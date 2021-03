Historias que sólo pueden darse en la Patagonia

Juan Manuel Santana es fueguino, es fotógrafo y tiene la fortuna de vivir en un lugar donde suceden historias que sólo pueden darse en nuestra hermosa Patagonia profunda.

Desde Ushuaia, Juan Manuel se toma su tiempo para contarnos una historia de gente de campo, de gente amable que ofrece su amistad y deja huella en quien se cruza casi por casualidad por su camino.





"Le pregunté a un muchacho si me podía acercar a sacar fotos a las ovejas. Me dejó entrar al corral y me quedé encerrado. Después me explicó cómo salir, intercambiamos nombres, me ofreció su amistad… La gente de campo es muy amable, estas historias solo pasan en estos lugares".





"Si tuviera que elegir una foto, elijo la de Carlos Cabezas porque me dejó retratarlo sin ningún problema, porque me brindó su amistad sin conocerme… Estas personas son de lo mejor en el planeta".

"La serie de la Estancia María Behety fue algo particular porque estaba ahí por otro tema y vi que que estaban trabajando con las ovejas, las estaban preparando para la esquila. A la hora del almuerzo me escapé 30 minutos para poder hacer unas imágenes".





"Me gusta mostrar dónde vivo y que vea la gente el trabajo que hacen las personas de campo".