La abeja de oro vive en Bariloche y se llama Lucas Garibaldi. El protagonista de nuestra historia es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), es especialista en agroecología y acaba de recibir el Golden Bee Awards 2021 -otorgado por el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Alimentación de Eslovenia- por su investigación y experiencia en temáticas de polinizadores, conservación de la biodiversidad y contribuciones de la naturaleza a las personas.

“Fue muy emocionante recibir el premio. Desde el punto de vista de la apicultura, Eslovenia es un país que tiene una gran tradición en la materia y un gran conocimiento. Son líderes mundiales en iniciativas importantes, como es el Día Mundial de las Abejas”, comenta Garibaldi, quien es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y un referente mundial en agroecología.

“Este premio es muy importante”

El premio es enorme; lo impulsó Borut Pahor, Presidente de la República de Eslovenia, y se desarrolló en formato virtual en el Centro APILAB de Tecnologías Innovadoras, The House of the Carniolan Honey Bee.

“Este premio es muy importante y sin duda sirve para visibilizar la relevancia de conservar la diversidad de vida, incluyendo la de las abejas, que contribuyen al bienestar humano a través de la polinización y de diversas funciones que cumplen”, aseguró Garibaldi.

Este premio está destinado a personas de todo el mundo que han contribuido con su labor a la protección de los polinizadores y la sensibilización sobre su rol; a su vez, busca fomentar el esfuerzo y la innovación, así como establecer vínculos colaborativos que permitan el intercambio de conocimiento y la transferencia de tecnologías en el campo de la apicultura.

El Golden Bee Award se enmarca en las múltiples iniciativas que el gobierno de Eslovenia lleva adelante para crear conciencia en torno al estado global de los polinizadores y su importancia para garantizar la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la conservación de la biodiversidad y el patrimonio cultural.

