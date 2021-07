Un espacio de hermandad que crece

Por Leticia Zavala Rubio

Un "Círculo de mujeres" es una una práctica ancestral que se realiza en todo el mundo y que pone a mujeres de distintas edades a compartir experiencias, distintas consignas y las ganas de hermanarse construyendo una red. Este es, el 30, se llevará a cabo un nuevo encuentro que nos permitirá poner energías en movimiento. ¿Se animan?

Leí por ahí que “cuando las mujeres se unen con el fin de sanar cualquier milagro se vuelve posible” y siempre lo sentí así. De mis abuelas, mis tías, mis primas, mi madre, hermana, sobrinas e hija... Nos gusta la manada, nos gustan las historias de familia, explorar las vivencias de las que venimos.

Las dos mujeres más fuertes de mi familia, mis abuelas materna y paterna, fueron dos señoras aguerridas que salieron adelante solas con sus hijos. Sus maridos, por distintas circunstancias, abandonaron el camino de paternar acompañando a la familia y ellas, cambiaron de ciudad, se reinventaron, y criaron 5 hijos una y 4 la otra. De esas dos señoras (que tanto nos marcaron) vienen muchas de las historias que traemos.

"El círculo me abrió una puerta hacia la creatividad y la conexión con las cosas que me apasionan". Leticia.

El primer círculo

Muchos años después, me tocó maternar sola, y desaparecer de la faz de la tierra-o de la vida social-para centrarme en la crianza de Felicia. Varios años me dediqué exclusivamente a ella y al trabajo, dejando de lado-por propia decisión- muchas otras cosas.

Cuando mi hija estaba más grande y mis partes adormecidas comenzaron a aparecer, me vinculé con una coach que me habló del círculo de mujeres y me invitó a participar. Sin saber muy bien de qué se trataba, fui.

Había varias chicas, todas desconocidas, pero el clima fue cálido y contenedor, así que no tuve problema de coexistir en ese espacio común. Todas nos dedicábamos a distintas cosas, y estábamos atravesando distintos momentos, pero todos tan conocidos y complementarios a cada una que fue un encuentro muy rico.

Esa iniciativa se repitió muchos viernes más, y con el paso del tiempo, me hizo tan bien, que sentí que me despertó, me destrabó, me devolvió la alegría y las ganas. Poner en palabras, entre mujeres, sentadas en círculo, me hizo ver que tenía cosas para trabajar y lo que fue más revelador fue darme cuenta que fehacientemente quería trabajarlas. Ese espacio me permitió ver cómo otras chicas trascendieron también y hoy lucen sus hermosos logros.

"Hay que encontrar el tiempo para profundizar y generar estos espacios". Beatriz Kreitman.

“Mi propio círculo”

Soy Comunicadora Social, pero también me certifiqué como Coach Ontológico Profesional y terminé este año un Instructorado de Hatha Yoga. También volví a hacer radio con un programa que se llama “Ser en movimiento”, que explora herramientas para la transformación.

Me mudé de ciudad y con todos esos instrumentos, comencé a armar mis propios círculos de mujeres. Es tan potente participar como dirigir y puede hacerlo cualquiera de las integrantes. El círculo me abrió una puerta hacia la creatividad y la conexión con las cosas que me apasionan, y tal como el coaching, siguiendo esas premisas, me hizo intentar todos los días poder vivir en coherencia, armonizando lo que pienso, con lo que digo y lo que se traduce en mis actos concretos.

De esta manera, concretar sueños se fue haciendo posible y no digo que sea mágico, pero siempre hay circunstancias, personas y actitudes en nosotras/os mismas/os que ayudan mucho.

Un espacio de igualdad

Beatriz Kreitman (psicóloga social y escritora) sostiene que “los círculos sitúan a las mujeres en un mismo nivel, mirándose a los ojos. En estas reuniones sale la esencia femenina sin importar las diferencias, de dónde viene uno, ni las edades ni lo que sentís. La voz de la otra te enriquece, la escucha, te posibilita modificar o no, pero sí sentir que estás hablando con un par”.

“Nosotras teníamos un grupo, eramos vecinas, mujeres que nos juntábamos cuando el tiempo estaba lindo y no había pandemia; nos juntábamos en los patios y hablábamos de igual a igual, era nuestro espacio de conexión, yo diría de profundidad, de encuentro”, contó. “Elegíamos cuentos cortos y compartíamos el relato, una frase, una forma más de hablar y eran temáticas que no eran casuales, sino eran parte de ese grupo de mujeres”, continuó.

“Fundamentalmente la carrera de Psicología Social me aportó esto de la estructura de demora, de poder escuchar al otro, de sentir que la palabra de ese otro tiene que ser repartida en porciones”, reflexionó.

“Los círculos sitúan a las mujeres en un mismo nivel, mirándose a los ojos".

Ser circular

“La escucha es circular, la palabra es circular; si bien el círculo es una práctica ancestral -las poblaciones indígenas lo hacían mucho- que establecía igualdad. Con el tiempo hemos perdido esta costumbre, y me parece que hay que volver a inspirarnos en esos antiguos círculos de las abuelas sabias, que se reunían en espacios donde cada una contaba lo que tenía necesidad, formando una red, estando consustanciada una con la otra. El espacio de las mujeres, por la propia sensibilidad que tienen, es muy importante, muy poderoso”, agregó Beatriz.

Señaló también que “antes se hacía con hombres y mujeres también en espacio de igualdad y que los hombres también lo han practicado entre sí, pero eso se perdió. Podría sugerir a los hombres que piensen que es un espacio en el que no hay competencia, soy uno más en un grupo, en un tejido de unidad, es como un mandala y hay que dejar de lado los egoísmos, sentarse a reflexionar qué nos pasa, qué nos mueve y volcar los sentimientos. Hay que encontrar el tiempo para profundizar y generar estos espacios”.

Volvamos al comienzo, ¿qué es un círculo de mujeres? Es un espacio que busca ser entre todas una, crecer en comunidad, cooperar, espejarnos, deconstruir estereotipos y crear conciencia… Y todo de modo circular, sin principio ni fin.