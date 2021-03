Tigra y Espacio Rara lanzan "Convocatoria 8M", fotografía fuera de la norma

Con el objetivo de contribuir a la difusión de obras de personas que generalmente han sido invisibilizadas sistemáticamente en la historia del arte, y en el marco de la conmemoración del actual 8M, Tigra y Espacio Rara, dos plataformas digitales de formación y divulgación sobre fotografía artística contemporánea invitaron a fotógrafas mujeres y personas con identidades LGBTIQ+ a participar de la primera edición de la Convocatoria 8M.

Aunque la temática fue libre, el foco de las imágenes recibidas mantuvo mayor fuerza sobre los cuerpos. En tanto entendamos a la fotografía como la huella de la relación entre quien mira y su mundo, será más fácil comprender que en estos últimos años las nuevas generaciones han puesto mayor atención en los vínculos, al momento de crear una imagen, ya sean en relación a otras personas o a una misma. La construcción de la identidad en relación a pensamientos y aprendizajes colectivos, la visibilización de cuerpos y personas con identidades que existen por fuera de la norma, la aproximación al cuerpo propio y los cuestionamientos sobre los mandatos heredados son algunas de las historias que aparecen detrás de la creación de estas imágenes.

También una de las artistas seleccionadas decidió trabajar sobre la materialidad de la imagen analógica poniendo su atención en la situación de emergencia actual en relación a los femicidios sucedidos en los que hombres atacan de manera atroz los cuerpos de las mujeres asesinadas.

Otra fotografía muestra el cuerpo de una mujer desnuda que orina sobre un río. Inevitablemente me remite a la obra de Sally Mann “Las Tres Gracias”, aquella imagen en la que la fotógrafa se autorretrata junto a sus dos hijas orinando sobre una roca, enfrentando la inmensidad y la fuerza del paisaje.

En la fotografía actual, la mujer de la foto es Ailin, una amiga de Martina Cavaleri (autora de la imagen) quien nos dice “La foto fue tomada en un lago de Berlín, con una cámara analógica 35mm. Yo estaba por primera vez en mi vida viajando sola, luego de haber vivido una separación que casi me deja sin lágrimas y una cuarentena que me dejó los parámetros de libertad demolidos. Recuerdo habernos tomado un colectivo y caminar un rato hasta llegar al lago. El lugar, como tantos en Europa, donde una puede meterse al agua, era nudista, esto quiere decir que se puede estar desnuda, pero no es una obligación. Ailin y Ricardo son novios y enseguida que llegamos, previo buscar un buen punto para acomodarnos, se sacaron la ropa y se dispusieron a armar un hermoso picnic. Yo que soy un poco más tímida, preferí dejarme la bombacha. Ailin es bailarina de danza contemporánea y Ricardo también tiene una búsqueda artística conceptual. Nos pusimos a jugar como niñas y a hacernos fotos en los árboles con premisas que nos iban surgiendo. Un poco pasado el rato, Ailin dice que tiene ganas de hacer pis, y en un contexto donde los tapujos parecen haber desaparecido se para en la orilla del lago. Enciendo la cámara rápidamente, encuadro y capturo lo que siento en ese momento, belleza absoluta”. Un gesto de libertad que se mantiene vivo y se reafirma a lo largo de la historia fotográfica contemporánea.

Sobre cuerpos disidentes trabaja el fotógrafo Ginno Balercia y nos dice: “Al hablar del cuerpo no podemos pensarlo como si se tratara de una idea. Es preciso situarlo en un contexto como la experiencia del ser en cuestión y del estar en el mundo. Esto significa que en cada momento de la historia y en cada cultura, se han normado los cuerpos para asignarles lugares y propósitos de acuerdo a su sexo, si tener en cuenta lo que un individuo quiere. Somos mucho más que un cuerpo.”

Convencidas de que que para transformar al mundo hay que cambiar la mirada, Tigra y Espacio Rara invitan a pensar los modos de mirar, comprendiendo que es necesario abrirse a nuevos relatos visuales para conocer otros mundos, otras formas de relacionarnos, nuevas historias, y sobre todo, desde las imágenes crear vínculos que posibiliten abrirnos a las diferencias, a empatizar y a dar a mirar con mayor honestidad, eliminando todos los conceptos predefinidos que aparecen automáticamente cuando nos acercamos a una imagen.

Las fotografías seleccionadas en esta convocatoria pertenecen a Barbara Negroni, Carolina Luna, Ginno Balercia, Kumei Kirschman, Ornella Avedikian, Maria Yisel Espinosa Olivera, Valeria Sestua, Malena Campora y Martina Cavalari.

Todas las imágenes enviadas a la convocatoria se podrán ver durante todo el día 8 de Marzo en las historias de las cuentas de Instagram de Tigra y Espacio Rara.