudar y enseñar”.

El año pasado, con la imposición del cubreboca por la pandemia del coronavirus, la Asociación Civil abordó la problemática que se presentaba para la comunicación de sordos o personas con baja audición.

“Es muy importante acceder a la visualización de los labios, porque justamente las personas sordas, hipoacúsicas, con baja audición, tienden a mirar las bocas para, al observar el movimiento, poder entender lo que se les dice”, señala la secretaria de la institución. Así, surgió la idea de realizar barbijos con transparencia en el sector bucal. “Usamos tela de algodón y acetato en la parte transparente”.

Mucho más que palabras

El mural de lengua de señas – braille, terminó quedando con un marco natural de fondo, con los cerros Ventana y Carbón por detrás. “Y acompañamos las letras con detalles barilochenses, con montañas, lago y el águila”, cuanta Elsa.

Su realización duró cuatro días y, además de otros miembros, familiares y amigos de la Asociación, participaron la artista local Soledad Río Hernández, quien colaboró con la pintura del águila, y Guillermo Rondeau, ayudando con tips para hacerlo en Braille.

“Invitamos a los que quieran ser parte de este puente comunicativo, para poder hacer real la inclusión de las personas sordas en la sociedad”, finaliza.