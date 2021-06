¿Te animás a pasar de la fuerza al poder?

El viernes 18 de junio a las 19 horas se realizará en vivo (vía streaming), a través de las plataformas de Facebook y Youtube, el evento virtual “Sembrando futuro” que va a consistir en una serie de charlas con importantes personalidades del mundo del Coaching y las Terapias Holísticas de todo el país.

No sólo es interesante la posibilidad que brinda la virtualidad, de poder participar desde cualquier lugar del mundo, sino que también lo es la idea de poder reflexionar junto a destacados referentes de estas disciplinas sobre el desarrollo personal y las potencialidades de cada persona para ser felices; mientras, se colabora con una causa solidaria que vale la alegría (nunca la pena): es a beneficio de un merendero que ayuda a 50 niños y sus familias.

Foto: El equipo organizador del evento trabaja de forma remota, cada uno desde distintas partes del país, para coordinar que todo salga lo mejor posible.

Durante la trasmisión el coach Ontológico Juan Espinoza hablará de “la Ley del Espejo”, que invita a realizar un autoanálisis para ver de qué forma nuestro mundo exterior refleja tanto nuestra luz como nuestras sombras. Por su parte, la terapeuta floral Paula Piparola interiorizará al público sobre los beneficios de las terapias con flores de Bach tanto para las emociones como para la vida diaria. Luego, la aprendiz de coach Melina Aguirre, va a exponer sobre “Meditación de Posibilidad” y la “health coach” Aylen Valls, compartirá información sobre hábitos saludables y el cuidado de la salud desde el coaching.

Por último, como cereza del postre (y con la recomendación de que no se lo pierdan), el destacado coach mentor Lespa Kraiquer, dará su charla de alto impacto llamada “De la Fuerza al Poder”, una mirada apasionante y motivadora sobre cómo elegimos encarar la vida, desde el optimismo o la resignación.

Foto: Lespa Kraiquer, uno de los formadores referentes de nuestro país.

Desde la FUERZA quizás nos acostumbramos a luchar, a las dificultades, a remarla todos los días... justamente, la forma en la que no nos gusta vivir. Lespa nos ofrece una invitación a empezar a vivir desde el PODER que tenemos todos y cada uno de nosotros; ver cómo cambia nuestra vida y el camino hacia nuestros objetivos cuando despertamos ese poder, lo reconocemos y empezamos usarlo a nuestro favor.

“Elegimos estos coaches y estas temáticas porque nos pareció que, de esta manera, estamos recaudando fondos con fines solidarios y, a su vez, estamos entregando un contenido de valor a todos los que participen del evento. Queremos que las personas que se sumen a escuchar estas entrevistas, y que también podrán realizar preguntas a través del chat, se lleven este contenido de valor que quizás sea inspirador o les abra una posibilidad de cambio hacia una vida mejor, más saludable y más feliz” dice la coach Ana Gómez quién, además de trabajar en la organización de esta iniciativa, es la creadora del blog “Almas Inquietas”.

VOS ¿CÓMO QUERÉS VIVIR?

Lespa Kraiquer es uno de los coaches ontológicos más destacados de nuestro país, pionero del coaching Ontológico y fundador de una de las primeras escuelas de coaching en Argentina. ¿Por qué no deberíamos perdernos su mensaje?

Al respecto, Ana explica: “El tema que nos trae Lespa es imperdible. Nos habla de las transparencias de la vida que no vemos. En el mundo del coaching, cuando algo es transparencia, nos referimos a algo que está instalado todos los días en nuestra vida y no lo notamos. Desde la FUERZA quizás nos acostumbramos a luchar, a las dificultades, a remarla todos los días, al estrés, a la apatía. Sentimientos que son moneda corriente en nuestros días y ésa es, justamente, la forma en la que no nos gusta vivir. Lespa nos ofrece una invitación a empezar a vivir desde el PODER que tenemos todos y cada uno de nosotros; ver cómo cambia nuestra vida y el camino hacia nuestros objetivos cuando despertamos ese poder, lo reconocemos y empezamos usarlo a nuestro favor”.

De esto se trata este evento, de hacer llegar las nociones del coaching a todos aquellos que necesiten encontrar su camino, su fuerza interior, su poder de hacer y ser.

Foto: Vos, ¿te preguntaste alguna vez cómo querés vivir?

LA GESTA SOLIDARIA

Esta iniciativa surgió de la mano de un grupo de personas relacionadas con el coaching que participan de un taller dictado por Lespa Kraiquer. Allí, de la necesidad de dejar huella y de abrir puertas a nuevas posibilidades, se abrió también esta puerta, la de de llevar adelante entre todos un proyecto comunitario, colaborativo y solidario.

“Elegimos el merendero Sembrando Futuro, de la localidad de General Rodríguez (Buenos Aires) porque a pesar de que tiene muchas necesidades y atiende a más de 50 niños, tiene esta visión de querer expandirse no sólo como merendero sino también llevando adelante otros proyectos como apoyo escolar, huerta comunitaria, actividades físicas, etc. Tiene mucho potencial y muchas ideas pero le hacen falta recursos tanto materiales como manos que ayuden”, declara Ana en nombre de todo el equipo organizador, que está formado por 15 personas, y al cual bautizaron "Responsablemente Irracionales".

Foto: “Almas inquietas”, dice Ana, y así define al grupo. En la foto algunas integrantes de "Responsablemente Irracionales" visitando el merendero. De izquierda a derecha: Melina, Verónica y Andrea. Y, más al fondo, Omar y Erika del Merendero.

Dentro de este grupo de organizadores hay personas de todas las provincias, incluso de Neuquén, como Azul Parra y Ailén Valls (que disertará en el evento sobre hábitos saludables), y eso es lo que lo hace tan pujante.

“Somos muchas almas inquietas trabajando cada uno desde su lugar, aportando para que esto se haga de la mejor manera posible y tener el mejor resultado. En este equipo todos tenemos algo distinto para aportar, desde nuestras competencias, nuestras habilidades, desde nuestro ser y eso es lo bueno, esta heterogeneidad que hace que podamos complementarnos para hacer cosas con mucha pasión y compromiso, sabiendo que estamos ayudando a mejorar una pequeña partecita del mundo”.

Foto: Erica y Omar del merendero Sembrando Futuro.

La forma de colaborar con la causa es comprando "la entrada" para el evento que tiene un valor de $500. Para ello hay que ser seguidor de la cuenta de Instagram del Merendero Sembrando Futuro, luego realizar el pago por Mercado Pago y enviar el comprobante por mensaje privado en dicha cuenta de Instagram. A la brevedad llegará una respuesta con el enlace y las instrucciones para participar de la transmisión en vivo.

ANA, ¿CÓMO SE SIEMBRA FUTURO?

Creo que sembramos futuro cuando abrimos puertas, posibilidades para otras personas. Lamentablemente, en nuestra realidad, muchas personas y dolorosamente muchos niños no tienen las oportunidades de tener una vida en libertad, como merece cualquier persona. Además de las necesidades básicas que deberían ser cubiertas, también está esto de tener una vida feliz. Creo que la forma de sembrar futuro es esta, abrir aunque sea pequeñas puertas para que esas posibilidades empiecen a llegar a las personas que hoy no la tienen. Yo, y todos los que trabajamos en este proyecto no creemos en los imposibles, creemos en las posibilidades. De eso se trata.