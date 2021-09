El auto eléctrico que anda por las calles de Bariloche

Por Ceci Russo

Desde Bariloche

“Todo el mundo está pensando en cómo mejorar el planeta y uno de los productos que más contamina, es el vehículo. Así que dijimos, vamos a hacer un auto eléctrico”, pensó Leandro Suárez hace dos años.

Hoy, ese sueño es una camioneta Kombi pick up del año 81 convertida a carga por electricidad que pasea por las calles de Bariloche como casi un atractivo turístico más, tanto por su belleza como por el mensaje ambiental que transmite.

Gentileza Marcelo Martínez/ANB.

Una vida dedicada a las energías renovables

Esta camioneta eléctrica es tan sólo un eslabón en la carrera profesional de Leandro, si de tecnología ecológica y conciencia ambiental nos referimos.

Hace 20 años, fundó y llevó adelante su empresa, Convertec, en Bariloche, dedicada a la generación e instalaciones de artefactos que funcionan con energías renovables. Generadores solares y eólicos, y termotanques solares, son algunos de los productos que forman parte de su catálogo.

“Siempre quisimos hacer cosas innovadoras que estén relacionadas con las energías renovables, que es a lo que nos dedicamos”, relata.

En sus comienzos producía un único producto, pero era de los pocos del país. “Estuvimos unos años fabricando inversores o convertidores, como se los conoce, hasta que la industria china nos ganó”, cuenta.

A pesar de esto, el objetivo de la empresa familiar siempre estuvo vinculado a los sistemas de energías renovables: “comenzamos con la fabricación de los paneles solares que instalamos en la fábrica, oficina y también en el hogar”, comenta; y detalla que “hace cuatro años, fuimos los primeros barilochenses en inyectar energía a la red de la Cooperativa de Electricidad Bariloche”.

Gentileza CONVERTEC.

El cambio empieza por casa

El proyecto del vehículo eléctrico comenzó hace dos años cuando con su hijo compraron la camioneta y la restauraron: “le hicimos algunas cosas y empezamos a ver la parte de la conversión. Adquirimos un kit de primera línea que funciona con baterías de litio”, recuerda Leandro.

“Nosotros lo hacemos porque nos gusta la mecánica. Primero se retiró el motor, se dio de baja y habilitamos el nuevo para asentarlo. Después se vio la factibilidad técnica de cómo montarlo, se hicieron los soportes, se preparó el banco de baterías, se hicieron las pruebas y funciona perfecto. Toda la parte de transmisión se mantiene igual. Y como gusto propio le agregamos suspensión automática”, explica sobre el proceso de reconversión, un cambio que se puede aplicar a cualquier auto y que se llama retrofit.

Y agrega: “buscamos algo clásico. Este es un vehículo que les gusta a todos, es más fácil de trabajar, tiene un espacio enorme para las baterías y el motor está atrás, de muy fácil instalación. A la vez, le damos uso para el reparto de nuestros productos en la ciudad”.

Leandro no sólo posee el primer vehículo que funciona con energía eléctrica en Bariloche, sino que en su local se encuentra el único cargador para este tipo de coches en la ciudad, con el detalle de que también se alimenta con paneles de energía solar. “Todo un circuito verde”, destaca.

Bella, bella, bella

Lo llamativo de este vehículo, además de su puesta en funcionamiento a partir de un sistema eléctrico, es el modelo que utilizaron para convertir.

Se trata de una Kombi pick up del año 81, en perfecto estado, que combina la nostalgia de una camioneta de 40 años con la tecnología e innovación del futuro.

Esta Kombi restaurada tiene una autonomía de entre 120 y 130 kilómetros, “más que suficiente para usar dentro de la ciudad”, menciona Leandro, al tiempo que señala: “el motor es más potente que un auto convencional con lo cual es muy agradable de manejar, no hace ruido, cero contaminación y la recargamos con nuestros propios paneles solares”. Totalmente vacía, la batería se carga en ocho horas.

Entre risas, comenta: “salimos a pasear por el centro y no podemos andar, nos para todo el mundo. Parece que se van a chocar, no hace ruido y es muy vistosa. Tenemos que andar con mucho cuidado. Los autos eléctricos modernos los diseñan con un ruido especial porque no se escuchan”.

Gentileza CONVERTEC.

El futuro de los automóviles

Según las últimas novedades, la mayoría de las marcas de autos para el 2030 ya no van a fabricar más autos a combustión y solamente van a hacerlos eléctricos. “El problema en Argentina son las distancias, los cargadores, aunque ya adelantaron que se hará un corredor que una Buenos Aires con Bariloche, y ya hay uno destinado para la ciudad”, explica el dueño de Convertec.

Entre las ventajas, además de que no produce contaminación, detalla que “un vehículo a combustión tiene miles de piezas, que se pueden deteriorar o romper. El eléctrico tiene sólo una en movimiento. Así que tiene una vida útil enorme, no hay que hacer los service. Es más potente. Todas son ventajas”.

Y finaliza: “un auto produce, por kilómetro, 200 gramos de monóxido de carbono. Esto, nada. Es un pequeño granito para cuidar al planeta. Es un camino que no tiene marcha atrás, el mundo se está dando cuenta que hay que cambiar y esta es una manera de empezar a ayudar”.