En fotos, nadadores de aguas frías reciben el invierno sumergidos

Por Ceci Russo

Especial Bariloche

Para muchas culturas, la llegada del invierno es el comienzo de un período de renovación y re-nacimiento, que conlleva festivales, ferias, reuniones, rituales u otras celebraciones. Y es que durante el solsticio invernal, los rayos solares se encuentran más alejados del Ecuador, un fenómeno que responde a la posición de la Tierra con respecto al Sol. Es así que también en esta fecha se genera la noche más larga del año.

NAF Bariloche.

Varios pueblos renuevan el nuevo ciclo de la naturaleza con el ser humano. La comunidad mapuche celebra el regreso del sol con festividades como la Machaq Mara o el We Tripantu, que significa "nueva salida del Sol y la Luna". En otras zonas de Sudamérica, los ancianos más sabios hacen una lectura de cómo será el año en la comunidad. Se considera este día como un momento sagrado donde se retrocede hasta alcanzar el día con más horas de luz.

En este caso, la asociación de Nadadores de Aguas Frías (NAF) celebró la llegada del invierno con estilo propio y aprovecharon la ocasión para sumergirse en lagos, ríos y mares de todo el país. Claro que, por las bajas temperaturas, las estrellas fueron los participantes patagónicos.

Los valientes de Comodoro Rivadavia

“Siempre decimos que nadando juntos es mejor y el 21 de Junio lo que siempre ponemos en práctica todos los domingos, lo pudimos experimentar en otro nivel”, comparten desde el grupo Nademos Juntos de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Allí también se sumaron quienes hacen aguas abiertas, Nadadores del Golfo, y celebraron: “Recibimos el invierno de una manera diferente. Los apasionados de esta actividad, que tanto nos gusta, nos concentramos para recibir esta época del año más fuertes y felices que nunca. Felices de abrir esta estación invernal de esta manera, pensar que hace unos años era imposible de imaginarlo; queda demostrado las ganas de superación y el compañerismo vital para esta actividad”.

Con una temperatura de 12ºC, los miembros de Nadadores Atlantis también en la costa del Golfo San Jorge.

Nadar en el fin del mundo

En Tierra del Fuego un grupo de nadadores también se sumergió en el Canal Beagle, sobre la costa de la ciudad de Ushuaia, donde el agua posee una temperatura de entre 2 y 4 grados centígrados, para celebrar la llegada del invierno en el marco de la "Fiesta Nacional de la Noche más Larga".

Allí, los nadadores de agua fría realizaron dos inmersiones en el Beagle: una el pasado domingo a la medianoche, y otra esta semana, con luz solar para que pudiera ser observada por los pobladores y ocasionales visitantes.

"La imagen es fuerte. La gente siente frío con campera puesta, mientras nos mira. Y no puede creer que estemos con el torso desnudo y encima sumergiéndonos en el agua fría. Pero se puede hacer", cuenta Walter Urano, uno de los pioneros de la actividad y referente del grupo NAF.

"Es complejo comprender la pasión porque la pasión no se explica, se siente. Y cada día que el nadador de aguas frías entra en el agua, se sumerge en un mundo de búsqueda y autoconocimiento, intentando ir cada día un poquito más. Se puede disfrutar intensamente", asegura Mariana Duce, otra de las nadadoras.

¿Qué es NAF?

NAF Argentina es una Organización Sin Fines de Lucro que impulsa la práctica de la natación de aguas abiertas frías, con foco en pruebas y eventos que se desarrollan en general fuera de la temporada estival, a lo largo y ancho de toda la geografía de nuestro país y también de Chile y Uruguay.

Su objetivo radica en hacer que el disfrute de la natación de aguas abiertas no tenga límites geográficos ni climáticos.

“Ser NAF permite liberarte de mitos y prejuicios y conocer las reales capacidades que tiene tu cuerpo, tu mente y tu corazón. Nos disipa el miedo que impide abrirnos a las sensaciones reales que tiene el agua fría, y que son increíblemente placenteras. Es una nueva y muy poderosa manera de sentir y de conectarse con la naturaleza; y de crecer junto a los nadadores que comparten la aventura”.

Con este emblema, y la excusa de recibir el invierno, los nadadores de aguas frías de Argentina, junto a los chilenos y uruguayos, organizaron un “nado simultáneo” virtual explotando las redes con chapuzones, disfrute y temperaturas bajas.

Los de la bahía

Los Nadadores de aguas abiertas de Puerto San Julián, provincia de Santa Cruz, también se sumaron a la movida NAF y no esquivaron la oportunidad de meterse en el gélido Mar Argentino.

La sirena de hielo

Del otro lado de la Cordillera, en Chile, Bárbara Milenka Hernández Huerta es especialista en nado en aguas frías. Es conocida como "La Sirena de Hielo" y se ha consolidado como número uno en el ranking mundial dentro de la disciplina que practica desde el año 2014, ​ cuando fue invitada a la Patagonia Argentina para nadar en el glaciar Perito Moreno.

“El hielo llama y nadar en temperaturas de entre 0 y 5°C sin neopreno ni grasas es posible. Esta es una forma más de demostrar que lo imposible no existe, también de recordar que el éxito no es permanente, que la derrota no es fatal, que lo que realmente cuenta es el coraje para continuar”, afirma.

Y el pasado lunes dijo: “Re bienvenido sea el nuevo ciclo y que al igual que el sol que Renace, Renueva, Resiste cada uno de nosotros a su modo pueda hacer igual”.

Bariloche y sus huillines de lago

En la zona andina rionegrina, los representantes locales de NAF no perdieron la oportunidad de encontrarse y nadar las aguas de los lagos Nahuel Huapi y Moreno.

La tarde del 21 de junio, fue con lluvias y temperaturas que no superaban los 10ºC en Bariloche. El escenario ideal para que estos nadadores recibieran el invierno.

Para Facundo Palumbo, uno de los impulsores de la actividad en la ciudad, nadar en el lago “te permite estar en contacto con algo muy característico de la Patagonia: el frío, el agua, el viento, la nieve. Y vos estás ahí, sólo con una malla, con el cuerpo 100% en contacto con la naturaleza”.

“Es conexión con la naturaleza. Felicidad plena. Supera totalmente a todos los lugares donde había nadado. El frío es un desafío que solo se combate con fuerza de voluntad”, comparte también su compañero de nado, Marcelo Muñoz.