La historia de Roger y su bolso siempre listo

Por Ramiro Davies

Roger brilló en Huracán en la década del 90, en el histórico equipo de 1994 dirigido por Héctor Cúper. A partir de allí, se empezó a hacer un nombre dentro del fútbol argentino y por supuesto, dentro de la Patagonia, como futbolista en el final de su carrera, y luego, como entrenador. Haber jugado en la primera división del fútbol argentino y en España, le dió a Roger una ventaja por encima del resto de sus competidores cuando le tocaba dirigir algún torneo patagónico. “Haber jugado en primera te da un roce con directores técnicos de muchísima calidad, que generalmente la Patagonia no te lo da", aclaró Roger.



Dentro de nuestra región, dejó su impronta en Bariloche, Cipolletti, Neuquén y Comodoro Rivadavia. Roger destaca la calidad de vida de Bariloche por encima del resto de las ciudades: "Entrenábamos a las siete de la tarde así que teníamos tiempo para pasear, vivir en la Cordillera es algo tremendo, amanece todos los días con un paisaje distinto”.



Con respecto a su experiencia en Huracán de Comodoro Rivadavia, equipo que compartió con Diego Galván, destacó la vida en la Patagonia Sur al decir: "Me gustó Rada Tilly, ir a pescar y disfrutar del mar, eso es lo que te da la Patagonia”.

Foto de Interior futbolero.

El ex Hércules de España, no dejó pasar las cuestiones climáticas de la Patagonia: "Claramente la contra que tenemos es el clima, porque uno lo ve en fotos, pero cuando tenés que convivir con los 60 o 70 kilómetros por hora de Comodoro o con la nieve de Bariloche, lo romántico desaparece". Además, agregó: "Las cuestiones climáticas perjudican muchísimo los estados de los campos de juegos, cuesta mantenerlos debido a los vientos fuertes y a las bajas temperaturas".



Cipolletti es su lugar en el mundo -estuvo más de dos décadas fuera de la ciudad y cada vuelta es especial-, aunque Roger sabe que de un día para el otro se puede ir nuevamente: "Los que nos dedicamos a ésto siempre estamos con el bolso hecho, nunca sabemos el trabajo que nos puede surgir, yo estuve 23 años afuera de Cipolletti así que volver siempre es especial, es la ciudad en la que me desenvuelvo".



Para el ex Huracán, el clima no es la única desventaja que tiene la región patagónica. La distancia también se hace presente y Roger afirmó que eso perjudica a todos los equipos, porque cualquier viaje que haya que hacer son más de 1000 kilómetros, no solo en la parte profesional al momento de viajar para competir, sino también para vacacionar: "Si juegan, por ejemplo, Huracán de Comodoro con Cruz del Sur, de Bariloche, tenemos que pensar que son 1200 kilómetros, cada vez que te subís a un colectivo tenés que recorrer esa distancia".