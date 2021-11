Aprender del “pasado”

Los titulares de la última semana están difundiendo exhaustivamente un hecho histórico que está tomando lugar en la provincia de Neuquén: “Inauguración del primer hospital intercultural del país”. Se detalla la curiosa forma arquitectónica de dicho edificio, la cual imita una medialuna; el proceso del proyecto, y la manera en la que este hospital incluirá los métodos y postulados de la medicina mapuche en su modelo de atención. Sin embargo, hasta ahí llegan las discusiones convencionales sobre el tema. “¡Llamativo!”, decimos. “¡Qué interesante! Un acercamiento a la comunidad mapuche.” Pocos se detienen a pensar en lo que es posible aprender de las comunidades indígenas. Para una gran parte de la población, estas son “cosas del pasado”, una manera de incluir “lo antiguo” al mundo moderno. De hecho, actualmente existen numerosas comunidades indígenas en América Latina, y varias de ellas se dedican a compartir sus conocimientos con el mundo del siglo XXI.

Este es el caso de Miguel Ángel Ruiz, más conocido como Don Miguel Ruiz, un célebre escritor reconocido internacionalmente y cuyos libros se encuentran traducidos a más de 40 idiomas. Ruiz creció en el seno de una familia de sanadores de tradición tolteca de una región rural mexicana. Su madre era curandera en línea con la medicina de esta antigua civilización, y su abuelo era un maestro nahual, una especie de “brujo” de acuerdo a dicha cultura mesoamericana. Llegada la adultez, se trasladó a las grandes ciudades de México para estudiar la medicina moderna y convertirse en cirujano, pero años más tarde, una experiencia cercana a la muerte lo llevó a reconectar con sus antepasados toltecas. Hoy, Ruiz tiene casi 300 mil seguidores en Instagram y una enorme presencia mediática en su misión de difundir los conocimientos toltecas mediante la escritura.

Ediciones Urano ha traído la nueva serie de libros de Ruiz en español. Titulada Escuela de Misterios, estas breves y dinámicas obras pretenden hacernos reflexionar sobre la sociedad en la que vivimos y las vidas que llevamos rodeados de pantallas, estereotipos y normas sociales. El objetivo de Don Miguel Ruiz está lejos de ser una especie de “cruzada” donde predicar y convertir a cuantos más seguidores sea posibles a sus enseñanzas. En cambio, estos libros buscan generar preguntas en nuestro interior y hacernos cuestionar aquello que damos por sentado. En el caso de su último trabajo, Eros, el autor pone en jaque nuestra certeza de creer saber lo que es el amor. Libros, películas, poemas, series y cuentos de hadas nos han acompañado desde nuestra infancia en el proceso de construir una idea del amor y su definición. ¿Pero y si el amor no es este flechazo de Cupido, esta conquista y objetivo a conseguir? ¿Y si lo que nos han enseñado y vemos representado en los medios en realidad necesita ser repensado? Preguntas como estas constituyen el punto de partida de los libros de Ruiz. En la primera entrega de esta serie, El actor, es posible reflexionar sobre cómo la sociedad de las pantallas y las redes sociales han llevado a que actuemos todo el tiempo, proyectando versiones de nosotros mismos que en ocasiones resultan ficticias. Y este es solo el principio, porque se han vendido millones de los best-sellers del autor alrededor del planeta.

Lecturas como esta no son una manera de aprender “las cosas del pasado”. En cambio, Don Miguel Ruiz pretende enseñarnos del “pasado”. Aquello que muchos consideran caducado, extinto o incompatible con la idea de modernidad y el presente es parte de nuestro día a día. Con su conocimiento, distintas comunidades e individuos como Ruiz pueden poner patas para arriba todo lo que creemos saber. Vivimos en el siglo de la ciencia y la tecnología, la biología y los algoritmos, y pensamos que lo sabemos todo. Hemos formulado definiciones elegantes sobre el amor, la autoestima, la tristeza y las distintas experiencias que atraviesan a los seres humanos, y las proyectamos en la cultura de masas. Creamos perfiles en redes sociales muy seguros de quienes somos, buscamos amistades como las que vemos en las series, y vemos el mundo con la manera de pensar que nos ha sido inculcada.

Pero tal vez, solo tal vez, no lo tenemos todo tan claro. Existen otras maneras de ver el mundo, de actuar, de reflexionar, y de vivir. Existe una versión alternativa a todo lo que creemos como dado. Y eso no es “el pasado”. No es “lo viejo” o “lo anticuado”. Es el ahora, pero desde otra perspectiva. Al fin y al cabo, la gracia de contar y consumir historias es abrir nuestras mentes, nutrirnos de relatos que nos hacen pensar y generan nuevas nociones en nuestros paradigmas. Para eso, es vital que escuchemos. Para eso, no queda otra opción que estar dispuestos a aprender.