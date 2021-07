Encuentro de Esculturas de Hielo, de Tolhuin

Hace ya 10 años, el gran Roberto Berbel pensó que si uníamos bloques de hielo de la laguna Khami (en Tolhuin) y motosierras en manos de artistas se generaba la magia maravillosa de un encuentro que celebraba el invierno, que sacudía el frío y que hacía que los vecinos salieran de sus casas y pusieran la cara al frío con una sonrisa.

Y así nació el maravilloso Encuentro de Esculturas de Hielo, que este fin de semana reunió a vecinos y turistas de todo el país en el corazón de Tierra del Fuego. El evento -que es parte del enorme legado de Roberto- reunió a vecinos de Tolhuin con visitantes de las ciudades de Ushuaia, Río Grande, Córdoba, Buenos Aires y Santa Cruz.

“Estamos ante un evento que forma parte de la identidad de todos los tolhuinenses y residentes de la provincia, en esta edición la temática fue el milenario Ritual de Hain de la cultura Selk'nam aspecto que revaloriza nuestra historia y nuestra cultura”, cuentan desde la Municipalidad.

“Desde el Municipio era importante que las esculturas de hielo tengan continuidad en el tiempo. Esta es una iniciativa que tuvo Roberto Berbel y queremos continuarla porque fue una gran idea, de esta manera genera que más gente nos visite y poder lograr además poner en valor la cultura de nuestros pueblos originarios y nos permite acercarnos a la gente”, dicen desde la municipalidad.

"Este tipo está loco"

Este mismo día del año pasado, Roberto nos contaba: “Este encuentro nació hace 10 años, pero vamos por el noveno porque un año no lo pudimos hacer porque no había hielo. Todo empezó con Antonino Pilello, un artista de Ushuaia que había traído el proyecto”.

Con voz que contagiaba entusiasmo, continuaba: “Él vino con tambores de 200 litros para hacerlos escarchar. El día anterior al evento, abrimos los tambores y vimos que no estaban congelados. Eso nos arruinaba todo. Yo le dije: ´Tengo la solución, vamos a cortar hielo a la laguna con la motosierra´. Él me miró como diciendo `este tipo está loco´. Lo hicimos y así fue como de a poco me adueñé del evento (se ríe). Sacamos hielo natural, hacemos las instalaciones en la puerta de la Casa de la Cultura. Algunos años, lo hemos hecho sobre la misma laguna y es una locura”.

Este evento nos conmueve especialmente porque es encuentro y es homenaje; es arte y es legado; es comunidad y es terruño. Este encuentro es una hermosa manera de recordar a Roberto, un patagónico que sembró sonrisas a su paso.