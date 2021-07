La historia de Paula y su fascinación por los mapas

Viajó por aquí y por allá; vivió en Buenos Aires y se radicó en Villa la Angostura; es arquitecta y diseña mapas personalizados en su blog Mapeando Viajes. Conozcamos a Paula Cosentino, la exploradora que se zambulle en mapas que le imprimen colores en el alma.

Mapeando Viajes, contame cómo nació el blog.

Siempre me gustó viajar, siempre digo que nació con la idea de explorar. De grande empecé a viajar, pude recorrer varios lugares del mundo, por suerte, y creo que el blog dio inicio una vez que me mudé acá, a Villa La Angostura porque, si bien venía dándome vueltas en la cabeza, acá todos los días se presenta esa oportunidad de seguir conociendo. Así empezaron las ganas de armar el blog y empezar a contar lo que pasó por acá y lo que fue pasando en los viajes anteriores que había hecho.

Yo soy arquitecta, y la forma de encarar esos posteos, más que nada en Instagram, con una forma visual siempre fue a partir de un mapa; yo en los posteos que hago trato de relacionar la parte del urbanismo, la arquitectura, con las ciudades. Esos mapas tenían colores que a la vez son los colores que me dejaba impresa la ciudad en el recuerdo.

Y así comenzó el emprendimiento de los mapas personalizados… En realidad, empecé sin intención de que fuera un emprendimiento en sí, pero la gente empezó a comentar “que lindos los mapas”, “que bueno que está esto” y demás y ahí empecé a pensar en darle forma a la otra parte que nació bastante tiempo después.

¿Cuál fue el primer viaje que subiste al blog?

Creo que el primer posteo que hice fue de Villa La Angostura, ahí cuento que el blog nació acá. Entonces en el primer posteo hago como una especie de recorrido básico sobre Villa La Angostura; Creo que el siguiente posteo es de la ciudad de Campeche, México, que me fascinó y bueno… El primero quería que fuera de Villa La Angostura porque quería que fuera representativo de la situación.

Evidentemente tenés una fascinación por los mapas. Contame esa historia.

Desde siempre… En la clase de geografía ya me gustaba agarrar los mapas, colorearlos y demás. Después, estudiando arquitectura, me pareció super interesante toda la rama del urbanismo y me metí en una materia optativa que trataba sobre los Sistemas de Información Geográfica, que me pareció super interesante. Y trabajé información con mapas y bueno, de alguna forma eso estaba ahí latente.

Si bien en el día a día yo tengo un estudio de arquitectura donde no trabajo directamente relacionado al urbanismo, siempre fue un tema que me interesó. Creo que hay algo de esto, de la mirada de las ciudades y de los viajes, de los mapas de viaje y de las guías que me acompañó durante el resto de mi vida también.

“Esos mapas tienen colores que a la vez son los colores que me dejaba impresa la ciudad en el recuerdo”

¿Cuál es el mapa que más te gusta?

¡Qué difícil…pregunta muy complicada! Dejame pensar un poco…te puedo decir por dos lados, por ejemplo te diría una ciudad mega planificada como Nueva York y otra como Ho Chi Minh en Vietnam, que es completamente espontánea y te digo qué es lo que me gusta mucho de cada una. Me parece que es eso, vos ves un mapa y entendés perfectamente cómo funciona Nueva York y ves el mapa de Ho Chi Minh y entendés perfectamente cómo te podés perder en cualquiera de las calles porque estás así de hecho la planificación; bah, la no planificación, me encanta eso. Me es difícil decirte uno pero te doy dos ejemplos de porque me gusta esto de los mapas.

¿Hay algún mapa o ciudad que añoras personalizar con estos mapas?

Tengo fascinación con Japón, que es un país que no conozco, bueno, podría decir que el mapa de Kioto no lo he hecho y me encantaría ver de qué se trata, porque me encantaría ver la ciudad y las imágenes que tengo. El viaje que más espero es conocer Japón y dentro de ella los mapas que aún no conozco.

¿Todos los mapas que has personalizado son de ciudades en las cuales estuviste?

No. La gente que me pide mapa me puede pedir uno de la ciudad del mundo que quiera, pueblo o lo que sea. Yo puedo recabar la información geográfica de cualquier ciudad y armar el mapa en los estilos que están en la página. He hecho muchísimos mapas de ciudades que no conozco.

El trabajo de zambullirse en los mapas

¿Hubo alguno de estos pedidos que te picara el bichito de querer ir a ese lugar?

Sí, completamente. De hecho, ayer justamente recibí el pedido de un chico que está haciendo una serie, quiere hacer una serie de tres mapas para colgarlos juntos en una habitación y uno es de la ciudad de Salamanca (España), que no conozco. Y el mapa es alucinante y tengo muchas ganas de conocerlo, porque aparte para poder poner las coordenadas en los mapas siempre pongo el nombre de la ciudad y unas coordenadas debajo que intento ver cuál es a mi parecer el centro neurálgico de las ciudad en cuestión; entonces, ayer viendo la ciudad de Salamanca, siempre me meto en Google Map la voy chusmeando, y vi la plaza Mayor y me pareció fantástica. Sí, me pasa mucho.

¿Cuando los hacés elegís algún punto geográfico en el mapa o pones todo el mapa?

La página ya tiene unos estilos predeterminados, pero mucha gente me dice “quiero hacer de tal ciudad, qué estilo te parece que le va mejor”. Hay uno de los estilos que es la ciudad recortada por sus límites geográficos, otro que es de forma circular otra rectangular, bueno, va variando. Si me parece que va mejor o podría lucirse mucho recortando por sus límites geográficos o de una forma circular para que el punto focal esté en cierto punto central o lo que fuera, eso sí, pero bueno yo de alguna forma parto de cierta información y lo que hago es agregar los estilos propios y la composición de la lámina general para que queden como los estilos que ofrezco.

¿Hay algo más que me quieras contar de mapeando viajes, que no te haya preguntado?

Lo que me parece interesante del emprendimiento y de la parte de mapas, es que intenté del día uno que sea un emprendimiento que tenga un componente 100% reciclable, el tubo que uso para enviarlos es de cartón y las tapas de plástico reciclado de una empresa que tiene base en Buenos Aires y después el resto es solamente papel, resina vegetal para pegar; me parece importante que cualquier emprendimiento de aquí en más tengo como esa premisa de tener el menor impacto posible en el mundo.