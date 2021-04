Kelenken, el ave que conquistó la región hace 15 millones de años

Por Cecilia Russo, desde Bariloche.

Es imposible viajar por la Patagonia, recorrer sus desiertos, estepas y valles, y no imaginar que todo eso estaba debajo del mar, o que por allí pasaron enormes glaciares; o que los dinosaurios dejaron una huella histórica. Cada piedra puede guardar los ruidos y los silencios de millones de años.

Así sucedió en la localidad rionegrina de Comallo, hace 22 años, cuando Guillermo Aguirrezabala descubrió un cráneo enorme con un pico y que pasó a ser el hallazgo que sorprendió al mundo: se trataba del ave predadora más grande del período cenozoico, ágil y de gran inteligencia y que hace 15 millones de años se ubicó en la pirámide alimenticia de Sudamérica, por sobre los mamíferos.

Foto: El hallazgo, el ave predadora más grande del período cenozoico

Guillermo, de niño, era conocido como el “loquito de las piedras” por su pasión paleontológica. Cuando estaba en la primaria, pudo descubrir este “ave del terror” que deslumbró a científicos de todo el mundo. Por este hallazgo, el animal fue bautizado como Kelenken (ser mitológico tehuelche) Guillermoi (en su homenaje). En su momento fue una especie nueva, la más grande de estas aves predadoras.

Descubrir la historia

Todavía era el Siglo XX, cuando una tarde de marzo, Guillermo salió con su amigo, Silvio Cordero, a recorrer los rincones de Comallo. Siempre lo hacía, pero ese día intuyó que había algo distinto a todo lo que había visto.

“No había televisión, mucho menos internet. No sabía nada del tema, sólo estaba fascinado y así fui avanzando”, relata Guillermo, resumiendo en pocos minutos el vértigo en el que entró a partir del descubrimiento.

Foto: Guillermo Aguirrezabala.

“Lo primero que hice fue buscar ayuda en aficionados en Bariloche, quienes me enseñaron a extraer el fósil en un bochón”. Los restos fueron trasladados al incipiente Museo Paleontológico de la ciudad andina, donde empezaron a estudiarlo con sumo cuidado.

Comunicaron el hallazgo al principal investigador argentino de estos fósiles, Luis Chiappe, descubridor del primer saurópodo de la Patagonia y una celebridad en Estados Unidos, al frente del Museo de Historia Natural de Los Ángeles y del Instituto de Dinosaurio.

“Era enorme, nos dejó atónitos”, expresó Chiappe, quien viajó enseguida a Bariloche con sus colaboradores para conocerlo en persona. Era un cráneo de 70 centímetros de largo, con un fuerte pico. “Era la cabeza del ave más grande del mundo, de mayor tamaño aún que la de un caballo”.

Foto: Luis Chiappe

El hallazgo le dio un giro de 180º a la vida de Guillermo: “Yo pensaba estudiar Psicología pero cuando conocí a Chiappe me cambió todo. Es como un chico que juega al fútbol y se encuentra a Messi. Él me dijo: ‘dedicate a esto, estás para esto’. Y me dediqué a la Paleontología nomás”.

Hazte la fama

El descubrimiento fue ganando fama. En 2007, pasó a ser parte del guion de Depredadores Prehistóricos, un documental realizado por National Geographic basado en diferentes depredadores que vivieron en el pasado.

Junto con el Smilodon, el Titanis y el Carcharodon megalodon, el Kelenken pasó a ser parte de la narración de cómo tales bestias cazaban y luchaban contra otras criaturas, y qué las llevó a la extinción.

El cuarto episodio, titulado “Rapaces de Terror”, cuenta cómo América del Sur se convirtió en el hogar de criaturas que no se encuentran en ningún otro lugar en la Tierra. “El ave del Terror es capaz de matar grandes presas con un solo golpe de sus picos, lo que la llevó a convertirse en el mamífero depredador más temeroso de todo un continente”, describe el tráiler del capítulo.

Video: Depredadores Prehistóricos - "Las Aves del Terror" National Geographic

Pero además, el intendente de Comallo, Raúl Hermosilla le comentó el tema a la entonces ministra de Turismo de Río Negro –hoy gobernadora de la Provincia – Arabela Carreras, quien vislumbró el poderoso atractivo de la riqueza fósil de la localidad, y dieron comienzo al proyecto de un Paleoparque.

Foto: Paleoparque de Comallo.

La idea del Paleoparque de Comallo –la cual también es impulsada por Guillermo, 22 años después de su descubrimiento – apunta a rescatar y representar una historia única, que no se encuentra en los museos argentinos y se ve poco en el mundo.

Abarca desde hace 65 millones de años, cuando se terminaron los dinosaurios y su dominio de la Tierra, hasta hace 15 millones de años, cuando los volcanes y movimientos tectónicos volvieron a imponer cambios drásticos.

Grandes cambios

Aquel hallazgo de 1999 cambió la perspectiva de los investigadores del continente americano. El Kelenken tenía entre dos y tres metros de alto, pesaba 180 kilos y desarrollaba velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Vivió y mandó por 158 millones de años.

Antes se creía que entre los predadores de la zona dominaban los mamíferos. Pero resultó ser el Kelenken el más poderoso cazador. Estas aves además no eran carroñeras sino cazadoras, ágiles y muy poderosas. De un picotazo podían matar un animal grande al que corrían. Y con su inteligencia daban vuelta los grandes ungulados (armadillos), protegidos por un grueso caparazón, y lo desgarraban desde abajo.

Foto: El Kenlén, aves cazadoras, ágiles y muy poderosas.

“Una máquina de matar, el súper depredador de toda Sudamérica”, como lo define el documental de National Geographic. Así el mundo científico descubrió 17 especies de aves del terror, con el Kelenken en lo más alto del podio.

La región era muy diferente entonces. La zona de Comallo era parte de la enorme Formación de Collón Cura. Ya estaba formada la cordillera de los Andes y en lugar de estepa había una sabana o pradera tipo africana, rodeada por selvas subtropicales (parecidas a la actual Selva Valdiviana del suroeste rionegrino y Chile), en las que incluso habitaban monos que hoy se ven en Misiones o el Amazonas. Allí el Kelenken era amo y señor.

Foto: El Kelenken tenía entre dos y tres metros de alto, pesaba 180 kilos y desarrollaba velocidades de hasta 70 kilómetros por hora.

El Atlántico estaba mucho más cerca, con su famoso Megalodón, un tiburón gigante del que hay rastros también en la meseta rionegrina, muy cerca de Comallo.

Patagonia, fábrica mundial de dinosaurios

Dinosaurios. Restos de ellos por todas partes. Fósiles de todos los tipos de vida que existieron en la Tierra hace millones de años. Un ecosistema completo petrificado. Y todos guardan un secreto, incluso en una piedra perdida, en la zona andina, que es encontrada por la curiosidad de un pequeño que vive en un pueblito conocido como Comallo.