La Patagonia entre los 15 mejores proyectos de conservación del mundo

Desde 1993, el Fondo Whitley para la Naturaleza entrega anualmente los Premios Whitley que destacan el trabajo de seis proyectos de conservación de todo el mundo otorgando a los ganadores financiamiento, capacitación y visibilidad.

Este año, se presentaron más de 100 proyectos de distintas partes del planeta, de los cuales sólo 15 quedaron preseleccionados para la instancia final, entre ellos el Programa Patagonia a través de la nominación de su coordinador Carlos “Kini” Roesler.

De esta forma, nuestra región está presente entre los principales proyectos de conservación del mundo y el miércoles 12 de mayo a las 7 pm tendrá la chance de ganar el prestigioso “Oscar Verde”, como suelen llamar a estos premios.

Foto: Kate Humble y Tom Heap,embajadores de WFN.

Foto: El equipo de Programa Patagonia celebra la nominación. (Foto: Aves Argentinas)

Kini, conservacionista hasta la médula

Carlos Roesler, más conocido en el mundo de la conservación como Kini, es Doctor en Ciencias Biológicas y Licenciado en Biología Orientación Zoología. Además, es Investigador Adjunto del CONICET, Director del Departamento Científico de Aves Argentinas y coordinador del Programa Patagonia. Fue nominado a los Premios Whitley por su trabajo “Ayudando al Macá Tobiano, guardián de las estepas patagónicas”. Hace 11 años que Kini trabaja para salvar a esta especie.

La estrategia de trabajo de Kini es de un abordaje múltiple: por un lado, identificar los sitios claves para el macá y protegerlos, controlar las especies exóticas depredadoras en la región, y desarrollar estrategias reproductivas artificiales (recría y nidos artificiales). “Junto con las acciones de gestión, educación y comunicación, Kini y su equipo le están brindando al Macá Tobiano la mejor oportunidad de sobrevivir”, explica Tamara C. Zalewski, integrante de de Programa Patagonia.

Fotos: Kini Roesler, coordinador del Programa Patagonia.

“Según nuestros últimos censos la población está compuesta hoy por unos 700 macaes adultos. Gracias al trabajo del Programa casi no hay eventos de depredación sobre la especie y su población se encuentra estable. Ahora el desafío es que la especie se recupere. Lamentablemente, los últimos tres veranos, no hubo colonias reproductivas exitosas y no nacieron nuevos pichones”, explica Tamara.

El Macá

El Macá Tobiano es una especie endémica de la Patagonia Austral (se reproduce y habita casi exclusivamente la provincia de Santa Cruz) y depende de diferentes humedales para desarrollar su ciclo de vida: las lagunas de altura en las mesetas del oeste de Santa Cruz y los estuarios de los ríos Gallegos, Goyle y Santa Cruz, principalmente.

Esta especie está críticamente amenazada de extinción, esto significa que de no hacerse nada, en diez años la especie podría desaparecer por completo.

En 2009 un grupo de ornitólogos y científicos encontraron que el Macá Tobiano, una especie endémica de la Patagonia Austral estaba en serio peligro de extinción. En solo 20 años se había perdido cerca del 80% de su población. Ante esta alarmante situación, crearon el Proyecto Macá Tobiano, para mitigar el impacto de las amenazas más cruciales (especies exóticas invasoras).

Fotos: Programa Patagonia hizo las primeras pruebas con nidos artificiales, instalando plataformas flotantes cubiertas con vinagrilla, para que el macá tobiano pueda usarlas como base para la construcción de sus nidos. Fotos: Gonzalo Pardo / Adriana Claudia Sanz

“Más allá de las acciones concretas para proteger al macá tobiano, es importante resaltar su rol como especie paragua. La estepa patagónica es uno de los ecosistemas menos protegidos dentro del sistema de áreas protegidas de la Argentina. Por eso, por ejemplo, al controlar la expansión de especies exóticas invasoras protegemos a muchas especies más que comparten esta región con el macá”, detalla Tamara.

“Para proteger realmente una especie es necesario trabajar a nivel ecosistémico. Hoy se estudian también las poblaciones de guanacos, de chinchillones anaranjados, de micromamíferos y cómo éstas interactúan entre sí y se implementan estrategias de conservación a escala regional para protegerlas”, detalla Tamara sobre otras de las actividades que se llevan a cabo a través del Programa Patagonia.

Foto: Además de Macá tobiano, el Programa Patagonia también estudia y protege a otras especies.

S.V: Uno de los objetivos de estos premios es dar a los finalistas nuevas conexiones y aumentar su visibilidad nacional e internacional. ¿Para comunicar qué, utilizaría ese recurso?

T.C.Z: Generar visibilidad local e internacional. Y, en los dos casos, la idea es que solo se puede proteger lo que se ama y solo se puede amar lo que se conoce. Muchas veces la estepa patagónica es considerada un vasto desierto vacío, sin embargo, este inmenso paisaje está colmado de vida, de especies únicas. Es nuestro más sincero deseo, que este remoto y prístino rincón del planeta no sea considerado una zona de sacrificio, destinado a un futuro en que prevalezcan las actividades extractivas, si no que el futuro de la región incluya el pleno desarrollo de las comunidades humanas y animales. En caso de obtener este premio, vamos a trabajar para que cada vez más gente conozca las especies y paisajes que tanto nos movilizan y puedan imaginar y construir juntos ese futuro.

S.V. ¿Qué significa para el Programa, esta nominación?

T.C.Z: El Programa Patagonia existe gracias al trabajo incansable de muchísimas personas, y esta nominación es el resultado de un trabajo en equipo que se fue consolidando a lo largo de los años. Es un reconocimiento enorme a ese compromiso y dedicación de cada una de esas personas. Es también un voto de confianza, a la capacidad y madurez del equipo para seguir trabajando y generar impactos significativos en materia de protección ambiental.

Foto: El Programa Patagonia está compuesto por un número inmenso de voluntarios y voluntarias que de muy diversas maneras nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos anualmente.

S.V: La ceremonia de entrega de premios Whitley de este año se llevará a cabo el miércoles 12 de mayo a las 7 pm. ¿Con quién la va a compartir Roesler o la verán juntos el equipo del programa? ¿Alguna cábala?

T.C.Z: El equipo del Programa Patagonia se suele encontrar bastante dispersado y el dinamismo de trabajo hacen difícil de predecir donde se va a encontrar cada uno de nosotros ese día. Indudablemente a medida que el día se acerca, los nervios aumentan, pero hasta entonces tenemos mucho trabajo por hacer, y probablemente esa sea nuestra cábala, trabajar codo a codo, con entusiasmo, humor y compañerismo, con la convicción de que esa es la mejor receta para el éxito.

Sobre el Programa Patagonia:

El Programa Patagonia es parte del Departamento de Conservación de Aves Argentinas. A través de la investigación, el manejo y la gestión, y en alianza con organizaciones locales e internacionales busca proteger la Patagonia, uno de los ambientes más prístinos y ricos del país.

Si bien la principal especie con la que trabaja es el Macá Tobiano, también desarrolla proyectos de investigación y protección para otras especies nativas que también se encuentran amenazadas como el Huillín, el Pato de los Torrentes, los Cauquenes migratorios, el Pato de Anteojos.

En la provincia de Santa Cruz, el Programa trabaja en estrecha relación con la ONG local, Asociación Ambiente Sur, de Río Gallegos y con la Secretaría de Ambiente de la provincia, así como con el Consejo Agrario Provincial.

A escala regional trabaja también en un dinámico intercambio y cooperación con la Administración de Parques Nacionales e institutos como el CONICET e INTA. Cuenta además con el apoyo de innumerables emprendedores y empresarios, que apoyan de maneras muy diversas al proyecto, permitiéndole tener el alcance que tiene.

El Programa Patagonia está constituido por unas 24 personas. Entre ellos se encuentra un grupo de científicos (biólogos, veterinarias, ingenieras ambientales, limnólogos - muchos de ellos pertenecientes al CONICET), quienes diseñan y coordinan los trabajos de investigación en torno a las diferentes especies. Además, contamos con un grupo de apasionados técnicos que resuelven todas las cuestiones logísticas de campo, y un equipo administrativo, de comunicación, educación y gestión. También, el equipo cuenta con un equipo de Perros de Búsqueda (y sus guías), que asisten a las actividades del Programa Patagonia detectando especies elusivas y/o de baja densidad poblacional, como los visones y los huillines.

Es muy importante mencionar que además de este equipo, el Programa Patagonia está compuesto por un número inmenso de voluntarios y voluntarias que de muy diversas maneras nos ayudan a cumplir con nuestros objetivos anualmente.

En cuanto a las actividades de conservación, contamos con sistemas de control de especies invasoras (visón americano, gaviota cocinera, trucha arcoirs). Las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad a nivel global y por tanto mitigar sus impactos debe ser prioritario, no solo para los proyectos de conservación, si no también para los estados, ya que tienen un impacto negativo directo en las economías regionales. Además, y específicamente relacionado con el Macá Tobiano, contamos con un programa de recría, un programa de guardianes de colonia y este año empezamos a realizar pruebas con nidos artificiales.

Por otro lado, desde el Programa Patagonia buscamos formar a futuros líderes en conservación. Para ello, desde el Programa se acompaña a estudiantes y becarios en ciencias vinculadas a la protección de la naturaleza para que desarrollen sus proyectos de investigación y conservación. Todos los veranos se trabaja además en Santa Cruz en un programa de Volutariado, en que personas de diferentes partes del país y del mundo pueden participar en las actividades de conservación a campo, acompañados por los científicos y técnicos del Programa. Es una excelente oportunidad de aprendizaje e intercambio de experiencias para todos.

La Patagonia es una de las pocas regiones del mundo en que aun quedan especies de grandes vertebrados poco estudiados, como el Huemul, el Chinchillón Anaranjado o la Gallineta Chica. Por esto las actividades de investigación son de gran importancia, ya que nos permiten tomar decisiones basadas en datos reales en torno a las acciones prioritarias para la conservación.