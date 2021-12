Que comprar en las fiestas no sea una peli de terror

Una recorrida para comprar regalos para poner debajo del arbolito no debería tener sabor amargo, pero a veces, pasa.

Salí en búsqueda de una malla; revolví percheros, pesqué la más linda y fui a la caja. Pago, bolsa con moño y felices fiestas. Vuelta a casa, hago la entrega adelantada, porque ante todo ansiosa y ¡zás!, no era el talle que suponía. “No importa, lo cambio mañana”, me dije tranquila.

Estos días corren a la velocidad de la luz. La tarde siguiente salí de compras en otra zona y el cambio se demoró un día más. Por fin, vuelvo al shopping, logro estacionar y entro al local. Los percheros siguen revueltos, me atiendo sola, busco la misma malla en el talle correcto, no la encuentro, elijo otra y la empleada se acerca a atenderme. Le explico que necesito un cambio de prenda y su cara se transforma. Me manda derecho con la cajera, augurándome un mal trago.

Hago la cola, llega mi turno, le explico lo que necesito y con su dedo índice me señala un cartel: “No se realizan cambios desde el 20 al 24 de diciembre. NO INSISTA”.

¡¡¿¿Qué??!! Amablemente le cuento que es solo por el talle, que me equivoqué cuando la llevé, pero me aparta con un “no” rotundo. Le pido que me haga el favor, me embarulla con que tiene que ingresarla al sistema, que la nota de crédito, que tiene que leer el código y la mar en coche. La miro desconcertada y dejo que me dé razones ridículas. Mi cara no cambia, me deriva con el gerente que está al lado, controlando tickets (?). Me dice que es imposible, que estos días solo están dedicados a la venta de regalos, que no hacen cambios porque es un lío, y que por eso pusieron el cartel. Incomprensible…

Un fuego interno me sube por la garganta, quiero mantener la calma, porque tengo razón. Le digo, barbijo mediante, que lo que escribieron en ese letrero está absolutamente fuera de lugar, que la Ley de Defensa del Consumidor lo prohíbe y que él lo sabe muy bien. Intenta continuar con su postura argumentando sin sentido. Lo dejo hablar. Le repito que no quiero una gauchada (aunque sé que lo que hacen es una guachada), que quiero el cambio porque es mi derecho. Se da vuelta, hace que vuelve a controlar unos papeles, se dirige a otra computadora, me hace un nuevo ticket y concretamos.

La Ley 3154 que establece que “el cambio de un producto no consumible adquirido en una relación de consumo debe efectuarse en los días y horarios en que el comercio donde fue adquirido atiende al público



Me voy con el cambio hecho y no dejo de preguntarme a cuánta gente le harán pasar un momento de frustración, de incordio y desaire por medidas caprichosas como esas. Sigo visitando locales y me encuentro con más mensajes del mismo estilo. No está bien. PODÉS CAMBIAR LO QUE COMPRASTE EN LA VISPERA DE LAS FIESTAS O EN LOS DÍAS POSTERIORES. Los y las consumidoras tenemos derechos y hay que hacerlos valer. Consumir responsablemente también se trata de esto.

LO DICE LA LEY

La ley Nacional 24240 de Defensa del Consumidor, en todo su articulado, nos protege ante las distintas formas de consumo, pero por si faltaba algo más, desde fines de 2018 rige en nuestra provincia la Ley 3154 que establece que “el cambio de un producto no consumible adquirido en una relación de consumo debe efectuarse en los días y horarios en que el comercio donde fue adquirido atiende al público”.

La Dirección Provincial de Protección al Consumidor, dependiente del ministerio de Ciudadanía, es la autoridad de aplicación de la ley y la que controla su cumplimiento. Según esta norma el consumidor puede realizar el cambio dentro de los 30 días corridos posteriores a la operación, salvo que el comercio establezca un plazo mayor. Además los comercios deben incorporar a las facturas o tickets el siguiente texto: “El consumidor no está sujeto a restricciones de días y horarios para cambiar un producto. Ley Prov. 3154”.

Para dudas y reclamos podés consultar en forma gratuita en la oficina de Protección al Consumidor, Perito Moreno 334, a los teléfonos 0800-222-2667, whatsapp 299-5958167, o en sus perfiles de Ig @consumidornqn y Fb @defensadelconsumidorneuquen

¡Por más felices y buenos regalos de Navidad!